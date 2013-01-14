В Приморском крае открылись "Дома для мам"

Женщины, попавшие в трудную ситуацию, смогут жить здесь в течение шести месяцев.

Все это время они могут рассчитывать на бесплатную психологическую, медицинскую, юридическую и социальную помощь, содействие в поиске жилья, выборе подходящей работы, устройстве детей в дошкольные учреждения. Православные священники, по желанию женщин, готовы оказать им духовную поддержку. Этот проект, одержавший победу в конкурсе «Защита семьи, материнства и детства», получил грант в размере 500 тыс. руб. от Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви.

«Дома для мам» созданы во Владивостоке, Находке и селе Новодевица на базе проекта «Колыбель», действующего при участии епархии с 2008 г. За это время в крае десятки женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили всестороннюю помощь и поддержку.

"Журнал здоровья", Владивосток.