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Дальневосточный медицинский конгресс "Человек и лекарство" пройдет в Приморье в 12-й раз
14 Сентября 2015, 13:45 | Приморье
Около двух тысяч профессоров, ученых, выдающихся медицинских работников и специалистов в области клинической фармакологи из 40 городов России и десятка зарубежных стран примут участие в XII Дальневосточном медицинском конгрессе «Человек и лекарство», который пройдет в Приморье с 16 по 18 сентября, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, наряду с дальневосточными медицинскими работниками участие в конгрессе принимут ведущие врачи из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Томска, Кемерово, Ярославля, Красноярска и других городов. Среди иностранных участников – медицинские работники и лекторы из Южной Кореи, Японии, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии, Эстонии и Германии.
Как рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края Екатерина Елисеева, научная программа конгресса включает пленарные заседания, пленарные доклады, научные симпозиумы, образовательные семинары, лекции и школы для практикующих врачей. Отдельным блоком пройдет конкурс молодых ученых.
«При подготовке научной программы Дальневосточного регионального конгресса «Человек и лекарство» были учтены последние мировые достижения и отечественный опыт диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний», – сообщила Екатерина Елисеева.
Официальная церемония открытия XII Дальневосточного медицинского конгресса «Человек и лекарство» состоится 17 сентября в актовом зале администрации Приморского края.
Напомним, официальному открытию Конгресса предшествовала череда мероприятий. На площадках ведущих медицинских учреждений проходили конференции, мастер-классы, симпозиумы, образовательные семинары и работали Школы для практикующих врачей.
Организаторами конгресса уже несколько лет выступают Администрация Приморского края, Тихоокеанский государственный медицинский университет и департамент здравоохранения Приморского края.
С официальной программой конгресса «Человек и лекарство-2015» можно ознакомиться здесь.
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Теги: человек и лекарство
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