Как попасть к врачу?

В Приморье идет активная работа по внедрению информационных технологий

Чтобы ликвидировать очереди у регистратур и упростить запись на прием, пациентам дали возможность записываться к врачам дистанционно – по телефону, через интернет и даже при помощи специализированных терминалов, которыми сегодня оснащены практически все поликлиники и районные больницы края. Но всех проблем это, увы, не решило. Более того – породило новые.

В Приморье идет активная работа по внедрению информационных технологий в систему здравоохранения. 110 инфоматов – терминалов со специальным набором функций – установят в большинстве лечебных учреждениях края уже до конца этого года. Оборудование приобретено за счет средств краевого бюджета.

Инфомат сродни банкомату, но попроще. Находишь в меню на экране нужного тебе специалиста, тыкаешь пальчиком – и получаешь талончик на прием. Если тебя не опередили другие желающие.

Упростило процедуру записи и создание единого регионального колл-центра – своего рода единой регистратуры. Операторы колл-центра взяли на себя часть функций регистратур. То есть не регистраторы, а именно они записывают на прием к врачу, принимают вызовы на дом, консультируют о режиме работы лечебного учреждения и т.д.

Если в 2016 году в режиме колл-центра работали две владивостокские поликлиники – №1 и №6, год спустя – 12 лечебных учреждений, то в 2018-м на Единый колл-центр должны перейти все поликлиники края.

Заработала и Единая интернет-регистратура – сервис электронной записи к врачу www.er25.ru, интегрированный с сайтом госуслуг. В него включены все поликлиники региона, где оборудованы автоматизированные рабочие места для специалистов.

Вот только простота и доступность записи к врачу породила другую проблему – безответственность пациентов.

По словам Ирины КОНЕВОЙ, зам. главного врача Владивостокской поликлиники №1, записавшиеся на прием дистанционно нередко не только не приходят на прием в назначенное время, но и даже не считают нужным позвонить и предупредить об этом. В результате врач понапрасну теряет время в ожидании такого необязательного пациента, а другие желающие из-за этого не смогли записаться на прием. И хотя операторы колл-центра заранее обзванивают предварительно записавшихся и напоминают им о визите к врачу, далеко не всегда на их звонки отвечают, а если и отвечают, то все равно на прием не приходят либо дают неправильный номер телефона. И эта негативная тенденция в значительной мере дискредитирует все благие начинания.

Еще одна проблема попасть к врачу – это дефицит врачебных кадров. Даже Владивостокская поликлиника №1 – одна из крупнейших амбулаторий края, укомплектована врачами лишь на 65%. И это далеко не худший показатель в сравнении с другими лечебными учреждениями края.

«Несмотря на то что мы постоянно активно работаем с выпускниками медицинского вуза, привлечь в поликлинику молодые кадры довольно сложно. Одна из причин – отсутствие престижности у профессии врача, чему в немалой степени способствуют негативные высказывания в СМИ, – сообщила главный врач поликлиники Ольга ПЕРОВА.

И хотя сроки ожидания оказания медицинской помощи не выходят за рамки, установленные программой госгарантий: плановая консультация врача терапевта – ожидание не более 24 часов, плановая консультация узких специалистов – не более 14 дней, диагностические обследования – не более 14 дней, это вызывает недовольство у пациентов.

Правда, пациент тоже порой не прав, требуя немедленно записать его к тому или иному узкому специалисту. За рубежом, есть ли в этом необходимость, решает семейный врач, у нас – участковый терапевт. Таковы утвержденные Минздравом РФ правила записи к узким специалистам. К неврологу, кардиологу, ревматологу, онкологу и гастроэнтерологу запись осуществляется лишь при наличии направления от лечащего врача. Для этого пациент должен пройти необходимый комплекс обследований (направления на них выписывает врач-терапевт) и явиться на прием нужному специалисту уже с их результатами на руках.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ.

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"Журнал здоровья", N1, март, 2018.