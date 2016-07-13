Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Собираетесь в отпуск – не забудьте взять с собой полис ОМС
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) обеспечит приморцам и гостям края бесплатную медицинскую помощь на отдыхе. Поэтому, отправляясь в отпуск, обязательно возьмите с собой полис ОМС. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», такие рекомендации дают специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края.
Как сообщила директор ТФОМС Приморья Елена Агафонова, несмотря на то, что экстренная медпомощь на территории России оказывается всем гражданам бесплатно и безотлагательно, наличие полиса значительно облегчит работу медицинских работников, особенно, если помощь потребовалась вне территории страхования.
Она также подчеркнула, что в соответствии с действующим законодательством при обращении за плановой медицинской помощью гражданин обязан предъявлять медицинский полис и документ, удостоверяющий личность.
«Каждый застрахованный в системе ОМС должен знать, что защищать его права при предоставлении медицинской помощи вне территории проживания будет территориальный фонд того региона, где ему окажут помощь. Если вы едете отдыхать с детьми или пожилыми родственниками, рекомендуем заранее узнать телефон фонда ОМС региона, где вы будете отдыхать», – сказала Елена Агафонова.
Получить нужную информацию можно на сайте территориального фонда.
По вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи, вы можете обратиться:
– к руководителю медицинской организации;
– в свою страховую медицинскую организацию;
– в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.
Стоит также помнить, что оплата медицинской помощи, оказанной гражданину РФ за пределами России, осуществляются согласно условиям договора об оказании медицинских услуг, договора добровольного страхования (страхового полиса) или иного документа, предусматривающего оплату и возмещение расходов на оплату медицинской помощи за рубежом.
В страховых организациях обращают внимание, что в случае отсутствия указанных документов, расходы на оказание медицинской помощи, в том числе в экстренной и неотложной формах, за пределами РФ несет сам гражданин или заинтересованные лица.
При этом в сумму оплаты входит в том числе медицинская эвакуация на территории иностранного государства и из иностранного государства в Россию.
Новости тематики
- Милосердие для жизни: подопечные фонда "Сохрани жизнь" нуждаются в срочной помощи
- Основной инстинкт
- В Приморском крае успешно прооперировали годовалую девочку
- В новом здании приморского онкодиспансера завершается монтаж оборудования
- Блогеров и журналистов Приморья приглашают к участию в конкурсе
- В Приморском крае началась вакцинация от клещевого энцефалита
- В Приморском крае планируют построить центр замедления старения
- В Приморье ожидают роста заболеваемости гриппом
- В дни новогодних праздников экстренные медицинские службы будут работать в круглосуточном режиме
- Перспективы оказания помощи семьям с детьми с синдромом Дауна обсудили во Владивостоке
Новости раздела
- Милосердие для жизни: подопечные фонда "Сохрани жизнь" нуждаются в срочной помощи
- "Самое серьезное нарушение в системе ОМС - отказ в неотложной медпомощи"
- Основной инстинкт
- Приморье, Японию и Китай свяжет лайнер "Город здоровье"
- Фитнес - путь к оздоровлению
- Бабушка рядышком с дедушкой
- Почему в Приморье жить хорошо
- От хобби до больничной койки - один гриб
- Медицина в восточном стиле
- Наука и лекарство по-приморски
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний