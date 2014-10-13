Приморье готовится к лихорадке Эбола

Ученые и практикующие медики Дальнего Востока обсудят новейшие достижения медицины и современные возможности терапии, профилактики и диагностики инфекций в рамках V Дальневосточной конференции по антимикробной терапии. Конференция пройдёт в Приморье 16-17 октября.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, участниками конференции станут более 300 делегатов из России, Италии, Китая, Швеции и Республики Беларусь. Они примут участие в пяти симпозиумах, где заслушают более двадцати докладов экспертов международного уровня по схемам лечения различных инфекционных заболеваний. Также будет затронут вопрос лечения и защиты от лихорадки Эбола.

Также на конференции будут представлены доклады ведущих специалистов, посвященные современным возможностям и проблемам терапии, проблемам устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.

«Антимикробная терапия инфекций в 20 веке сделала огромный скачок вперед и стала одной из самых эффективных стратегий в терапевтической медицине. Но эра антибиотиков принесла и немало огорчений: широкое и, в том числе, необоснованное применение этих препаратов привело к распространению лекарственной устойчивости. Тема антимикробной терапии будет интересна не только врачам, но и пациентам»,- отметила важность конференции профессор, заместитель директора департамента здравоохранения Екатерина Елисеева.

Организаторы конференции – администрация Приморского края и Тихоокеанский государственный медицинский университете при поддержке межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), Международного союза за разумное применение антибиотиков (APUA), Международного общества по химиотерапии (ISC), НИИ антимикробной химиотерапии и других.

Мероприятие состоится 16 октября в большом зале Администрации Приморского края (Светланская, 22), начало в 10.00.

ZRPRESS.RU, Владивосток.