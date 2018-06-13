Бабушка рядышком с дедушкой

Приморские долгожители раскрыли секреты достойной старости

Статистика показывает, что сегодня уровень и длительность жизни в мире растёт. Только в 2017 году был зафиксирован рекорд по количеству граждан России, которым исполнилось больше 100 лет. Каждый год список российских долгожителей пополняется. Герои нашей истории в свои «немного за восемьдесят» чувствуют себя относительно хорошо и объясняют свое долголетие… тяжелыми жизненными испытаниями. Подробности - в «Журнале Здоровья».

Власти своих в беде не бросают

Безусловно, администрация Приморского края прилагает немало усилий для увеличения мер, направленных на повышение качества жизни приморцев, в числе которых - пожилые люди.

Напомним, в рамках краевых программ «Развитие здравоохранения Приморского края» и «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2020 годы в текущем 2018 году будет увеличены расходы краевого бюджета на оказание социальных услуг в стационарных и полустационарных условиях, а также при надомном обслуживании.

Директор краевого департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева в ходе заседания Координационного совета под председательством вице-губернатора Павла Серебрякова проинформировала собравшихся о том, что реализация программы ведется по шести направлениям. К ним относятся: социальная поддержка семей с детьми, поддержка пенсионеров и отдельных категорий граждан, создание безбарьерной среды для маломобильных граждан, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, модернизация и развитие социального обслуживания населения Приморья.

Так, на реализацию мероприятий программы в 2017 году направлено более 16 миллиардов рублей. 4,3 миллиарда рублей поступили из федерального бюджета. 11,7 миллиардов рублей - расходы краевого, а около 5 миллионов рублей - муниципальных бюджетов.

Лилия Лаврентьева пояснила, что средства, запланированные на реализацию программных мероприятий в 2017 году, использованы на 96,2% от утвержденного объема средств на год. «По всем параметрам это высокий показатель», - отметила она.

Нетрудно провести параллель между направленными усилиями власти сделать жизнь пожилых людей комфортнее и ростом числа долгожителей в России и Приморье.

Пожилая пара, с которой посчастливилось побеседовать спецкорру «Журнала Здоровья», тоже считает - во многом их жизнь стала легче, благодаря чиновникам: доступность медицинской помощи, индексация пенсий, проведение различных мероприятий по улучшению бытовых условий пожилых людей - все это в комплексе продлевает жизнь пенсионеров.

Василий и Аграфена - более полувека счастья

Интересно, что самыми популярными именами среди российских долгожительниц считаются Евдокия, Мария и Анна. У мужчин - Федор, Василий и Иван.

Василий Константинович и Аграфена Васильевна Ефремовы (1930 и 1929 года рождения соответственно) в законном счастливом браке вот уже 65 лет. Оба еще полны энергии, хотя, возрастные проблемы со здоровьем, конечно, присутствуют.

«Главная проблема - остеоартрит, будь он не ладен», - как-то по-доброму жалуется Василий Константинович. «Колени болят, позвоночник. Приходится с тростью ходить. Зато сердечко не подкачало», - оптимистично добавляет он.

У Аграфены Васильевны, которую все иначе как «баба Феня» не называют, напротив, с суставами получше, но диагностирована хроническая гипертония и есть проблемы с сердцем. «А что ж вы хотели, чай не 20 лет в обед», - улыбается женщина.

Терпение и труд все перетрут

Семейная чета Ефремовых проживает в небольшой двухкомнатной квартире в Артеме. Есть старенький автомобиль, на котором Василий Константинович с супругой часто отправляется в пригород, где расположен их дачный участок. Несмотря на преклонный возраст давняя привычка работать на земле прочно укоренилась в крови пожилой пары.

«У моих родителей был добротный дом, небольшое хозяйство: несколько кур, гусей, корова которые кормили восмерых детей. В детстве помню, все время хотелось есть. На такую ораву еды не хватало. Потом отец начал пить, стало совсем плохо. А когда началась война, уехал на фронт, и больше я его не видела», - говорит баба Феня. Она вспоминает, что с раннего детства была приучена к тяжелому физическому труду. Это закалило ее на всю жизнь.

