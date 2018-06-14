Приморье, Японию и Китай свяжет лайнер "Город здоровье"

Такие планы озвучены в Центре исследований и планирования Шелкового пути

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко во время рабочего визита в Пекин провел встречу с представителями Центра исследований и планирования Шелкового пути во главе с первым заместителем председателя правления Центра госпожой Ли Сяолинь. На встрече речь шла, в частности, об участии представителей китайского бизнеса в проекте комплексного развития острова Русский, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Одним из центральных вопросов стало создание на острове Международного центра сотрудничества «Город здоровья, науки и инноваций на Дальнем Востоке». Во встрече приняли участие также представители Фонда развития Дальнего Востока, китайских компаний China Communications Construction (CCCC), компаний AVIC Renewable Energy, Universal Medical Services & Health Management Co, Ltd., а также университета Цинхуа и других организаций.

«Искренне надеемся на дальнейшее укрепление взаимодействия по всем направлениям сотрудничества, ускорение продвижения развития проектов, а также на то, что нам удастся внести вклад в реализацию проекта «Один пояс, один путь», – подчеркнула Ли Сяолинь.

Андрей Тарасенко отметил, что Приморье готово также реализовывать проекты совместно с китайскими партнерами в сельском хозяйстве, промышленности, в том числе легкой, судостроении, логистики.

«У нас есть отличный опыт работы с компанией СССС, которая строит док на заводе "Звезда". Уверен, опыт китайских компаний в других отраслях также будет полезен Приморью. Это легкая промышленность – производство одежды, возрождения звероводческих хозяйств в крае и другие», – подчеркнул глава региона.

Врио Губернатора добавил, что все эти проекты должны воплощаться в достаточно короткий срок, при условии, что есть взаимный интерес.

Исполнительный директор департамента международной деятельности компании CCCC Ван Цзиньчунь сообщил, что компания готова инвестировать и в другие отрасли приморской экономики: сельское и рыбное хозяйство, аквакультура, туризм, строительство инфраструктуры.

На встрече участники также обсудили процесс предоставления земельных участков для строительства будущего международного центра на острове.

Центр исследования и планирования Шелкового пути представил концепцию развития «Города здоровья», в том числе на новой круизной линии – океанского лайнера, курсирующего между Приморьем и портами Японии и Китая, на борту которого расположится полноценный медицинский центр.

Андрей Тарасенко отметил, что в Приморье есть интерес к созданию крупного медицинского центра и медицинского кластера.

«Уверен, скоро мы с вами сможем перейти от слов к делу и приступить к строительству», – обозначил врио Губернатора.

В пример глава региона поставил опыт сотрудничества Приморья с немецкими и японскими компаниями по совместном строительству на острове Русский центра протонной медицины.

Компанию СССС Андрей Тарасенко отдельно пригласил поучаствовать в сотрудничестве с регионом по строительству низководных мостов и причальной инфраструктуры в крае, подчеркнув, что такой опыт у китайской компании уже есть на мировом рынке.

Также Андрей Тарасенко пригласил китайских партнеров к участию в Международном дальневосточном морском салоне, который пройдет во Владивостоке в июле. Глава Приморья отметил, что это хорошая возможность для бизнеса из Поднебесной найти рынки сбыта своей продукции на Дальнем Востоке и рынке России.

Ли Сяолинь предложила создать совместную российско-китайскую рабочую группу, в которую вошли бы представитель консорциума инвесторов, заинтересованные в развитии совместных проектов с Приморским краем – от «Города здоровья» до проектов в остальных сферах, которые обозначил Андрей Тарасенко. Глава региона одобрил идею и назначил представителем в рабочей группе со стороны края генерального директора АО «Наш дом – Приморье» Рустама Макарова.

Напомним, проект комплексного развития территории на острове Русский, включающий создание «Города здоровья, науки и инноваций», обсуждался в ходе Петербургского международного экономического форума в мае текущего года. Сегодня в числе интерес актов проекта – Администрация Приморского края, Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), представители российского и китайского бизнеса и власти. Ранее соглашение между ФРДВ и Центром исследования и планирования Шелкового пути о сотрудничестве в рамках подготовки и реализации проекта было подписано в рамках Восточного экономического форума в прошлом году. Совокупный объем инвестиций планируется в сумме более 120 миллиардов рублей.

Проект создания Центра международного сотрудничества на острове Русский во Владивостоке – ядро концепции развития территории острова, одобренной Правительством РФ в конце 2017 года. Проект предусматривает строительство международного конгрессно-выставочного центра, гостиниц мирового уровня, высокотехнологичного медицинского центра и реабилитационного комплекса, туристической и сопутствующей инфраструктуры. Объекты недвижимости общей площадью около 1,8 миллиона квадратных метров разместятся на 522 гектарах.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Центр планирования и исследований Шелкового пути – институт прикладных исследований и разработок для инициативы «Один пояс один путь», созданный на базе Политико-экономического совета КНР при правительстве КНР, Банка развития Китая, Университет Цинхуа, Фонда Шелкового Пути и других институтов развития. В планах Центра – создание платформы, объединяющей предприятия вдоль экономической зоны Шелкового пути, включая государственные и негосударственные организации, для содействия экономическому обмену и кооперации между Европой и Азией.