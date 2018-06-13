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Три реанимобиля - для спасения тяжелых пациентов
18 мая врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко торжественно вручил представителям Центра медицины катастроф ключи от новых современных реанимобилей. Машины относятся к классу «С» и предназначены для транспортировки и эвакуации тяжелобольных пациентов, в том числе и тех, которые доставляются санитарной авиацией.
Глава региона неоднократно подчеркивал, что одна из важнейших задач - получение качественной, оперативной и доступной медицинской помощи.
Вручая ключи от автомобилей, Андрей Тарасенко сказал: «В вашем деле счет идет на минуты. Автомобили оснащены по последнему слову техники, а это значит, что вы сможете спасти жизни и сохранить здоровье многим приморцам».
Новые машины скорой помощи (Mercedes, 2018 года, российской сборки) оснащены современным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, включая проведение реанимационных мероприятий и диагностики.
Как пояснил и.о. главного врача центра Дмитрий Бондарчук, такого транспорта в Центре медицины катастроф Приморья еще не было.
«Чтобы транспортировать пациента, например, доставленного из района края во Владивосток, от вертолетной площадки до больницы, мы использовали автомашины владивостокской “скорой” - теперь в этом нет необходимости», - сообщил он.
Отметим, что данные автомобили были приобретены приморским филиалом АО «СУЭК». Руководитель компании ООО «Приморскуголь» Александр Заньков подчеркнул, что бизнес должен быть социально ответственным и оказывать необходимую помощь своему региону, добавив: «Мы рады, что можем оказать содействие в спасении людей».
Напомним, в этом году автопарк службы скорой помощи региона был пополнен 11 автомобилями марки ГАЗ и УАЗ, а также семью полноприводными машинами класса «В» для работы в северных территориях. Средства на приобретение скорых направлены из резервного фонда Правительства РФ.
В 2018 году на Станцию скорой медицинской помощи поступила полноприводная автомашина «Соболь». Автомобиль укомплектован самым современным медицинским оборудованием. «Соболь» предназначен для работы на острове Русском. Это позволит за счет высокой проходимости максимально уменьшить время ожидания пациентам, находящимся в экстренном состоянии.
Ирина МЕДВЕДЕВА, фото автора.
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