XIII Тихоокеанский медицинский конгресс - Мекка для врачей ДФО

14­-15 сентября во Владивостоке пройдет ежегодный Тихоокеанский медицинский конгресс. По мнению экспертов, мероприятие станет одним из ключевых событий дальневосточного здравоохранения в период бархатного сезона.

В преддверии этого знаменательного мероприятия «Журнал Здоровья» встретился с его организаторами и поговорил об основных тематических направлениях и задачах конгресса. Наши собеседники - Лидия ТРАНКОВСКАЯ, д.м.н., профессор, проректор по научной работе Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) и Екатерина ЕЛИСЕЕВА, заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общей и клинической фармакологии ТГМУ.

- Ежегодный Тихоокеанский медицинский конгресс является одним из наиболее значимых событий в жизни медицинской общественности Дальневосточного региона, - рассказывает Лидия Транковская. - Широкий круг рассматриваемых вопросов позволит специалистам поделиться знаниями, опытом и достижениями по самым актуальным вопросам здравоохранения. Работа организационного комитета велась на протяжении года, и мы постарались сделать все, чтобы максимально насытить и обогатить программу.

Планируется обсуждение таких важных проблем, как внедрение в практику инновационных технологий диагностики и лечения заболеваний человека; эффективность и безопасность применения лекарственных средств с позиции доказательной медицины; преемственность в оказании медицинской помощи от врачей первичного звена до высокотехнологичной помощи; научные, методические и организационные основы управления региональным здравоохранением; психосоматическое развитие и здоровье населения; эпидемиология, микробиология и иммунология в медицине; состояние здоровья и модели оказания медицинской помощи детскому населению; современные технологии в сохранении репродуктивного здоровья нации; технологии визуализации и анализа изображений в экспериментальной и клинической медицине; гигиенические, социальные и экологические проблемы формирования здоровья. Мероприятия программы конгресса будут реализованы с использованием современных информационных технологий.

- В этом году конгресс будет проводиться в тринадцатый раз, - добавляет Екатерина Елисеева. - Изначально формат конгресса соответствовал формату очень популярного конгресса, который ежегодно проводится в апреле месяце в Москве и называется «Человек и Лекарство». Но в дальнейшем стало понятно, что рамки проведения данного конгресса выходят далеко за пределы применения лекарственных препаратов. И конгресс получил новое, уникальное географическое название, полностью соответствующее его масштабу. Высочайший научный уровень мероприятия позволяет по праву считать его Меккой для врачей всего Дальневосточного округа, а интерес лучших мировых ученых к конгрессу только подчеркивает его исключительность.

Лидия ТРАНКОВСКАЯ, д.м.н., профессор, проректор по научной работе Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ): "Ежегодный медицинский конгресс является одним из наиболее значимых событий в жизни медицинской общественности Дальневосточного региона. Широкий круг рассматриваемых вопросов позволит специалистам поделиться знаниями, опытом и даостижениями по самым актуальным вопросам здравоохранения"



Несмотря на то что Владивосток традиционно очень богат на события в период бархатного сезона, - это и Восточный экономический форум (ВЭФ), это и форум «Индустрия здравоохранения - Дальний Восток 2016», 14­й Международный кинофестиваль стран Азиатско­Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», Летний кубок КВН­2016 и другие, я уверена, что XIII Тихоокеанский медицинский конгресс не только не потеряется на фоне столь значимых мероприятий, но и станет одним из самых ярких и ключевых мероприятий в сентябре, - подчеркнула организатор.

Как отмечает Екатерина Елисеева, программа конгресса построена таким образом, чтобы донести до практикующих врачей самую актуальную и передовую информацию:

- Структура программы является зеркальным отражением самых актуальных потребностей современного здравоохранения. Главная задача любой системы здравоохранения - это повышение качества оказания медицинской помощи, обеспечение ее доступности (в том числе обеспечение доступности лекарственных препаратов), сохранения и укрепление здоровья населения, и, как следствие, повышение качества жизни в целом. Наиболее значимыми в структуре заболеваемости в Дальневосточном регионе, равно как и в Российском Федерации, да и во всем мире, являются болезни системы кровообращения, онкология, травмы, инфекционные заболевания, заболевания легочной системы и т.д. И если мы посмотрим на повестку конгресса, то увидим, что все эти тематические направления учтены в программе.





