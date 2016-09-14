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Вероника Скворцова встретилась во Владивостоке со своим корейским коллегой
Министр здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА в рамках участия в Восточном экономическом форуме встретилась со своим южнокорейским коллегой.
Встреча с министром здравоохранения и благосостояния Республики Корея ДЖОНГ Джин Еп состоялась в Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ). Особое внимание в ходе диалога было уделено актуальным международным и региональным проблемам здравоохранения, в частности вопросы взаимодействия специалистов двух стран в сфере здравоохранения. По итогам проведения встречи был подписан ряд двусторонних документов.
- Мы готовы и дальше развивать сотрудничество в области лекарственного рынка и рынка медицинских изделий, - заверила Вероника Игоревна. - Готовы создать рабочую группу, для того чтобы давать рекомендации по регистрации и дальнейшему продвижению на российский рынок корейской продукции. Россия чрезвычайно заинтересована в развитии медицинской промышленности, в том числе в аппаратах визуализации, компьютерных и магнитнорезонансных томографах и других локальных визуализирующих приборах. Мы готовы рассмотреть совместный проект по развитию производства на территории Российской Федерации. Также нам хотелось бы ознакомиться с лучшими достижениями корейской онкологии, особый интерес для обеих сторон представляет развитие информационных технологий.
В свою очередь, корейский министр отметил, что сегодняшнее соглашение имеет большое значение, потому что во всём мире признают уровень развития медицины и медицинского образования Республики Корея. Медикаменты, произведённые в Корее, отличаются высоким качеством, производятся по высоким биотехнологическим стандартам и имеют довольно разумные цены, что создаёт все условия для продвижения на российский рынок.
- Очень важное направление нашей работы по обеспечению биобезопасности и хорошего санитарноэпидемиологического климата в дальневосточном регионе России и в Корее - быстрое информирование друг друга о наличии каких бы то ни было инфекционных вспышек, экстренное оповещение, - заявила Вероника Скворцова. - Кроме того, мы можем проводить совместные научные проекты по выработке средств защиты от инфекционных заболеваний
Участники встречи затронули тему прямого взаимодействия институтов и медицинских школ Кореи с медицинскими университетами РФ. Отдельно были обсуждены ключевые вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения, а также вопросы деятельности Научнообразовательного медицинского кластера Дальневосточного федерального округа и байкальского региона, объединяющего пять медицинских вузов Дальнего Востока и Забайкальского края. Координатором Восточного научнообразовательного медицинского кластера является ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин ШУМАТОВ. Участниками встречи со стороны Республики Корея выступили представители Института развития индустрии здравоохранения Кореи, Медицинского центра Мокдонг женского университета Ихва, а также других медицинских организаций.
Марина ШЕСТАКОВА. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.
Фото автора.
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