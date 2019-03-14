Ящур изгнали из Приморья

Власти отменили карантин на двух крупнейших свинокомплексах в Михайловском районе

Администрация Приморского края отменила карантин, введенный по факту вспышки ящура на свиноферме ООО «Русагро-Приморье» (входит в агрохолдинг «Русагро») в Михайловском районе края.

«Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на племенной ферме общества с ограниченной ответственностью «Русагро-Приморье» Михайловского муниципального района», - сообщается в распоряжении администрации Приморского края, опубликованном на официальном сайте.

В то же время после отмены карантина в течение трех месяцев запрещается: ввоз не вакцинированных против ящура восприимчивых животных, проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, вывоз молока, не подвергнутого термической обработке. Устанавливаются особые условия по убою скота и реализации мяса.

Через шесть месяцев после снятия карантина запрещается приводить скот на пастбища, где пасса больной скот. Такие же ограничения накладываются на перегон. на данный момент все очаги заболевания ящуром в Приморье ликвидированы. Чтобы предупредить вспышки подобных заболеваний, вакцинация восприимчивых животных теперь будет проводиться круглогодично.

Вспышки ящура были выявлены в январе в свинокомплексе ООО «Русагро-Приморье» на территории Григорьевского сельского поселения Михайловского района и в свинокомплексе ООО «Мерси Трейд» в селе Прохоры Спасского района. После этого ящур выявили еще на одном свинокомплексе в Спасском районе, а также в Уссурийском городском округе и Октябрьском районе. Проводился комплекс карантинных мероприятий, было привито более 100 тыс. животных.

Досье газеты «Золотой Рог»

Ящур - острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. В группе риска в основном находятся коровы, свиньи, овцы и козы подвержены меньше. Протекает очень болезненно и долго. Переносчиками вируса являются неодомашненные парнокопытные и скот на ферме. Болезнь легко передается человеку во время ухода за зараженным обитателем фермы или при употреблении в пищу зараженной продукции.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.