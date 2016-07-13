Собираетесь в отпуск – не забудьте взять с собой полис ОМС

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) обеспечит приморцам и гостям края бесплатную медицинскую помощь на отдыхе. Поэтому, отправляясь в отпуск, обязательно возьмите с собой полис ОМС. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», такие рекомендации дают специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края.

Как сообщила директор ТФОМС Приморья Елена Агафонова, несмотря на то, что экстренная медпомощь на территории России оказывается всем гражданам бесплатно и безотлагательно, наличие полиса значительно облегчит работу медицинских работников, особенно, если помощь потребовалась вне территории страхования.

Она также подчеркнула, что в соответствии с действующим законодательством при обращении за плановой медицинской помощью гражданин обязан предъявлять медицинский полис и документ, удостоверяющий личность.

«Каждый застрахованный в системе ОМС должен знать, что защищать его права при предоставлении медицинской помощи вне территории проживания будет территориальный фонд того региона, где ему окажут помощь. Если вы едете отдыхать с детьми или пожилыми родственниками, рекомендуем заранее узнать телефон фонда ОМС региона, где вы будете отдыхать», – сказала Елена Агафонова.

Получить нужную информацию можно на сайте территориального фонда.

По вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи, вы можете обратиться:

– к руководителю медицинской организации;

– в свою страховую медицинскую организацию;

– в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Стоит также помнить, что оплата медицинской помощи, оказанной гражданину РФ за пределами России, осуществляются согласно условиям договора об оказании медицинских услуг, договора добровольного страхования (страхового полиса) или иного документа, предусматривающего оплату и возмещение расходов на оплату медицинской помощи за рубежом.

В страховых организациях обращают внимание, что в случае отсутствия указанных документов, расходы на оказание медицинской помощи, в том числе в экстренной и неотложной формах, за пределами РФ несет сам гражданин или заинтересованные лица.

При этом в сумму оплаты входит в том числе медицинская эвакуация на территории иностранного государства и из иностранного государства в Россию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.