Во Владивостокской поликлинике №1 открылся кабинет колоноскопии

Теперь здесь можно пройти визуальную диагностику толстой кишки, также получить консультацию врача-­проктолога.

Кабинет оснащен новым гибким видеоэндоскопом от ведущего мирового производителя медицинской техники PENTAX (Япония), приобретенным за счет средств краевого бюджета. И если раньше для прохождения колоноскопии пациентов по маршрутизации направляли в железнодорожную больницу Владивостока, то теперь она стала доступной и в поликлинике.

Колоноскопия – самым достоверный метод диагностики рака толстой кишки, который сегодня занимает третье место среди всех видов рака. Своевременная диагностика позволяет обнаружить злокачественную опухоль или ее предшественников на ранней стадии и вовремя начать лечение.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.