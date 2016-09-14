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Вероника Скворцова встретилась во Владивостоке со своим корейским коллегой

14 Сентября 2016, 09:15 | Приморье

Министр здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА в рамках участия в Восточном экономическом форуме встретилась со своим южнокорейским коллегой.

Встреча с министром здравоохранения и благосостояния Республики Корея ДЖОНГ Джин Еп состоялась в Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ). Особое внимание в ходе диалога было уделено актуальным международным и региональным проблемам здравоохранения, в частности вопросы взаимодействия специалистов двух стран в сфере здравоохранения. По итогам проведения встречи был подписан ряд двусторонних документов.

- Мы готовы и дальше развивать сотрудничество в области лекарственного рынка и рынка медицинских изделий, - заверила Вероника Игоревна. - Готовы создать рабочую группу, для того чтобы давать рекомендации по регистрации и дальнейшему продвижению на российский рынок корейской продукции. Россия чрезвычайно заинтересована в развитии медицинской промышленности, в том числе в аппаратах визуализации, компьютерных и магнитно­резонансных томографах и других локальных визуализирующих приборах. Мы готовы рассмотреть совместный проект по развитию производства на территории Российской Федерации. Также нам хотелось бы ознакомиться с лучшими достижениями корейской онкологии, особый интерес для обеих сторон представляет развитие информационных технологий.

В свою очередь, корейский министр отметил, что сегодняшнее соглашение имеет большое значение, потому что во всём мире признают уровень развития медицины и медицинского образования Республики Корея. Медикаменты, произведённые в Корее, отличаются высоким качеством, производятся по высоким биотехнологическим стандартам и имеют довольно разумные цены, что создаёт все условия для продвижения на российский рынок.

- Очень важное направление нашей работы по обеспечению биобезопасности и хорошего санитарно­эпидемиологического климата в дальневосточном регионе России и в Корее - быстрое информирование друг друга о наличии каких бы то ни было инфекционных вспышек, экстренное оповещение, - заявила Вероника Скворцова. - Кроме того, мы можем проводить совместные научные проекты по выработке средств защиты от инфекционных заболеваний

Участники встречи затронули тему прямого взаимодействия институтов и медицинских школ Кореи с медицинскими университетами РФ. Отдельно были обсуждены ключевые вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения, а также вопросы деятельности Научно­образовательного медицинского кластера Дальневосточного федерального округа и байкальского региона, объединяющего пять медицинских вузов Дальнего Востока и Забайкальского края. Координатором Восточного научно­образовательного медицинского кластера является ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин ШУМАТОВ. Участниками встречи со стороны Республики Корея выступили представители Института развития индустрии здравоохранения Кореи, Медицинского центра Мокдонг женского университета Ихва, а также других медицинских организаций.

Марина ШЕСТАКОВА. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.

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Теги: скворцова  доступная медицина  министр 



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