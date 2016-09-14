Министр здравоохранения РФ проинспектировала медучреждения Приморья

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга ГОЛОДЕЦ и министр здравоохранения России Вероника СКВОРЦОВА с официальным визитом посетили ряд медицинских учреждений края. Об этом «Журналу Здоровья» сообщили в пресс­службе краевой администрации.

Вероника Скворцова проинспектировала медучреждения Приморья.

В списке инспектируемых учреждений оказались Краевая клиническая больница № 1, Краевая клиническая детская больница № 1, а также поликлиника № 1 Владивостока. Комиссия отметила высокий уровень приморских ЛПУ. Особое внимание было уделено работе регионального сосудистого центра ПККБ № 1, где впервые в крае стали проводить одну из сложнейших и очень востребованных кардиологических операций по устранению фибрилляции предсердия.

Внимание гостей было обращено в первую очередь на исполнение майских указов президента по формированию независимой оценки качества оказания медицинских услуг, а также работу регионального сосудистого центра, где всего пару месяцев назад впервые начали проводить операцию, направленную на устранение одного из самых грозных сердечных заболеваний - фибрилляции предсердия. Потребность в таких операциях, как подчеркивают сами врачи, в Приморье очень высока. В крае живет порядка 2 млн человек, примерно 400 из которых нуждаются в подобной операции. Еще год назад приморцам, нуждающимся в подобном оперативном лечении, приходилось лететь в федеральные сердечно­сосудистые центры, ближайшие из которых находятся в Хабаровске, Новосибирске, Томске и Красноярске, а теперь получить помощь в кратчайшие сроки они могут во Владивостоке.

- Я работаю в медицине 27 лет и могу с уверенностью сказать: то, что здесь начали делать такого уровня операции, - маленькая, но революция, - рассказал заведующий отделением хирургии аритмий и электрокардиостимуляции Виктор БРИЦИН.

Сама операция, заметил врач, в краевой клинике проводится с применением самого современного оборудования. Приобрести дорогостоящую аппаратуру удалось в течение последних трех лет. Последнее приобретение - рентгеноскопическая установка, отвечающая современным требованиям. Вместе с электрофизиологическим комплексом она позволяет проводить весь спектр интервенционных операций при нарушениях сердечного ритма.

Министр здравоохранения посетила также и краевой неонатальный центр и его структурные подразделения, в том числе отделение реанимации для новорожденных, где работают выездные бригады анестезиологов­реаниматологов . Комиссия отметила высокий уровень приморских ЛПУ, согласившись что модернизации системы здравоохранения в Приморье уделяется большое внимание.

Напомним, что согласно программе развития здравоохранения Приморского края на 2013­2020 годы, только в прошлом году на эти цели было направлено около 4 млрд рублей. Ремонтируются больницы и поликлиники, закупается новое оборудование, строятся ФАПы, ведется мониторинг цен на лекарства. Успешно реализуется программа «Земский доктор», заработал санитарный транспорт. Большим прорывом для доступности медицины стал проект «Автопоезд «Забота», благодаря которому жители отдаленных поселков получают услуги высококвалифицированных специалистов. И мы будем продолжать работу в этом направлении.

По мнению министра здравоохранения, главным достижением модернизации системы здравоохранения является грамотно выстроенная трехуровневая система оказания медицинской помощи - от ФАПов до высокотехнологичной, специализированной и оперативной помощи, включая санитарные вертолеты для экстренной госпитализации. Индикатором серьезных результатов в развитии здравоохранения стал объем финансирования. Так, в 2015 году в эту сферу было направлено из всех источников финансирования почти 30 млрд рублей.

Выступая на одной из секций Восточного экономического форума во Владивостоке, глава Минздрава России отметила снижение уровня смертности на Дальнем Востоке на 4%. По словам Вероники Скворцовой, за последнее время на Дальнем Востоке существенно увеличилось число профосмотров и диспансеризаций. Это позволило региону выйти на новый уровень выявления злокачественных новообразований.

- По результатам первого полугодия 2016 года Дальний Восток смог обеспечить одну из самых высоких в стране выявляемость онкологической патологии - 30% от всех диагностированных заболеваний, - пояснила министр.

При этом объемы оказания медицинской помощи в округе сместились в первичное звено, где оказывается более 70% всей медпомощи. Этот уровень системы здравоохранения в нашем регионе предполагается усилить.

Людмила БАРСКОВА. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.

Фото Марины Шестаковой.