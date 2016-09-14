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XIII Тихоокеанский медицинский конгресс - Мекка для врачей ДФО
14-15 сентября во Владивостоке пройдет ежегодный Тихоокеанский медицинский конгресс. По мнению экспертов, мероприятие станет одним из ключевых событий дальневосточного здравоохранения в период бархатного сезона.
В преддверии этого знаменательного мероприятия «Журнал Здоровья» встретился с его организаторами и поговорил об основных тематических направлениях и задачах конгресса. Наши собеседники - Лидия ТРАНКОВСКАЯ, д.м.н., профессор, проректор по научной работе Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) и Екатерина ЕЛИСЕЕВА, заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общей и клинической фармакологии ТГМУ.
- Ежегодный Тихоокеанский медицинский конгресс является одним из наиболее значимых событий в жизни медицинской общественности Дальневосточного региона, - рассказывает Лидия Транковская. - Широкий круг рассматриваемых вопросов позволит специалистам поделиться знаниями, опытом и достижениями по самым актуальным вопросам здравоохранения. Работа организационного комитета велась на протяжении года, и мы постарались сделать все, чтобы максимально насытить и обогатить программу.
Планируется обсуждение таких важных проблем, как внедрение в практику инновационных технологий диагностики и лечения заболеваний человека; эффективность и безопасность применения лекарственных средств с позиции доказательной медицины; преемственность в оказании медицинской помощи от врачей первичного звена до высокотехнологичной помощи; научные, методические и организационные основы управления региональным здравоохранением; психосоматическое развитие и здоровье населения; эпидемиология, микробиология и иммунология в медицине; состояние здоровья и модели оказания медицинской помощи детскому населению; современные технологии в сохранении репродуктивного здоровья нации; технологии визуализации и анализа изображений в экспериментальной и клинической медицине; гигиенические, социальные и экологические проблемы формирования здоровья. Мероприятия программы конгресса будут реализованы с использованием современных информационных технологий.
- В этом году конгресс будет проводиться в тринадцатый раз, - добавляет Екатерина Елисеева. - Изначально формат конгресса соответствовал формату очень популярного конгресса, который ежегодно проводится в апреле месяце в Москве и называется «Человек и Лекарство». Но в дальнейшем стало понятно, что рамки проведения данного конгресса выходят далеко за пределы применения лекарственных препаратов. И конгресс получил новое, уникальное географическое название, полностью соответствующее его масштабу. Высочайший научный уровень мероприятия позволяет по праву считать его Меккой для врачей всего Дальневосточного округа, а интерес лучших мировых ученых к конгрессу только подчеркивает его исключительность.
Несмотря на то что Владивосток традиционно очень богат на события в период бархатного сезона, - это и Восточный экономический форум (ВЭФ), это и форум «Индустрия здравоохранения - Дальний Восток 2016», 14й Международный кинофестиваль стран АзиатскоТихоокеанского региона «Меридианы Тихого», Летний кубок КВН2016 и другие, я уверена, что XIII Тихоокеанский медицинский конгресс не только не потеряется на фоне столь значимых мероприятий, но и станет одним из самых ярких и ключевых мероприятий в сентябре, - подчеркнула организатор.
Как отмечает Екатерина Елисеева, программа конгресса построена таким образом, чтобы донести до практикующих врачей самую актуальную и передовую информацию:
- Структура программы является зеркальным отражением самых актуальных потребностей современного здравоохранения. Главная задача любой системы здравоохранения - это повышение качества оказания медицинской помощи, обеспечение ее доступности (в том числе обеспечение доступности лекарственных препаратов), сохранения и укрепление здоровья населения, и, как следствие, повышение качества жизни в целом. Наиболее значимыми в структуре заболеваемости в Дальневосточном регионе, равно как и в Российском Федерации, да и во всем мире, являются болезни системы кровообращения, онкология, травмы, инфекционные заболевания, заболевания легочной системы и т.д. И если мы посмотрим на повестку конгресса, то увидим, что все эти тематические направления учтены в программе.
