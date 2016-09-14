Тихоокеанский медицинский конгресс в 13-й раз открылся в Приморье (Фоторепортаж)

Медицинский конгресс-2016 собрал в Приморье более двух тысяч участников – это представители российского и зарубежного медицинского сообщества - профессоры, ученые, практикующие врачи, специалисты в области клинической фармакологи фармакологии, представители науки, а также студенты. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", вице-губернатор Павел Серебряков сегодня, 14 сентября, открыл XIII Тихоокеанский медицинский конгресс.

В торжественной церемонии приняли участие ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета профессор Валентин Шуматов, представитель Министерства здравоохранения России Максим Морокин и другие официальные лица.

Павел Серебряков в своем приветственном слове подчеркнул, что Тихоокеанский медицинский конгресс один из крупнейших научных медицинских форумов для ученых, практикующих врачей и специалистов отрасли здравоохранения.





«Сегодня Приморье – площадка для проведения значимых, в том числе и международных мероприятий. Тихоокеанский медицинский конгресс с международным участием – такая же визитная карточка нашего региона, как и Восточный экономический форум. Конгресс по праву является одним из главных событий года для медицинской общественности», – отметил заместитель главы региона.

Отметим, высокий научный и образовательный уровень Конгресса обеспечивают ведущие российские ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Новосибирска, Екатеринбурга, Томска, Иркутска, Воронежа, Казани, Хабаровска, Благовещенска, Якутска, Владивостока и других городов России, а также ученые Японии, Тайваня и Китайской народной республики.

Научная программа Конгресса включает: пленарные заседания, научные симпозиумы, образовательные семинары, лекции и школы для практикующих врачей, которые продлятся до конца сентября.

«При подготовке научной программы Тихоокеанского медицинского конгресса были учтены последние мировые достижения и отечественный опыт диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний», – сообщили в оргкомитете мероприятия.

Напомним, что официальному открытию Конгресса предшествовала череда мероприятий. На площадках ведущих медицинских учреждений проходили конференции, мастер-классы, а также экспертные советы и лекции и тренинги ведущих специалистов в области здравоохранения.

Отдельным блоком стало проведение конкурса молодых ученых. Лучшим из них сегодня были вручены грамоты победителей и памятные подарки.

Организаторами конгресса уже несколько лет выступают Администрация Приморского края, Тихоокеанский государственный медицинский университет и департамент здравоохранения Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Глеба Ильинского.