Екатерина ЕЛИСЕЕВА, заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общей и клинической фармокологии ТГМУ: "Структура программы является зеркальным отражением самых актуальных потребностей современного здравоохранения. Наиболее значимыми в структуре заболеваемости в Дальневосточном регионе, равно как и в Российской Федерации, да и во всем мире, являются болезни системы кровообращения, онкология ,травмы, инфекционные заболевания, заболевания легочной системы и т.д. И если мы посмотрим на повестку конгресса, то увидим ,что все эти тематические направления учтены в программе".

Большой цикл тем посвящен вопросам кардиологии («Лечение ишемического инсульта: состояние проблемы, перспективы и последствия», «Артериальная гипертония в особых клинических случаях», «Актуальные вопросы неотложной кардиологии и сердечной недостаточности»), вопросам профилактики и диагностики онкозаболеваний («Наследственный рак репродуктивной системы у женщин», «Молекулярно­генетические методы в онкологии», «Индивидуализация терапии - современный подход к лечению онкологических заболеваний»), заболеваниям легочной системы («Современные аспекты легочной гипертензии», «Трудный пульмонологический больной», «Аллергодерматозы: клинические рекомендации и междисциплинарные вопросы») и т.д. И этот список актуальных тем, которые будут освещены в рамках конгресса, можно продолжать. Что особенно важно, именно на такой площадке можно понять, каким образом в дальнейшем необходимо выстроить формат работы в практическом здравоохранении, какие нормативно­правовые документы (указания, акты, приказы, распоряжения, законы, стандарты) необходимы, чтобы фундаментальные знания, которыми обладают лучшие российские и зарубежные ученые, могли быть применены на благо всей медицинской отрасли, - заключает она.

- Высокий статус события ежегодно подтверждают полные залы врачей, ученых, молодых исследователей, постоянно растущее число ведущих отечественных и иностранных докладчиков, организаторский состав и официальная поддержка, - отмечает Лидия Транковская. - Конгресс ежегодно набирает обороты не только по количеству участников, но и по уровню организации. Сегодня конгресс - это не только международная, но и масштабная междисциплинарная платформа для повышения квалификации, обучения, обмена опытом и конструктивного диалога ученых, практикующих врачей и экспертов различных сфер медицины. Специалисты всех отраслей медицины имеют уникальную возможность участвовать в симпозиумах, конференциях, круглых столах, семинарах, мастер­классах, представлять собственные исследования, знакомиться и обсуждать последние методы и методики диагностики, профилактики и лечения.

Программа Конгресса включает пленарное заседание, 3 научно­практические конференции, 35 симпозиумов, а также 25 лекций, школ, мастер­классов и тренингов для практикующих врачей.

- Что касается приглашенных спикеров, то во Владивосток приедут специалисты из Архангельска, Барнаула, Биробиджана, Благовещенска, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Кемерово, Краснодара, Красноярска, Магадана, Москвы, Минска, Новосибирска, Омска, Санкт­Петербурга, Перми, Саратова, Смоленска, Томска, Хабаровска, Чебоксар, Якутска, Ярославля, - поясняет Лидия Транковская. - Кроме того, среди гостей конгресса будут и специалисты из Китая, Южной Кореи, Японии. В частности, столицу Приморского края посетит член­корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения РФ, президент Российского Медицинского общества по артериальной гипертонии, вице­президент Всероссийского научного общества кардиологов Ирина ЧАЗОВА, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии и профболезней Московского государственного медико­стоматологического университета, вице­президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии Ольга ОСТРОУМОВА, профессоры Харбинского медицинского университета Чжан ЕНГ, Фэнг ХЭЙ, Джин ЕН. И это далеко не весь перечень именитых гостей.

А активное участие в конгрессе наших специалистов даст возможность, не только обменяться опытом с ведущими российскими и зарубежными учеными, но и продемонстрировать достижения Дальневосточного федерального округа. Планируется, что в работе конгресса примут участие около 4 000 человек - организаторов здравоохранения, врачей, ученых, студентов, интернов, ординаторов и аспирантов. Официальная церемония открытия состоится 14 сентября в 10:00 в большом зале Администрации Приморского края.

Профессиональное общение специалистов такого высокого уровня на приморской земле станет несомненным подспорьем в реализации региональной программы «Развитие здравоохранение Приморского края».

Марина ШЕСТАКОВА. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.