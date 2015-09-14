Дальневосточный медицинский конгресс "Человек и лекарство" пройдет в Приморье в 12-й раз

Около двух тысяч профессоров, ученых, выдающихся медицинских работников и специалистов в области клинической фармакологи из 40 городов России и десятка зарубежных стран примут участие в XII Дальневосточном медицинском конгрессе «Человек и лекарство», который пройдет в Приморье с 16 по 18 сентября, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, наряду с дальневосточными медицинскими работниками участие в конгрессе принимут ведущие врачи из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Томска, Кемерово, Ярославля, Красноярска и других городов. Среди иностранных участников – медицинские работники и лекторы из Южной Кореи, Японии, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии, Эстонии и Германии.

Как рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края Екатерина Елисеева, научная программа конгресса включает пленарные заседания, пленарные доклады, научные симпозиумы, образовательные семинары, лекции и школы для практикующих врачей. Отдельным блоком пройдет конкурс молодых ученых.

«При подготовке научной программы Дальневосточного регионального конгресса «Человек и лекарство» были учтены последние мировые достижения и отечественный опыт диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний», – сообщила Екатерина Елисеева.

Официальная церемония открытия XII Дальневосточного медицинского конгресса «Человек и лекарство» состоится 17 сентября в актовом зале администрации Приморского края.

Напомним, официальному открытию Конгресса предшествовала череда мероприятий. На площадках ведущих медицинских учреждений проходили конференции, мастер-классы, симпозиумы, образовательные семинары и работали Школы для практикующих врачей.

Организаторами конгресса уже несколько лет выступают Администрация Приморского края, Тихоокеанский государственный медицинский университет и департамент здравоохранения Приморского края.