www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.1 р. 100 JPY: 55.93 р.
EUR: 72.85 р. 10 CNY: 93.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Будьте здоровы
Распечатать

Один звонок - и помощь близко

13 Июня 2018, 11:55 | Приморье

Полная интеграция между станцией скорой медицинской помощи города Владивостока и службой 112 произошла в декабре 2017 года.

Сейчас, набирая единый номер 112 с сообщением о любой чрезвычайной ситуации - пожаре, ДТП или обнаружении бесхозного предмета, информация оперативно направляется во все экстренные службы, в том числе со службой скорой медицинской помощи. Напомним, система 112 предназначена для обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Российской Федерации. Набирая единый номер, гражданин вправе получить экстренную помощь при угрозах для жизни и здоровья, при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Ирина МЕДВЕДЕВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.

Автор: Соб. инф.
Теги: приморье  госпрограмма  ЧП  скорая  помощь  врачи  здравоохранение  здоровье  ДТП  информация  безопасность  медицина 













Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru