Русфонд: Письма помощи в редакцию "Золотого Рога"

Никита ПЧЕЛЬНИКОВ, 11 лет, сахарный диабет 1 типа, требуется инсулиновая помпа и расходные материалы к ней. 199 676 руб.

Болезнь у сына обнаружили четыре года назад. У Никиты началась рвота, появились боли в животе, и с подозрением на аппендицит его положили в детскую больницу. Состояние ухудшалось, и сына перевели в реанимацию. Анализы показали, что уровень сахара в крови у Никиты почти в четыре раза превышает норму. Врачи диагностировали сахарный диабет, назначили лечение. С тех пор мы делаем сыну до восьми инъекций инсулина в сутки, соблюдаем строжайшую диету. Чтобы контролировать сахар и делать уколы, мы перевели Никиту на домашнее обучение, он сейчас учится в пятом классе. Но, несмотря на все наши усилия, справиться со скачками сахара не удается. Врачи настоятельно рекомендуют установить инсулиновую помпу. Но за счет бюджета в крае помпы не предоставляют. А сами ее оплатить мы не можем, живем на маленькую зарплату мужа и пенсию Никиты по инвалидности. Прошу вашей помощи!

Анна ПЧЕЛЬНИКОВА, г. Владивосток.

Детский эндокринолог Приморского краевого центра диабета и эндокринных заболеваний Наталья ПАВИНА (г. Владивосток):

«Течение заболевания у Никиты тяжелое, отмечается высокая потребность в инсулине. Установка помпы позволит стабилизировать уровень сахара и облегчить жизнь мальчика».

Как помочь. Основные способы перевода пожертвований:

1 . Через банк

Прийти с реквизитами фонда (см. справку о Русфонде) в любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (Например: Пожертвование на лечение Наташи и Милены Иващенко. НДС не облагается).

2. Через терминал QIWI (КИВИ)

Выберите кнопку «Оплата услуг», затем «Другие», затем кнопку «Благотворительность» и «Российский фонд помощи». Введите свой номер телефона и внесите пожертвование. Внимание: эта помощь безадресная. Если вы хотите, чтобы пожертвование поступило именно детям из Приморского края или конкретному ребенку, то после перевода сообщите его имя и фамилию нам по телефону: 8-914-790-93-31.

3. Через банковскую карту

Зайдите на приморскую страничку Русфонда rusfond.ru/vladivostok выберите раздел «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.

4. Другие способы

На сайте rusfond.ru вы найдете и другие способы перечисления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом салоне связи «Евросеть», «Связной», МТС, «МобилЭлемент», «АльтТелеком», оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney, через систему Яндекс.Деньги, «Contact» и «Лидер», получить квитанцию для перечисления через Почту России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.