На переподготовку становись!

От сертификата - к аккредитации: повышать свою квалификацию врачи теперь будут по-­новому

Российских медиков ждут большие перемены: сертификация и циклы повышения квалификации раз в 5 лет уходят в прошлое. Вместо этого вводятся аккредитация и новая система непрерывного обучения. Интернатура ликвидируется, а клиническая ординатура, напротив, получает дальнейшее развитие. Для чего нужны эти новшества?

Как будут внедряться? И что, в конечном счете, это даст пациентам?

Система подготовки медицинских кадров наряду с их дефицитом - одна из самых болезненных тем российского здравоохранения. По результатам недавнего опроса ВЦИОМ, главными проблемами отечественной медицины россияне считают недостаточную квалификацию врачей (49% опрошенных) и низкое качество медицинских услуг (50% опрошенных).

ВРАЧИ НЕ УМЕЮТ ОБЩАТЬСЯ С ПАЦИЕНТАМИ

Сама система медицинского образования в России безнадежно устарела, признают в медицинском сообществе. Теория превалирует над практикой, а медицинская этика и деонтология изучаются по остаточному принципу, если изучаются вообще. Никто не учит будущих врачей общаться с пациентами и их родственниками.

«Молодые специалисты, которые к нам сегодня приходят, готовы работать теоретически, но брать на себя ответственность и принимать решения в экстренных ситуациях способны далеко не все, - говорит главный врач Краевой детской клинической больницы №1 Надежда ГОРЕЛИК. - К сожалению, молодежь сегодня к этому не готова. Наверное, поэтому самые дефицитные специальности - детский хирург, детский онколог, врач­реаниматолог. Еще одна проблема - неумение молодых врачей общаться с коллегами, с детьми и их родителями, неумение расположить к себе собеседника, правильно донести до него информацию. К сожалению, этому не учат ни в школе, ни в вузе. И у молодого врача в результате возникают проблемы в соблюдении правил медицинской этики и деонтологии. Итог - молодые доктора уходят из специальностей, предусматривающих общение с людьми».

ОСВЕЖИТЬ ЗНАНИЯ

«Сам по себе диплом об окончании медицинского вуза не дает выпускнику права работать врачом. Для этого он должен пройти либо двухгодичный курс обучения в ординатуре, либо одногодичный - в интернатуре, но уже по конкретной специальности, сдать сертификационный экзамен и получить сертификат специалиста, - поясняет Екатерина ЛУПАРЕВА, начальник отдела координации, подготовки и управления медицинским персоналом департамента здравоохранения Приморского края. - Но каким бы прекрасным ни было первоначальное образование специалиста, со временем оно требует корректировки. Поэтому раз в 5 лет каждый медицинский работник как высшего, так и среднего звена обязан пройти курс повышения квалификации и подтвердить сертификат специалиста, дающий ему право осуществлять медицинскую деятельность».

Переподготовка медицинских кадров осуществляется, в том числе, и в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края. Переподготовкой среднего медперсонала занимаются медицинские колледжи - Уссурийский и Владивостокский. Ежегодно в них повышают свои знания порядка 2,5 тысяч медработников среднего звена. Но на бюджетные циклы (оплачиваются из краевого бюджета), по словам Екатерины Лупаревой, попадает не более трети из них. Остальные проходят обучение за счет работодателей. Врачи получают дополнительное профессиональное образование в ТГМУ, где также формируются как бюджетные (но оплачиваются уже из федерального бюджета), так и небюджетные циклы обучения.

«Нам практически всегда удается учить своих врачей на бюджетной основе, - говорит главный врач Владивостокской поликлиники №1 Ольга ПЕРОВА. - А вот что касается среднего медперсонала, из­за недостатка бюджетных мест мы вынуждены оплачивать его обучение».

Но даже если специалист обучается на бюджетной основе, лечебному учреждению это влетает в копеечку. На время повышения квалификации за ним сохраняется средний заработок, приходится доплачивать специалисту, который замещает отсутствующего, плюс затраты на командировочные расходы, если работника направляют на учебу в другой регион. Так что позволить себе переподготовку сотрудников за пределами края может далеко не каждое лечебное учреждение.

«В 2015 году в нашем лечебном учреждении прошли профессиональную переподготовку 36 средних медицинских работников и 113 врачей, причем 45 из них - за пределами Приморского края, - говорит Надежда Горелик. - Используем для этого все возможные источники финансирования, включая спонсорскую помощь и благотворительные целевые взносы на обучение специалистов. Благодаря этому нам удается направлять на учебу в другие регионы большое количество наших сотрудников. А это, кстати, - одна из главных мотиваций сохранения кадрового состава».

НЕТ БАЛЛОВ - НЕТ АККРЕДИТАЦИИ

Наука не стоит на месте: постоянно внедряются современные методы диагностики и лечения, появляются новые лекарства. Но при существующей системе дополнительного профессионального образования знания врача обновляются медленнее, чем сама медицина. Поэтому вместо сертификата с подтверждением раз в пять лет Минздрав вводит непрерывное образование для врачей, а для получения допуска к работе, врач должен иметь свидетельство об аккредитации. Данное положение вступило в силу с 1 января 2016 года (статья 69 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

План аккредитации на 2016-2026 гг.

