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Во Владивостокской поликлинике №1 открылся кабинет колоноскопии
Теперь здесь можно пройти визуальную диагностику толстой кишки, также получить консультацию врача-проктолога.
Кабинет оснащен новым гибким видеоэндоскопом от ведущего мирового производителя медицинской техники PENTAX (Япония), приобретенным за счет средств краевого бюджета. И если раньше для прохождения колоноскопии пациентов по маршрутизации направляли в железнодорожную больницу Владивостока, то теперь она стала доступной и в поликлинике.
Колоноскопия – самым достоверный метод диагностики рака толстой кишки, который сегодня занимает третье место среди всех видов рака. Своевременная диагностика позволяет обнаружить злокачественную опухоль или ее предшественников на ранней стадии и вовремя начать лечение.
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