Санитарные бригады едут по следам тайфуна

Усиленные медико­санитарные бригады направлены в Ольгинский, Лазовский и Чугуевский районы Приморского края. В их составе терапевт, хирург, кардиолог и эпидемиолог, сообщили в департаменте здравоохранения Приморья.

По словам главного врача Ольгинской больницы Виктории ИСАЕВОЙ, в район прибыли усиленные санитарные бригады. Сначала специалисты работали в Ольге, а потом водным транспортом врачи отправились в поселок Моряк­Рыболов. Здесь они будут вести прием и вакцинировать жителей. Кроме того, лекарственные препараты сегодня ожидают и в Лазовском районе. Здесь обстановка пока остается сложной - размыта большая часть дорог.

- Стационар в Лазо работает в штатном режиме. В Преображении также ситуация нормализуется, но остается без связи ряд сел, - сообщил главный врач Лазовской ЦРБ Владимир ГОРОХ.

В эпицентре разгула стихии оказался Чугуевский район. Прервалась связь с селами Шумное, Антоновка, Уборка, Пшеницыно, перемыты дороги к Верхней Бреевке и Кокшаровки, находящиеся в одном из самых труднодоступных районов. Когда сообщения не было, жителей доставляли вертолетами. Пострадавших из затопленных сел разместили в Ледовом дворце села Чугуевка, здесь оборудовали пункт временного размещения. Там же круглосуточно дежурил фельдшерский пост, все новоприбывшие осматриваются медиками. В инфекционное отделение больницы было госпитализировано двое детей, сейчас их состояние улучшилось, и они готовятся к выписке. В большинстве случаев кишечной инфекции не зафиксировано.

Как сообщил главный врач Чугуевской ЦРБ Михаил РАКСИН, пострадавшие из затопленных районов перестали поступать уже 5 сентября. Необходимость в медицинской авиации уже отпала.

- В район поступила партия лекарственных препаратов и вакцин. Мы получили большой запас лекарственных препаратов и вакцин, в том числе вакцины от гепатита А и дизентерии. Вакцинация уже проводится, в селах Антоновка и Уборка привито 92 человека. 6 сентября в Чугуевку для проведения иммунопрофилактики прибыла дополнительная бригада врачей из Владивостока.

Напомним, накануне 1 сентября на Приморье обрушился тайфун «Лайонрок». В крае затопило 18 из 34 муниципалитетов. Больше всего пострадали муниципалитеты на севере края. Там выпало до трехмесячной нормы осадков. В результате в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, спустя неделю после тайфуна «Лайонрок» оставался подтопленным 3021 жилой дом в 10 муниципальных образованиях Приморского края. В воде находятся 9 социально­значимых объектов - центральная районная больница, 4 детских сада, 4 школы. Нарушено энергоснабжение в 51 населенном пункте 10 муниципальных образований, где обесточены более 6900 жилых домов с населением свыше 27000 человек. Отрезанными оставались 17 населенных пунктов в 7 районах края. В зоне бедствия оказались почти 9 тысяч человек, из них более 1,3 тысячи детей. В пунктах временного размещения оказались более 800 человек.

В населенных пунктах Приморского края, где вода покинула жилые дома, совместными бригадами МЧС России и органов местного самоуправления, служб ЖКХ оказывается помощь населению в восстановлении своих жилых домов и придомовых территорий. А губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ распорядился оперативно выплатить людям первую компенсацию из краевого бюджета.

Более 600 коробок с медикаментами отправлено в пострадавшие от наводнения районы Приморья за несколько дней сентября. Лекарства доставлены в Дальнегорск, Кавалеровский, Чугуевский, Хасанский и Ольгинский районы. Как сообщил вице­губернатор Приморья Павел СЕРЕБРЯКОВ, отправка медикаментов организована в данные муниципальные образования воздушным, наземным и морским путем. «Важно обеспечить лекарствами учреждения здравоохранения, а также аптеки в том числе и льготными лекарствами», - отметил он.

Ирина МЕДВЕДЕВА. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.

Фото предоставлено МЧС и Центром медицины катастроф.



