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В Приморье обновлению "скорой" придадут скорости
Приморский край получит 90 новых медицинских автомобилей
Автопарк «Скорой медицинской помощи» Приморского края пополнился семью новыми автомобилями повышенной проходимости. В минувшую пятницу, 9 ноября, ключи от амбулаторий на колесах из рук главы края Олега КОЖЕМЯКО и министра здравоохранения РФ Вероники СКВОРЦОВОЙ получили главврачи и водители больниц из нескольких городов Приморья.
Все автомобили укомплектованы оборудованием для перевозки «тяжелых» больных - дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких, ингалятором, сейфом для хранения лекарственных препаратов, а также дополнительными приборами отопления и кондиционирования. В ходе церемонии передачи ключей врио губернатора Приморья и глава Минздрава России особо подчеркнули, что партия из семи «Газелей» - это только начало самого масштабного за последние годы обновления парка «Скорой помощи» в крае. Всего в конце 2018 года - начале 2019 года будет приобретено 90 автомобилей - 31 за счет федерального и 59 за счет регионального бюджетов.
Вероника Скворцова поблагодарила Олега Кожемяко за то, что одним из первых его решений в должности врио губернатора Приморья стало обновление автопарка «Скорой». Это позволит значительно снизить общий износ парка, поможет сделать оказание экстренной медицинской помощи более оперативным и в целом повысить качество медицинского обслуживания граждан, что является одной из задач государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».
Обновление автопарка «Скорой» - лишь одно из направлений начатой Олегом Кожемяко работы по выводу приморской медицины из кризиса. Значительные средства предусмотрены также на обновление оборудования больниц по всему краю, а федеральный бюджет в ближайшее время выделит Приморью 1,7 млрд рублей на погашение кредиторской задолженности медицинских учреждений. По словам главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, Приморский край в 2019 году получит на реализацию различных проектов в сфере здравоохранения дополнительно почти 1 млрд рублей, а в 2020 году - 1,6 млрд рублей. Кроме того, по поручению Олега Кожемяко разрабатывается система поддержки медицинских специалистов, предусматривающая выплату «подъемных» от 200 до 500 тысяч рублей, доплаты к окладу, льготы по оплате жилья и услуг ЖКХ.
- Думаю, что комплекс этих мер позволит привлечь специалистов «первичного звена», участковых врачей, узких специалистов, фельдшеров и повысить качество медицинского обслуживания населения, - подчеркнул Олег Кожемяко.
Александр САЛКОВ, фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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