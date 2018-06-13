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Гаджеты не для игр

13 Июня 2018, 11:55 | Приморье

Привычное слово «гаджеты» принято ассоциировать с неким развлекающим моментом. Для врачей скорой помощи планшетные компьютеры, внедрение которых было завершено в 2018 году, стали незаменимыми помощниками в работе.

Сегодня вся медицинская документация ведется в электронном виде. На планшет приходит информация о вызове, проводится идентификация пациента и многое другое. Благодаря новым технологиям происходит оперативное взаимодействие между службой скорой помощи, стационарами и поликлиниками. Все это позволит в ближайшем будущем врачам получать информацию о пациенте на всех этапах оказания помощи.

Врач скорой помощи Елена Заречная рассказала, что использование планшетов серьезно облегчает работу медиков:

«Раньше диспетчер фиксировал и передавал информацию о вызове на подстанции, которые отправляли ее бригадам. Сегодня после ввода данных в компьютер они автоматически высвечиваются на планшете у нужной машины скорой помощи. Пока мы едем на вызов, уже в пути имеем возможность анализировать поступившую информацию о пациенте. Через 5 минут я уже понимаю, чего мне ожидать в пункте прибытия. Это очень экономит время для фельдшеров. Тяжеловато приходится медицинским сотрудникам, привыкшим работать по старинке, однако постепенно и они стараются обучиться и перестроится», - отметила Заречная.

Ирина МЕДВЕДЕВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.

Автор: Соб. инф.
Теги: приморье  госпрограмма  технологии  болезни  диагностика  врачи  здравоохранение  здоровье  заболевание  лечение  профилактика  медицина 













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