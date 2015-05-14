В Приморье за ценами на лекарства присматривает общественность

В Приморском крае продолжается ежемесячный мониторинг розничных цен на лекарственные препараты. В рейдах, которые проходят во всех аптеках региона, принимают участие представители управления Росздравнадзора по Приморскому краю, департамента здравоохранения, аптечных сетей, общественных организаций, а также неравнодушные граждане.

Как сообщил вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, по данным мониторинга, в прошлом месяце цены на лекарства оставались практически на одном уровне. По ряду позиций стоимостью от 50 до 500 рублей отмечена незначительная динамика в пределах 0,9 процента в сторону подорожания.

«Если в целом по России на лекарства в ценовой категории свыше 500 рублей цены увеличились на 0,4 процента, то Приморье стало исключением: роста цен не зафиксировано», - сообщили в управлении Росздравнадзора.

Отметим, в крае ежемесячно проводят мониторинг уровня цен в 220 аптеках и аптечных пунктах Приморья. Специалисты отслеживают более 1 900 наименований наиболее востребованных у населения лекарственных препаратов.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.