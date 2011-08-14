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Лимонник - ягода пяти вкусов

14 Августа 2011, 02:14 | Приморье

В конце августа начинают поспевать плоды лимонника китайского. С древних времён его использовали как тонизирующее и общеукрепляющее средство, которое снимает усталость, даёт прилив сил, улучшает зрение и благоприятно влияет на нервную систему, и всё благодаря схизандрину - это ценное лекарственное вещество, которое содержат не только плоды, но также корни, стебли, листья и кора растения.

В Китае лимонник называют «ягодой пяти вкусов»: кожица у неё сладковатая, мякоть - кисленькая, семена - горькие и терпкие, а при хранении, через некоторое время, приобретают пятый, солоноватый привкус. Уходя в дебри дальневосточной тайги, китайские охотники всегда брали с собою горсть подсушенных ягод. Знаменитый путешественник и исследователь Дальнего Востока Владимир АРСЕНЬЕВ рассказывал, что проводники в тайге пили чай из листьев лимонника. Особенность схизандрина в том, что он стимулирует, но не истощает, повышает умственный и физический потенциал и делает человека более выносливым (это качество очень важно при длительных и утомительных переходах).

Коренное население Дальнего Востока издавна использует практически все части растения в качестве пряно-вкусового, стимулирующего и тонизирующего средства, а также для лечения простуд, обморожений, кишечных расстройств, одышки и т.д. В китайской народной медицине при помощи лимонника успешно лечат различные заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, печени, импотенцию и малокровие, вызванное язвой желудка или язвенным колитом. Народная медицина рекомендует применять лимонник (в небольших дозах) женщинам при климаксе и мужчинам в пожилом возрасте для снятия чрезмерного нервного напряжения и раздражительности, плохого расположения духа. Кстати, и научная медицина признала многое из народного опыта - плоды и семена лимонника (Fructus et Semina Schisandrae) официально введены в медицину.

Из ягод лимонника готовят кисели, сиропы, морсы, джемы, мармелад, начинку для конфет. Свежие плоды в домашних условиях можно протирать с сахаром и затем использовать по мере необходимости.

Но будьте осторожны: слишком много ягод есть нельзя: они оказывают слишком сильное воздействие, в результате может подскочить давление и возникнуть проблемы с сердцем. Добавим, что лимонник противопоказан при бессоннице, сильном нервном возбуждении, гипертонии и ряде других серьёзных нарушений сердечно-сосудистой системы. И ещё: не рекомендуется принимать лимонник после 18 часов.

Автор: По материалам информагентств
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