2016 - фармация и стоматология

2017- лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело

2018 - выпускники ординатуры и врачи, которые получают новые специальности

2021 - 2026 - переодическая аккредитация практикующих врачей

«Выпускники медицинских вузов вместе с итоговой государственной аттестацией будут проходить так называемую первичную аккредитацию, по итогам которой получают свидетельство об аккредитации и могут работать врачами общей практики в амбулаторно­поликлиническом звене, - поясняет Екатерина Лупарева. - Первыми аккредитованными специалистами стали новоиспеченные стоматологи и провизоры - выпускники медицинских вузов этого года. Каждые пять лет после повышения квалификации медицинские работники будут проходить повторную аккредитацию, подтверждающую право допуска к профессиональной деятельности».

Внедрение аккредитации будет поэтапным. Так что пока разрешение на работу еще можно получить по старинке. Сертификаты специалистам, уже работающим в системе здравоохранения продолжат выдавать до 2021 года, а действовать они будут до 2026 года.

Одно из условий аккредитации врача в будущем - его непрерывное медицинское образование. Вместо 144 часов повышения квалификации раз в 5 лет, умещавшихся в месячный срок, у медиков будет 250 часов обучения в течение 5 лет. За год необходимо набрать не меньше 50 часов (или баллов) образовательной активности. Сюда входит знакомство с новой медицинской литературой, дистанционное обучение на рабочем месте, участие в конференциях, семинарах и т.д.

До подсчета баллов образовательной активности медиков пока еще не дошло, но непрерывное медицинское образование уже имеет место, и, по словам Ольги Перовой, неоценимую помощь в этом оказывает ТГМУ.

- На базе нашей поликлиники медуниверситетом проводятся бесплатные лекции, семинары, на которые приглашаем врачей из других лечебных учреждений. А часть наших специалистов обучается дистанционно, и этот вид обучения достаточно востребован, - констатирует главный врач Владивостокской поликлиники №1.

НЕ УПАСТЬ НА ДРУГОЕ КРЫЛО

Еще одна новация в системе подготовки медицинских кадров - с 2017 года ликвидируется интернатура (как 7­й год обучения) для лечебных специальностей, и выпускники медицинских вузов после получения дипломов будут иметь право самостоятельно работать в качестве врачей общей врачебной практики, терапевтов и педиатров в поликлиниках и ЦРБ. При этом дальнейшее развитие получает клиническая ординатура. Она будет ранжироваться по срокам в зависимости от сложности приобретения навыков по конкретной медицинской специальности (1­2 года - по терапевтическим и до 3­5 лет - по хирургическим).

Каково мнение на этот счет руководителей лечебных учреждений?

«Как скажется отмена интернатуры на качестве подготовки врачей, пока сказать сложно. Вчерашний студент медицинского вуза с ликвидацией интернатуры, с одной стороны, теряет дополнительный год обучения. Но, с другой стороны, он ведь не сразу начнет самостоятельно лечить пациентов, а поступит в распоряжение опытного врача и будет находиться под его присмотром, пока не наберется необходимого опыта. А то, что выпускники придут к нам годом раньше, позволит несколько сгладить кадровую проблему. По крайней мере, я на это надеюсь. Ведь кадровый голод в амбулаторном звене просто колоссальный, - считает Ольга Перова.

- А вот то, что в перспективе не будет так называемых тематических 4­5­месячных усовершенствований, настораживает. Врачи общей практики - терапевты, получившие базовое образование, смогут получить узкую специальность лишь спустя 3­5 лет, поступив в ординатуру или аспирантуру, что оттягивает получение лечебными учреждениями тех или иных узких специалистов. И я полагаю, что мы столкнемся с тем, что будет кадровый голод на узких специалистов. Уже и сегодня в нашей медицине не хватает реаниматологов, нейрохирургов, окулистов, оториноларингологов, травматологов, неврологов. Получается, что решив вопрос с терапевтами и «приподняв одно крыло», упадем на другое. С моей точки зрения, любой специалист, который в дальнейшем выберет себе более узкую специальность, должен получить базовую специальность: врач­терапевт, врач­педиатр, врач общей практики, а затем уже на ее основе получать более узкую».

«Я тоже полагаю, что у нас возникнут проблемы с узкими специалистами. Если раньше мы могли получить детского хирурга через год после окончания молодым врачом вуза, то теперь получим его в лучшем случае через два года. Хотя критичным, надеюсь, будет лишь первый этап перехода, а потом все так или иначе утрясется. И если в результате мы получим более качественных специалистов, тогда стоит пройти через эти трудности», - подытожила главный врач Краевой детской клинической больницы №1 Надежда Горелик.

Ирина ПЕТРОВА. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.

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