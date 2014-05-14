Наркозависимых в Приморье обяжут пройти лечение

25 мая 2014 года в силу вступит закон об обязательном прохождении наркозависимыми диагностики, курса профилактических мероприятий или лечения и реабилитации.

Совещание по вопросу проведения подготовительных мероприятий, связанных с вступлением закона в силу сегодня, 13 мая, провел вице-губернатор Приморского края Александр Лось.

В 2013 году в Приморье из 700 человек, совершивших административные правонарушения, связанные с незаконным потреблением наркотиков, на учете в наркологических учреждениях края состоял всего 231 человек. Об этом доложили представители департамента по координации правоохранительной деятельности.

«Из оставшихся 469 человек, которым были направлены приглашения на прием к врачу психиатру-наркологу для уточнения диагноза и определения необходимого объема лечебно-профилактической помощи, добровольно обратились к врачу только два человека», - рассказали докладчики.

Таким образом, в результате неявки лиц на диагностику, они не были поставлены на наркологический учет, за ними не осуществляется профилактическое наблюдение. Это, в свою очередь, негативно повлияло на организацию работы по ограничению допуска наркозависимых лиц к отдельным видам профессиональной деятельности, владению оружием, правом управления транспортным средством.

В рамках реализации закона планируется, что представители наркоконтроля и органов внутренних дел будут составлять и направлять в суд для рассмотрения протоколы об административных правонарушениях, связанных с немедицинским потреблением наркотиков.

Судьи, в свою очередь, будут выносить постановление о возложении на лицо, совершившее правонарушение, обязанности пройти диагностику, курс профилактических мероприятий либо лечение и реабилитацию.

Копия вступившего в законную силу постановления судьей будет направляться для исполнения в медицинскую организацию и должностному лицу, составившему протокол.

«Мы обязаны исполнять закон и исполнять его качественно. У суда должен быть полный список всех медучреждений, имеющих лицензию на оказание медицинских услуг по профилю «наркология», куда они по территориальному принципу будут направлять наркозависимое лицо», - подчеркнул вице-губернатор.

В случае уклонение от прохождения диагностики, курса профилактических мероприятий, лечения от наркомании и реабилитации, в силу вступает Кодекс РФ об административных правонарушениях. Предполагается наказание в виде административного ареста до 30 суток.

Отмечено, что ежегодно сотрудники правоохранительных органов Приморья выявляют свыше трех тысяч административных правонарушений, связанных с немедицинским потреблением наркотиков, свыше 4,5 тысяч преступлений – с незаконным оборотом наркотиков.

ZRPRESS.RU, Владивосток.