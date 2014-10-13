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В Приморье объявлен конкурс бизнес-проектов по созданию частных детских садов

13 Октября 2014, 11:35 | Приморье

Как сообщили в департаменте экономики и стратегического развития Приморья, у участников конкурса есть еще время на подготовку бизнес-проектов. Конкурсные работы начнут приниматься с 25 октября. Продлится прием заявок до 5 ноября.

Бизнес-проекты будут оцениваться по таким критериям как: планируемое количество создаваемых рабочих мест, количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг, размер ежемесячной родительской платы за пребывание детей, уровень среднемесячной заработной платы работников. За выполнение перечисленных условий проекту начисляются баллы. Проекты, набравшие не менее 40 баллов, будут признаны победителями. А обладатели лучших бизнес-проектов получат субсидии на организацию частных детских садов в размере до 10 миллионов рублей.

Подробную информацию об условиях участия в конкурсе и конкурсной документации можно получить по телефонам: (423) 220-86-41, 220-83-49, а также на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края: mb.primorsky.ru.

Отметим, Губернатор края Владимир Миклушевский считает необходимым увеличить количество частных детских садов в регионе и дать людям возможность выбирать между государственным и частным образованием.

«Таким образом, мы решим сразу несколько задач – появится больше детских садов, дополнительный толчок к развитию получит малый и средний бизнес, а молодые мамы смогут выйти на работу», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Напомним, сейчас на территории региона работают 15 негосударственных дошкольных образовательных организаций. Их посещает более 1 500 детей.

В бюджете Приморского края в 2014 году предусмотрено около 54 миллионов рублей в качестве субсидий частным детским садам на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: бизнес-план  детский сад  проект 



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