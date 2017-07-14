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В Приморском крае зафиксирован первый смертельный случай от укуса клеща

14 Июля 2017, 12:11 | Приморье

В Приморье от укуса клеща умер 61-летний житель Владивостока, который после присасывания опасного насекомого не обратился за медицинской помощью. Об этом на еженедельном совещании у вице-губернатора Павла Серебрякова доложил главный санитарный врач Приморья Дмитрий Маслов.

По информации представителя территориального управления Роспотребнадзра, присасывание клеща произошло в районе Седанки.

«Мужчина обнаружил клеща, сдал его в лабораторию, узнал, что клещ опасен, но по каким-то причинам в течение 4-х дней не обращался за медицинской помощью. К врачам он был доставлен уже в крайне тяжелом состоянии. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти пациента не удалось», – сообщил Дмитрий Маслов.

Специалисты призывают приморцев быть особенно бдительными. Несмотря на значительное снижение количества регистрируемых обращений по случаю присасывания опасных насекомых, клещи все еще активны, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро удалить его, ведь насекомое является переносчиком таких опасных заболеваний как вирусный клещевой энцефалит, болезнь Лайма, риккетсиоз и других.

«Важно в течение суток обратиться в медицинскую организацию. Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся экспресс-исследования для определения зараженности на инфекции, передающихся клещами. Это клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой риккетсиоз и другие», – прокомментировали в департаменте здравоохранения.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что на территории края эти исследования проводят лабораториях во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Находке, Дальнегорске, Дальнереченске, Арсеньеве, Партизанске, а также в Кировском, Кавалеровском, Красноармейском, Пожарском, Черниговском и Чугуевском районах.

На территории Владивостока в 2017 году функционируют медицинские организации, выполняющие экспресс-исследования клещей и исследование крови на наличие антител к вирусу клещевого энцефалита:

– ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», вирусологическая лаборатория, расположенная по адресу: Владивосток, ул. Стрельникова, 3.

Работают ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 15.00, тел. 2 49-67-06.

– ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», лаборатория особоопасных инфекций, расположенная по адресу: Владивосток, ул. Сельская, 3 «Б».

Работают ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 16.40, тел. 244-12-78.

– ООО «Фирма» клиника «Ярослава», Владивосток, ул. Сельская, д. 1.

Приём клещей от населения для проведения лабораторных исследований с 9.00 до 18.00, забор крови на исследование с 9.00 до 15.00, тел. 244-14-52.

– ООО «Юнилаб», Владивосток, ул. Бородинская, д.46/50, тел. 224-21-24; 224-23-92; 224-28-77; работают в рабочие дни ежедневно с 7.30 до 17.00.

– ООО Диагностический центр «Лабораторная диагностика – Асклепий», Владивосток, ул. Гамарника, д. 3 «Б», ул. Светланская, д. 113, тел. 202-30-03, 226-58-57; работают в рабочие дни с 8.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до 18.00, в воскресенье с 9.00 до 15.00 (по ул. Гамарника, д. 3 «Б»); по ул. Светланская, д. 113, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Напомним, что в Приморском крае проводится прививочная кампания против клещевого вирусного энцефалита. Прививочные кабинеты организованы в ряде медицинских организаций: в краевом центре вакцинопрофилактики (ул. Черёмуховая, д. 11, тел. 2-227-268), в ООО «ТАФИ-диагностика» (ул. Новоивановская, 2 «Б», тел. 2-680-038), ООО «Новомед» (ул. Котельникова, 2, тел. 2-202-761).

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 
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Теги: седанка  смерть  клещ  здоровье  приморский край  укус 



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