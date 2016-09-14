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Человек и лекарство: новый этап взаимоотношений

14 Сентября 2016, 10:15 | Приморье

Как и в любом другом бизнесе, в фармацевтической индустрии погоня за прибылью становится приоритетной: сегодня продажа лекарственных препаратов приносит миллиарды долларов. Фармкомпании стимулируют спрос всеми возможными способами, и люди принимают все больше и больше лекарств. Но бесконтрольный процесс поглощения препаратов приносит больше вреда, чем пользы, поэтому на стражу здравоохранения становятся клинические фармакологи.

Ориентироваться в фармацевтическом пространстве потребителю помогает реклама. Каждый обыватель, проведя выходные у телевизора, точно знает, как лечить перхоть, боль в горле, запоры и дисбактериоз. Причем «лечиться» он может препаратами, которые никогда не имели рекламируемых свойств. «Например, не существует таких фармакологических эффектов, как «общеукрепляющий», «омолаживающий», «иммунномоделирующий». Это фантазии менеджеров фармацевтических компаний, которым нужно наращивать продажи с помощью недостаточной информированности широкой аудитории», - говорит Екатерина ЕЛИСЕЕВА, заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общей и клинической фармакологии ТГМУ.

Сочетать несочетаемое

Подход к лекарственным препаратам как к товару широкого потребления в корне неправильный. Лекарство - это чужеродное для организма вещество. Поэтому любой препарат наряду с терапевтическим действием может вызвать побочные эффекты. Каждый доктор при назначении препарата должен задавать вопрос: превышает ли терапевтическая ценность риски, связанные с применением данного лекарства? И только если она выше, пациенту стоит выписать рецепт.

Отдельного внимания заслуживает и сочетаемость лекарств. По словам профессора Елисеевой, при одновременном применении 4­5 препаратов конечный эффект очень трудно предсказать, и он требует специальных расчетов. Это связано с тем, что лекарства в организме взаимодействуют друг с другом и могут конкурировать за белки­переносчики, за ферментивные системы, отвечающие за инактивацию и выведение препарата и т.д. Все эти нюансы необходимо учитывать при назначении лекарств.

«Бывает так, что пациент за один день посетил нескольких врачей, которые назначили ему разные препараты, - поясняет Екатерина Елисеева. - Поскольку общий анализ протоколов в поликлиниках, как правило, не ведется, доктор может не знать о назначениях других лекарств. В итоге пациент может получать препарат одной и той же группы, либо препараты­антагонисты. В таком случае человек будет очень плохо переносить назначенное лечение и страдать от большого количества побочных эффектов, передозировки или интоксикации».

Контроль фармаколога

«Назначение большого количества препаратов пациентам связано с несколькими факторами. Во­первых, на докторов идет давление со стороны населения, а во­вторых, сказывается недостаточная компетентность самих врачей. В итоге лекарств назначается намного больше, чем надо, и это проблема не только нашей страны, но и всего мира. Впрочем, полностью отказываться от лекарств - это экстремизм, поэтому к вопросу приема препаратов необходимо подходить со всей ответственностью», - считает Анатолий БЕЛЯЕВ, директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины, д.м.н., Заслуженный врач РФ.

Помочь в решении проблемы могут клинические фармакологи. Спектр их услуг довольно широк. Они консультируют не только пациентов, которые принимают большое количество лекарств, но и пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, а также беременных и пациентов, которые по каким­то причинам не отвечают на назначенное лечение. В Приморском крае центр клинической фармакологии открылся одним из первых в России, и сегодня он обучает врачей со всего Дальнего Востока и из Забайкалья. В соответствии с региональной программой развития здравоохранения на эту проблему обращается внимание врачей.

Несмотря на то что специальность достаточно молодая, она является очень перспективной. «В последнее время клинические фармакологи очень востребованы в ведущих медицинских и страховых учреждениях Приморского края потому, что активно развивается фармакоэкономика, - поделилась профессор Елисеева. - Одного и того же терапевтического эффекта можно добиться разными протоколами фармакологии, и задача грамотного специалиста подобрать такой набор лекарств из безграничного арсенала препаратов, который будет соответствовать финансовым возможностям компании либо пациента. Задача этой молодой и интересной специальности - интегрировать накопленные фундаментальные знания в области клинической фармакологии и эффективные управленческие решения в медицинские учреждения».

Наталья КОМИССАРОВА. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.

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Теги: человек и лекарство  доступная медицина 



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