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Один звонок - и помощь близко
Полная интеграция между станцией скорой медицинской помощи города Владивостока и службой 112 произошла в декабре 2017 года.
Сейчас, набирая единый номер 112 с сообщением о любой чрезвычайной ситуации - пожаре, ДТП или обнаружении бесхозного предмета, информация оперативно направляется во все экстренные службы, в том числе со службой скорой медицинской помощи. Напомним, система 112 предназначена для обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Российской Федерации. Набирая единый номер, гражданин вправе получить экстренную помощь при угрозах для жизни и здоровья, при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
Ирина МЕДВЕДЕВА, фото автора.
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