«Какая там здоровая пища, о которой говорят врачи! Мол, хорошее питание продлевает годы жизни. Ели то, что попадалось под руку, а вот работали много. С шести лет доила корову, в семь лет меня определили к зажиточным соседям присматривать за младенцем. За это получала тарелку баланды в день и хлеба краюху. Хозяева мои были очень жестокими людьми, часто били меня. Многое пришлось пройти, пережить, это и закалило и волю к жизни, и здоровье», - уверена Аграфена Васильевна.

Похожая история и у Василия Константиновича. Многодетная семья, голод, работа. «Труд, труд и только труд продлевает годы жизни», - заявляет он. «Вот выйду на огород: воздух свежий, кругом красота, птички поют - и легче становится. Отлучи меня от земли - недолго уж тогда проживу», - добавляет он.





Больницы супруги не любят, но в исключительных ситуациях обследование проходят.

«Анализы сдать, кардиограмму сделать, прокапаться опять-же - без этого в нашем возрасте никак, но все хорошо в меру. Не понимаю стариков, которые буквально «живут» в поликлиниках и считают, что все им чего-то должны», - улыбается Аграфена Васильевна.

На счет пенсии пожилые люди не жалуются, говорят, им хватает. «Даже детям иногда помогаем», - отмечают они.

Питание: дешево и полезно

На вопрос о питании, семейная пара заявляет: к изыскам не привыкли, что огородик уродит - то и в пищу идет.

«Что может быть лучше своей картошечки, огурчиков, помидорчиков, капустки. А ягода какая замечательная! Жена и сейчас занимается закруткой на зиму разносолов. И внуков и правнуков к здоровой пище приучаем. Нынешние магазины ничего толкового предложить не могут, один вред от их продуктов», - поясняет дед Василий.

Тем не менее, если говорить о долгой жизни, именно правильное питание может сохранить человеку крепкое здоровье, убеждены эксперты.

Заведующая учебной частью института вертеброневрологии и мануальной медицины Виктория Мальчук рассказала, что питание для пенсионера имеет свои особенности.

«В пожилом возрасте человеческий организм особенно нуждается в витаминах, в сложных углеводах (или полисахаридах) и других биологически активных веществах. Например, углеводы являются основными поставщиками энергии в наш организм, и их дефицит приводит к нарушению обмена веществ. Сложные углеводы, в отличие от простых, усваиваются медленнее и не повышают уровень сахара в крови. А это значит, что в меню нужно обязательно добавлять злаки, овощи, фрукты и зелень, которые, к счастью, стоят не дорого. Кроме углеводов, все эти продукты содержат клетчатку, которая способствует выведению шлаков из организма», - рассказала Мальчук.

Она советует также пожилым людям принимать в пищу сырые яйца, которые хорошо влияют на состояние иммунной системы. А вместо колбас и полуфабрикатов покупать и готовить, желательно на пару, свежее мясо и рыбу, чередуя их.

Великолепным антиоксидантом сегодня является обыкновенная квашенная капуста, приготовленная старым, дедовским способом, она содержит большое количество витамина С, а это эффективная профилактика простудных заболеваний. Хорошо использовать замороженные ягоды, из которых можно готовить морсы или компоты - не кипятить их, а настаивать в кипяченой воде. «Полезны осенью и все цитрусовые - обратите внимание на беленькую прослойку между шкуркой и мякотью, она содержит большое количество антиоксидантов», - советует эксперт.

Подводя итог, отметим, что в XXI веке порогом долголетия считается достижение 80 лет и более. Каждый индивидуальный случай долгой жизни зависит от целого ряда факторов - наследственности, социально-экономических условий, природных воздействий и других. Высшим уровнем долголетия считается долгожительство: 90 лет и выше. Чтобы приобрести статус долгожителей, нашим героям предстоит пройти еще достаточно длинный путь - 87 и 88 лет далеко не предел для сплоченных, любящих людей. И кто знает, может быть, лет через 15 Василий Константинович и Аграфена Васильевна Ефремовы, будучи в полном здравии, вновь согласятся на встречу с журналистами.

Наталья ДЕКА, фото втора.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.