Большой цикл тем посвящен вопросам кардиологии («Лечение ишемического инсульта: состояние проблемы, перспективы и последствия», «Артериальная гипертония в особых клинических случаях», «Актуальные вопросы неотложной кардиологии и сердечной недостаточности»), вопросам профилактики и диагностики онкозаболеваний («Наследственный рак репродуктивной системы у женщин», «Молекулярногенетические методы в онкологии», «Индивидуализация терапии - современный подход к лечению онкологических заболеваний»), заболеваниям легочной системы («Современные аспекты легочной гипертензии», «Трудный пульмонологический больной», «Аллергодерматозы: клинические рекомендации и междисциплинарные вопросы») и т.д. И этот список актуальных тем, которые будут освещены в рамках конгресса, можно продолжать. Что особенно важно, именно на такой площадке можно понять, каким образом в дальнейшем необходимо выстроить формат работы в практическом здравоохранении, какие нормативноправовые документы (указания, акты, приказы, распоряжения, законы, стандарты) необходимы, чтобы фундаментальные знания, которыми обладают лучшие российские и зарубежные ученые, могли быть применены на благо всей медицинской отрасли, - заключает она.
- Высокий статус события ежегодно подтверждают полные залы врачей, ученых, молодых исследователей, постоянно растущее число ведущих отечественных и иностранных докладчиков, организаторский состав и официальная поддержка, - отмечает Лидия Транковская. - Конгресс ежегодно набирает обороты не только по количеству участников, но и по уровню организации. Сегодня конгресс - это не только международная, но и масштабная междисциплинарная платформа для повышения квалификации, обучения, обмена опытом и конструктивного диалога ученых, практикующих врачей и экспертов различных сфер медицины. Специалисты всех отраслей медицины имеют уникальную возможность участвовать в симпозиумах, конференциях, круглых столах, семинарах, мастерклассах, представлять собственные исследования, знакомиться и обсуждать последние методы и методики диагностики, профилактики и лечения.
Программа Конгресса включает пленарное заседание, 3 научнопрактические конференции, 35 симпозиумов, а также 25 лекций, школ, мастерклассов и тренингов для практикующих врачей.
- Что касается приглашенных спикеров, то во Владивосток приедут специалисты из Архангельска, Барнаула, Биробиджана, Благовещенска, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Кемерово, Краснодара, Красноярска, Магадана, Москвы, Минска, Новосибирска, Омска, СанктПетербурга, Перми, Саратова, Смоленска, Томска, Хабаровска, Чебоксар, Якутска, Ярославля, - поясняет Лидия Транковская. - Кроме того, среди гостей конгресса будут и специалисты из Китая, Южной Кореи, Японии. В частности, столицу Приморского края посетит членкорреспондент РАМН, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения РФ, президент Российского Медицинского общества по артериальной гипертонии, вицепрезидент Всероссийского научного общества кардиологов Ирина ЧАЗОВА, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии и профболезней Московского государственного медикостоматологического университета, вицепрезидент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии Ольга ОСТРОУМОВА, профессоры Харбинского медицинского университета Чжан ЕНГ, Фэнг ХЭЙ, Джин ЕН. И это далеко не весь перечень именитых гостей.
А активное участие в конгрессе наших специалистов даст возможность, не только обменяться опытом с ведущими российскими и зарубежными учеными, но и продемонстрировать достижения Дальневосточного федерального округа. Планируется, что в работе конгресса примут участие около 4 000 человек - организаторов здравоохранения, врачей, ученых, студентов, интернов, ординаторов и аспирантов. Официальная церемония открытия состоится 14 сентября в 10:00 в большом зале Администрации Приморского края.
Профессиональное общение специалистов такого высокого уровня на приморской земле станет несомненным подспорьем в реализации региональной программы «Развитие здравоохранение Приморского края».
Марина ШЕСТАКОВА. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.
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