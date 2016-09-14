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Непрерывное медицинское образование: через реформу к прогрессу
В рамках XIII Тихоокеанского медицинского конгресса состоится профессиональный разговор, в том числе, и проблемах повышения квалификации медицинских кадров. Их решению посвящен раздел краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2020 годы.
О нововведениях в современном медицинском образовании и современных тенденциях в системе обучения и повышения квалификации специалистов накануне конгресса «Журналу здоровья» рассказала директор института дополнительного образования и аккредитации ТГМУ, д.м.н. Галина БОНДАРЬ.
- Галина Николаевна, всем известно, что врач - это профессия, которая требует постоянного повышения квалификации. Как сегодня построена система дополнительного медицинского образования? Как часто врачи проходят переподготовку?
- Последние годы мы можем наблюдать, как активно изменяется система дополнительного профессионального образования. Изменения, в первую очередь, коснулись высшего образования. Так, выпускники медицинских вузов в этом году в последний раз поступили в интернатуру. Дифференцированный подход ожидается и в подготовке врачей через ординатуру - в зависимости от выбранной специальности обучение составит от 2 до 5 лет. Обучение проводится по федеральным государственным образовательным стандартам, и специалисты, окончившие интернатуру или ординатуру, успешно выдержавшие итоговую государственную аттестацию, получают диплом.
Также в соответствии с частями 1 и 2 статьи 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на осуществление медицинской или фармацевтической деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. Иными словами, наряду с обязательной ранее сертификацией специалистов вводится понятие и аккредитации. В чем здесь различие? К примеру, сертификация специалистов являлась своего рода определенным допуском к конкретному виду деятельности, в то время как аккредитация предполагает профессиональный анализ возможностей специалиста и является процедурой определения соответствия лица, получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской специальности либо фармацевтической деятельности.
В частности, процедура первичной аккредитации включает в себя три этапа: тестирование (путем случайной выборки тестовых заданий из Единой базы оценочных средств, формируемой Методическим центром аккредитации специалистов), оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях и решение ситуационных задач. В нашем университете на базе аккредитационного центра созданы современные компьютерные классы, специализированные аудитории, обеспечены технические возможности записи видеоизображения и аудиосигнала, что соответствует требованиям, предъявляемым к проведению аккредитации. Планируется проведение и других видов аккредитации (первичной специализированной и периодической). Формируется и усовершенствуется нормативноправовая база и конечно, переход на эту систему будет осуществляться поэтапно.
В этом году на базе нашего университета первичную аккредитацию уже прошли выпускники по специальности «стоматология» и «фармация». В 2017 году в первичной аккредитации будут участвовать и другие специальности. А начиная с 2021 года аккредитацию смогут пройти врачи, уже работающие по специальности. Специалисту, признанному аккредитационной комиссией прошедшим аккредитацию, согласно Приказу Минздрава от 06.06.2016 № 352н выдается свидетельство об аккредитации, по завершении срока действия которого, врач, ведущий практическую деятельность, должен будет проходить периодическую аккредитацию раз в 5 лет.
Вместе с тем изменения произошли и в системе дополнительного профессионального образования. Так, специалисты, которые получили сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации после 1 января 2016 года, будут проходить обучение в рамках системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования в виде индивидуального пятилетнего цикла обучения по соответствующей специальности, неотъемлемыми компонентами которого являются: дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (36 академических часов), различные образовательные мероприятия (конференции, семинары, мастерклассы), в том числе мероприятия, проводимые с использованием дистанционных образовательных технологий (вебинары). Общая трудоемкость такого индивидуального плана обучения составляет порядка 250 академических часов с ежегодным распределением объема освоения не менее 50 академических часов. Для специалистов, получивших сертификат до 1 января 2016 года, обучение может проходить и в виде «традиционного» повышения квалификации.
Не смогут избежать профессионального экзамена и те, кто получил образование за рубежом. Все эти меры направлены на обеспечение непрерывного совершенствования профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также на постоянное повышение профессионального уровня и расширение квалификации специалиста.
