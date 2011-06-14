Не надо бояться перемен!

Медицинская база Приморья переживает техническое переоснащение, край вплотную подошел к созданию единой региональной информационной системы здравоохранения, а лечебно-профилактические учреждения начинают плавный переход на единые стандарты. Конкретные результаты этой масштабной модернизации приморцы – не только жители краевого центра, но и те, кто проживает в самых удаленных населенных пунктах, – должны ощутить в ближайшие два года.

О глобальных изменениях в приморском здравоохранении накануне Дня медика «ЗР» рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края, зав. кафедрой восстановительной медицины ВГМУ, заслуженный врач России Анатолий БЕЛЯЕВ.

- Анатолий Федорович, начнем с того, что вы являетесь координатором федерального проекта партии «Единая Россия» «Качество жизни. Здоровье». Как осуществляется его реализация в Приморье?

- В крае ведется большая работа. Под руководством вице-губернатора Приморского края, Любови ДРОЗДОВОЙ действует рабочая группа, а губернатор Сергей ДАРЬКИН лично следит за ходом выполнения программы модернизации, которая позволит серьезно улучшить качество и доступность медицинской помощи в Приморье. Понимаете, руководство края сегодня свободно оперирует понятиями смертности, заболеваемости населения, в то время как раньше столь пристальное внимание уделялось тоннам и кубометрам. И это дает повод для оптимизма.

- Сегодня много говорится о модернизации. Это тренд отрасли?

- Это приоритетная задача, стоящая перед здравоохранением страны и края - в частности. Программа «Модернизация здравоохранения Приморского края на 2011-2012 гг.» 22 апреля прошла согласование в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ, и первые деньги - 1 млрд 926 млн рублей – уже направлены на здравоохранение Приморья. Общий же объем финансирования составит 6,5 млрд рублей. Это целевые средства, которые будут направлены строго по назначению, на те направления, что предусмотрены проектом модернизации, – укрепление материально-технической базы медучреждений, информатизацию системы здравоохранения и внедрение единых стандартов медицинской помощи.

Первый транш идет на капитальный ремонт зданий и оснащение их современным оборудованием – мы должны отремонтировать 74 лечебно-профилактических учреждения, или 55% от всех ЛПУ края, и поставить туда оборудование по таким направлениям, как материнство и детство, сердечные патологии, туберкулез… - т. е. те заболевания, которые дают львиную долю смертности.

Я недавно вернулся из Дальнереченска. Там под программу модернизации выделяется неслыханная сумма - 100 млн руб. - и будет поставлено 174 (!) единицы оборудования, включая компьютерные томограф и энцефалограф. Представляете, какой прорыв в районном здравоохранении! Это обусловлено задачей проекта – сформировать единое медицинское пространство в крае, и линейка оборудования должна быть одинаковой, т.е. сделали компьютерную томографию в районе – не надо перепроверять ее результаты в приморской столице.

Следующий этап модернизации - информатизация, которая должна обеспечить достоверность и качество медицинской и управленческой информации в крае за счет использования первичных данных, собранных в электронном виде. Нечто подобное уже существует в краевой больнице: в компьютерной базе фиксируется, какие медикаменты и процедуры и в каком количестве получил конкретный больной, - все прозрачно и ясно. На практике это также должно способствовать повышению качества оказания медицинских услуг.

И, наконец, третье направление программы модернизации – внедрение единых федеральных стандартов оказания помощи при наиболее распространенных и социально значимых заболеваниях. Т.е. эти заболевания лечатся по строгому алгоритму, специалистами определенного уровня в специально предназначенных и оснащенных определенным оборудованием помещениях. Тем самым на территории края всем без исключения приморцам будет гарантирована качественная медицинская помощь на одинаково высоком уровне.

- В декабре был принят проект закона «О здравоохранении в Приморском крае». На что он направлен и какие проблемы поможет решить в первую очередь?

- Этот закон разграничивает полномочия между органами государственной власти в области контроля качества медицинской помощи, охраны здоровья и лекарственного обеспечения. Кроме того, прописывает понятие о медицинских округах, которые должны повысить качество и доступность медицинской помощи жителям Приморья. Всего их будет создано одиннадцать.

Дело в том, что муниципалитеты получили право объединяться для создания единого медицинского округа, когда на несколько районов работает одна центральная больница, модернизированная и хорошо оснащенная, а районные больницы, если это необходимо, могут функционировать в статусе участковых. Это очень актуально, поскольку у края большая территория, и «плечо пробега», говоря словами врачей «скорой помощи», может достигать 200 км. С одной стороны, нельзя оставлять без помощи тех, кто проживает в удаленных районах, с другой – нет смысла модернизировать маломощные ЦРБ, которые никак не попадут под единый стандарт, и оптимальным решением является концентрация сил и средств в едином медицинском округе, рассчитанном на несколько районов.

- Все эти оптимистичные планы внедрятся в жизнь при условии, если будет решен кадровый вопрос. Вы неоднократно поднимали эту проблему, вызванную и недостаточной укомплектованностью медучреждений – на 56%, и возрастом врачей, большинству из которых за 50. Как привлечь молодые кадры? Кто будет работать в том же Дальнереченске на новой аппаратуре?

- Главная проблема - до неприличия низкая заработная плата медиков. Периодические небольшие индексации ничего не решают. Я регулярно общаюсь со студентами, и если шестикурсники еще хотят работать по специальности, то после интернатуры до ЛПУ доходят немногие. Но если раньше они не хотели ехать в районы, т.к. там не было ни современного оборудования, ни условий для работы, то сегодня ситуация, благодаря программе, меняется. Остается решить вопрос зарплаты. Отчасти этому поможет внедрение стандартов, позволяющее увеличить ее на 30%. Где-то районные администрации идут навстречу. В Дальнереченске, например, молодых докторов готовы обеспечить квартирами.

- Ваши пожелания коллегам накануне профессионального праздника?

- Прежде всего хочется пожелать им здоровья и возможности реализовать свои медицинские чаяния! Ведь если в душе поселится гармония, а они сами станут здоровыми, то будут нести здоровье и пациентам. А еще - не бояться перемен, потому что все те глобальные изменения, что происходят сегодня в крае, очень позитивны и направлены на то, чтобы вывести здравоохранение Приморья на качественно новый уровень и позволить докторам полностью реализовать накопленный потенциал.