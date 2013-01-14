Частная медицина Приморья: Объединиться, чтобы выжить

Минувшей осенью во Владивостоке состоялась первая конференция частных медицинских организаций. Главной темой мероприятия стала консолидация предпринимательского сообщества в сложных современных условиях, когда государство закручивает гайки, увеличивая количество проверок и ужесточая требования к частным медорганизациям.

Основным спикером конференции выступил приглашенный эксперт из Москвы - Сергей ЛАЗАРЕВ, исполнительный директор первой саморегулируемой организации (СРО) по предпринимательскому типу в сфере оказания медицинских услуг. По его словам, сегодня нужно говорить не только о расплывчатых формулировках в законодательстве, которые дают надзорным органам повод придираться по мелочам, но и неадекватности самой нормативной базы. «Изначально она разрабатывалась для государственных медучреждений и для частной медицины просто не подходит, - заключает эксперт. - Если государственная медицина работает в условиях Бюджетного кодекса, то частная - в условиях Гражданского. Сегодня в законодательстве, регулирующем нашу деятельность, есть взаимоисключающие положения, есть продекларированные, но не подкрепленные конкретными механизмами реализации, а есть - совершенно парадоксальные, необъяснимые с точки зрения здравого смысла».

«Такие люди, как Лазарев, в Приморском крае пока не созрели, поэтому подобные конференции крайне необходимы, чтобы быть в курсе всех нововведений в здравоохранении»,- отметил генеральный директор клиники «Возрождение XXI» Виктор ШИРКОВЕЦ.

Эффективным инструментом для решения насущных вопросов, стоящих перед частными клиниками, может стать объединение предпринимательского сообщества в рамках СРО, считает эксперт. «Члены организации получают не только информационную и юридическую поддержку - саморегулирование позволяет создать свою нормативно-правовую базу, адекватную реалиям рынка медицинских услуг, - подчеркнул Лазарев. - Пора переходить от карательного надзора к профилактическому, поскольку эффект от первого гораздо ниже, чем от самоконтроля, который осуществляется в рамках СРО». Эксперт добавил, что частные клиники заинтересованы в системе самоконтроля, поскольку от этого зависит репутация, количество клиентов, их удовлетворенность медицинской помощью и в конечном итоге - приток денежных средств.

Отметим, что в Приморье уже начало работу некоммерческое партнерство (НП), объединение негосударственных медицинских организаций, основной целью которого является защита интересов медицинского бизнеса. «Деятельность некоммерческого партнерства - первый шаг к созданию СРО, - отмечает исполнительный директор партнерства Кирилл МОСОЛОВ. - Мы рады, что участники рынка проявили интерес к этой теме - конференция собрала гораздо больше участников, чем мы планировали изначально. Все больше предпринимателей сегодня приходят к выводу: чтобы выжить, нам нужно объединяться. Мы должны добиться того, чтобы частная медицина была интегрирована в национальную систему здравоохранения. Только равные условия для всех участников рынка могут сформировать эффективную систему медицинской помощи в России».

Обсуждались на конференции и этические моменты, и вопрос уважительного отношения к пациентам и коллегам. «Если к вам приходит пациент, который наблюдался в другой клинике, но по какой-то причине решил сменить врача, имеет смысл позвонить коллеге и обсудить возникшую ситуацию, - считает Сергей Лазарев. - Это не только этический вопрос: подобное взаимодействие поможет вам обезопасить себя и коллегу от потребительского экстремизма».

Затронутые на конференции проблемы действительно актуальны, подтвердили участники рынка. «Если в отрасли появится новая структура, которая сможет помочь в решении наших проблем, я обеими руками «за», - резюмировал Игорь ЕЛИСТРАТОВ, возглавляющий «Клинику доктора Елистратова». - Сегодня очень важно создать благоприятные условия для развития частной медицины, чтобы у пациента был выбор, и государство должно это понимать. Если оно строит препятствия для развития частной медицины, мы будем топтаться на месте, а наши соотечественники будут уезжать лечиться за границу - от безысходности. В России есть высококвалифицированные специалисты, есть современные технологии, есть передовые клиники, и главная задача государства - дать им нормально работать».

"Журнал здоровья", Владивосток.