- Позволяет ли такой подход отсеивать специалистов, которые недостаточно серьезно относятся к своей деятельности?
- Понимаете, нельзя получить диплом врача и на этом завершить свое образование. К системе действующего здравоохранения всегда предъявлялось немало требований, независимо от реального положения дел. А аккредитация - это, прежде всего, инструмент повышения ответственности профессионального сообщества за качество подготовки специалистов и качество оказания медицинских услуг в целом. Врач - это специалист, который должен учиться всю свою профессиональную жизнь. Смотрите сами: постоянно совершенствуются методы диагностики и лечения, появляется современное функциональнодиагностическое оборудование, и для внедрения инноваций в практику необходим высокий уровень знаний специалиста.
Кроме того, интегрированные коммуникационные сети позволяют оперативно получать самую современную и актуальную информацию, что называется, из самых первых рук. Поэтому, вступая на врачебную стезю, молодой специалист должен не только отдавать себе в этом отчет, но и должен быть, в первую очередь, сам заинтересован в непрерывном личностном росте и в профессиональном самосовершенствовании.
- Уже известны первые итоги прошедшей аккредитации?
- Да, конечно. Признаны прошедшими первичную аккредитацию 93,4 % аккредитуемых по специальности «стоматология» и 87,1% по специальности «фармация». Необходимо отметить, что есть выпускники, которые подали заявление в аккредитационную комиссию об отказе от прохождения аккредитации. В большинстве случаев это выпускники заочной формы обучения по специальности «фармация».
- Что происходит с теми, кто не прошел аккредитацию? Как складывается их судьба?
- Аккредитуемый, трижды признанный не прошедшим соответствующий этап аккредитации, признается комиссией не прошедшим аккредитацию специалиста. Конечно, если специалист не прошел аккредитацию, то он может подать жалобу на соответствующее решение аккредитационной комиссии в апелляционную комиссию. Согласно Положению об аккредитации, аккредитуемый может попробовать свои силы вновь спустя 11 месяцев. Не исключена и возможность поступления в интернатуру и ординатуру. Т.е. специалисту дано право планировать свое дальнейшую профессиональное образование и деятельность.
- Можно ли считать Тихоокеанский медицинский конгресс одним из звеньев образовательной цепочки для врачей региона?
- Основная миссия конгресса так и звучит - непрерывное образование врачей. Конгресс давно признан авторитетной платформой, которая объединяет руководителей здравоохранения, ученых, врачей различных специальностей, руководителей медицинского бизнеса, - словом, является крупнейшей информационной площадкой не только для обмена профессиональным опытом, но и для получения самой актуальной и востребованной информации.
Насыщенная программа конгресса позволит как практикующим врачам, так и студентам узнать о самых последних достижениях в области медицины и, кроме этого, познакомится с ведущими учеными России и мира. Также в рамках конгресса Тихоокеанский государственный медицинский университет подготовил для его участников ряд учебных мероприятий, аккредитованных Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования врачей Российской Федерации, приняв участие в которых врачи смогут получить образовательные кредиты.
- Какие наиболее интересные мероприятия, направленные на поддержку молодых специалистов, пройдут в этом году в рамках конгресса?
- В период проведения конгресса состоится традиционный IХ Конкурс молодых ученых, участники которого уже не первый год показывают высокие результаты. Цели данного конкурса: это развитие и поддержка фундаментальных, прикладных научных исследований по приоритетным направлениям медицины в области лечения и профилактики основных заболеваний человека, а также поддержка и перспективное развитие кадрового потенциала, стимулирование студентов, аспирантов, ординаторов, молодых преподавателей, врачей, занимающихся научными исследованиями в медицине.
Тематика конкурсных работ охватывает такие социальнозначимые разделы медицинской науки, как внутренние болезни, педиатрия, ревматология, кардиология, гигиена, экспериментальная хирургия, психология. Надо отметить, что студенты очень активно участвуют в таких мероприятия, что, конечно, не может не радовать.
Марина ШЕСТАКОВА. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.
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