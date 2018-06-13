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Фитнес - путь к оздоровлению

13 Июня 2018, 14:00 | Приморье

У приморцев фитнес уже стал таким же популярным, как, например, салоны красоты. Подходящее спортивное учреждение во Владивостоке можно найти возле дома или рядом с работой, что значительно экономит время. В рамках реализации Программ «Развитие здравоохранения Приморского края» и «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы», социально значимых проектов и мероприятий в крае в сфере спорта, здорового образа жизни администрация Приморского края активно поддерживает развитие спорта в регионе. О пути оздоровления приморцев - в материале «Журнала Здоровья».

Спорт в режиме «лайт»

Как рассказывают специалисты, любой клуб или центр фитнеса должен быть специально оборудован: необходимо иметь тренажерный зал, зал для групповых занятий аэробикой и тому подобное.

Огромное количество фитнес-программ, которые предлагают клубы фитнеса во Владивостоке, можно успешно сочетать друг с другом. Чтобы разобраться в том, какую программу физических упражнений выбрать, мы подключили фитнес-тренеров.

Эксперты утверждают: понятие «фитнес» является комплексным. В него входит правильное питание, совмещенное с таким же образом жизни, физическими упражнениями и отсутствием вредных привычек. Занимаясь фитнесом, не рекомендуется употреблять алкоголь и курить, поэтому часто люди, приходящие в спорт, избавляются от этих пагубных пристрастий, в прямом смысле оздоравливая генофонд страны.

Если рассматривать фитнес с точки зрения тренировки тела, можно выделить несколько основных направлений и множество их разновидностей.

Занятие фитнесом лучше всего начинать с индивидуальных тренировок. Опытный инструктор поможет выбрать оптимальный набор и режим упражнений.

Лишний вес - актуальная проблема людей всех возрастов.

Занятия аэробикой являются эффективным способом избавления от лишних килограмм в короткое время.

Этот метод был разработан в конце прошлого века и с тех пор успешно использовался во всем мире. При занятиях аэробикой нужно готовиться к серьезным нагрузкам. Тем, кому спешить некуда, тренеры рекомендуют спокойные техники, такие как пилатес, йога, stretch, PortDeBras.

Еще одно направление фитнеса - силовой шейпинг. Он основан на физических упражнениях, которые направлены на тренировку различных групп мышц и улучшение формы тела, то есть к наращиванию мышечной массы.

Помимо вышеперечисленного современные центры Владивостока предлагают детские спортивные программы и программы тренировок для беременных женщин.

Тренер студии танца и фитнеса для девушек Renel’ dance Нелли Решетникова рассказала «Журналу Здоровья»:

«Популяризация здорового образа жизни делает сегодня спорт и привлекательным, и доступным для приморцев. С каждым годом число желающих заниматься в фитнес-центрах растет. Очень популярен во Владивостоке функциональный тренинг, при котором программа тренирует не отдельную группу мышц, как в тренажерном зале, а в упражнениях задействовано все тело. Функциональный тренинг направлен на адаптацию к любым нагрузкам, развитие гибкости, равновесия и координации. Его, как правило, предпочитают обычные люди, которые не стремятся попасть в большой спорт. С помощью функционального тренинга создается здоровое и красивое тело. Данная программа особенно популярна у людей с лишним весом, которым трудно заниматься в тренажерном зале. Несмотря на то что ограничений возрастных нет, нагрузка подбирается для каждого человека индивидуально. Нашу студию посещают в основном женщины от 25 до 40 лет, хотя есть и 15-тилетние девчонки. Тонировки проходят в группе, то есть каждый человек находится под контролем специалиста. Когда к нам приходит новый любитель спорта, мы обязательно уточняем информацию о наличии заболеваний. В процессе тренировки специалист корректирует вес снарядов, количество упражнений и подходов».

На личном примере

Известная история Михаила Козинова из поселка Новый Надеждинского района Приморья поражает жизнелюбием и стойкостью. Он, несмотря на инвалидность, сумел преодолеть жизненные тяготы и стать примером для многих людей.

Вся жизнь молодого человека была связана со спортом, пока серьезное ДТП в 2009 году не привело его к инвалидности.

Однако после сложного периода реабилитации Михаил продолжил заниматься в спортзале.

Несколько лет назад Михаил решил открыть собственный фитнес-клуб. В рамках программы «Содействие самозанятости безработных граждан» Михаил получил выплату из краевого бюджета, которая компенсировала расходы, связанные с процедурой регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото Натальи ДЕКА.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.

Автор: Соб. инф.
Теги: приморье  аэробика  танцы  спорт  здоровье  реабилитация  диагностика  врачи  тренировка  здравоохранение  физкультура  здоровый образ жизни  фитнес  госпрограмма  лекарства  лечение  профилактика  бизнес  медицина  шейпинг 













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