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Новый корпус онкологического диспансера в Приморье примет пациентов уже в текущем году
Строительно-монтажные работы в лечебно-диагностическом корпусе онкологического диспансера планируется полностью завершить в этом году. В 2017 году будет завершено строительство палаточного корпуса учреждения, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в департаменте здравоохранения края.
Как рассказал вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, строительство объектов, начатое при помощи федеральных субвенций, продолжат за счет средств из регионального бюджета. Он также добавил, что высокотехнологичное оборудование для оснащения онкологического диспансера уже закуплено.
– В наличии – два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии. Оборудование предназначено для внутриполостного облучения органов при злокачественных заболеваниях женской половой сферы, прямой кишки, пищевода, полости рта, предстательной железы. Кроме того, приобретено два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии. Общая сумма закупки составила более 550 миллионов рублей, – сообщил заместитель главы региона.
В новом радиологическом корпусе, открытие которого запланировано на 2016 год, будет работать радиотерапевтическое отделение на основе линейных ускорителей. Здесь также планируется открытие отделения брахитерапии, отделения радиоизотопной диагностики и химиолучевой терапии на 40 коек. Все это поможет существенно улучшить медицикскую помощь онкологическим больным.
В департаменте здравоохранения отметили, что в настоящее время вся техника находится на ответственном хранении. К установке и наладке оборудования в новых корпусах онкологического диспансера специалисты приступят сразу после завершения всех строительных и отделочных работ в учреждении.
Ирина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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