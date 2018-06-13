Почему в Приморье жить хорошо

Эксперты рассказали, как влияет морской климат на здоровье жителей региона

Мы живем на стыке самого большого на планете континента Евразия и самого большого океана - Тихого. О плюсах и минусах нашего климата «Журнал Здоровья» беседует с Татьяной Александровной Гвозденко, доктором медицинских наук, директором Владивостокского филиала «Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания» НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, и Людмилой Васильевной Веремчук, доктором биологических наук, ведущим научным сотрудником лаборатории медицинской экологии и рекреационных ресурсов.

География здоровья

О целебных свойствах климата известно давно. В Древнем Китае по совету врачей императоры переносили столицу в другой город с более благоприятным климатом. В Римской империи правители годами жили в курортных местностях, посещая Рим лишь по необходимости. Чуть позже курортные зоны появились в горах Швейцарии, на Лазурном побережье Италии и Франции. Отдых у моря позволяет эффективно лечить болезни органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нарушения обменных процессов, дисфункции щитовидной железы и многих других заболеваний.

Благодаря морю (протяженность морского побережья более 2000 км), продолжительности солнечного сияния (более 2000 часов в год), большому количеству месторождений лечебных минеральных вод и грязей, Приморье может и должно стать популярным курортным регионом России, учитывая, что в крае действуют госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы», «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, реализуются социально значимые проекты и мероприятия, направленные на обеспечение благоприятной экологической обстановки, сохранение биоразнообразия Приморья, а также программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

Однако прибрежный муссонный климат Дальнего Востока имеет свои особенности. Повышенная влажность, неустойчивый режим погоды, влияние мощного сибирского антициклона вызывают проблемы адаптации, не сравнимые с климатом Средиземноморья.

- Более 45 лет наш институт занимается исследованиями природных лечебных факторов Дальнего Востока, - рассказала Татьяна Гвозденко: - Сейчас мы знаем, что жители Дальнего Востока обладают особым фенотипом, который включает и характер адаптационной реакции, и колебания нормативных показателей иммунобиологического статуса. Здесь из поколения в поколение формировались люди, организм которых приспосабливался к проживанию в муссонном климате. У них немного иные показатели крови, например, норма лейкоцитов отличается от общероссийской. Наши исследования показали, что жителей Магадана, Камчатки, Сахалина отличают свои особенности клеточного иммунитета, потому что дальневосточникам надо свои силы тратить на преодоление капризов климата. Первое поколение людей, приехавших на Дальний Восток, имеет 4 стадии адаптации, соответствующие периодам до полугода, 1,5 года, 5 и 10 лет проживания на юге ДВ. В эти периоды люди чаще страдают бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Зато второе и третье поколение, внуки и правнуки, имеют стойкую адаптацию.

Как уверяют ученые, с Дальнего Востока «бегут» не от климата. Климат у нас замечательный - солнце и море! Люди чаще уезжают по социально-экономическим причинам, и посоветовать им можно только одно: выбирайте такие места для жизни, где много солнца. Мегаполисы западных регионов - не самый хороший вариант, тампасмурные осень и зима.

Интересная деталь: Владивосток находится в первой четверке городов России по числу автомобилей на душу населения. Как доказали американские ученые, более 72% случаев возникновения ишемической болезни сердца и инсультов связно с загрязнением воздуха, с выхлопными газами. Жителям Владивостока в какой-то степени повезло: районы, примыкающие к морскому побережью, возвышенности хорошо обдувает ветер с моря. Однако в замкнутых микрорайонах с плотной застройкой могут возникнуть критические ситуации состояния загрязнения воздуха, что плохо для здоровья больных респираторной патологии.

По поступлению солнечной энергии Приморский край занимает одно из первых мест в России. В среднем в Приморье 310 солнечных дней в году при продолжительности солнечного сияния более 2000 часов. К примеру, во Владивостоке число часов солнечного сияния в среднем составляет 2140, в Пограничном - 2510, в Находке - 2400 (для сравнения: в Москве - 1731, в Севастополе - 2340, в Новосибирске - 2077).

Адаптогены - наше все!

Во время международной парусной регаты яхтсмен из Австралии сказал, что ему очень нравятся соревнования именно во Владивостоке, потому что здесь даже местные не знают, откуда через пять минут будет дуть ветер. Здоровый человек этих перепадов не замечает, зато метеочувствительные люди остро на них реагируют. Людмила Веремчук уверяет, что по остроте метеореакций можно судить о тяжести заболевания сердечно-сосудистой и респираторной систем человека. Она советует всем, кто болезненно ощущает перемены погоды, непременно обратиться к врачу и провести детальное обследование, а главное - стремиться к здоровому образу жизни и регулярно заниматься спортом.

Еще в ХIX веке переселенцы впервые услышали от местных жителей о женьшене, трепанге и прочих, как их потом назвали, «лекарствах для здоровых». В середине ХХ века профессор Израиль Брехман обосновал концепцию об особой группе фармакологических средств - адаптогенах. К примеру, элеутерококк Брехман рекомендовал детям и взрослым, и пить его настойку надо с осени до весны. Созданная им в Тихоокеанском океанологическом институте научная школа активно внедряла в практику женьшень, элеутерококк, каприм, рантарин, сайтарин, хаурантин. По инициативе Израиля Брехмана были созданы напитки безалкогольные («Байкал», «Горный ключ») и алкогольные («Золотой Рог», «Кедровая падь», «Золотое руно»). В бальзаме «Русский остров» содержатся природные комплексы биологически активных веществ, предотвращающих неблагоприятные воздействия алкоголя на организм человека.

В Звездном городке под руководством И. Брехмана проводились длительные наблюдения за подготовкой космонавтов к полетам, и было доказано, что благодаря элеутерококку ускоряется адаптация к работе в космосе и реабилитация после полетов. Сегодня настойку элеутерококка можно найти в каждой аптеке.

Лечит болезни врач, но излечивает природа

Ученые НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения считают рекреационный потенциал Приморья уникальным. Главным ресурсом они называют море, которое лечит нас морской водой, аэроионами морских побережий, солнечным излучением, ионизированными воздушными потоками. Две тысячи километров морского побережья в Хасанском, Шкотовском, Партизанском районах, берега Амурского и Уссурийского залива - наше сокровище.

Ценный природный лечебный фактор - минеральные воды Дальнего Востока, которые представлены известными бальнеологическими типами холодных углекислых вод Ласточкинский, Турш-Су, Дарасунский, Шмаковский, Поляно-Квасовский, Крымский, Синегорский. Есть и аналоги таких известных типов вод, как Нафтуся и Ундорский. На территории ДВ выделяются уникальные азотные термальные кремнистые воды (Кульдурского, Чистоводненского, Горячеключевского, Паратунского типов) с большим химическим разнообразием минеральных групп (хлоридно-сульфатные магниево-кальциево-натриевые; хлоридные натриевые). Месторождения минеральных вод на ДВ имеют сложные условия образования, поэтому на одном месторождении часто формируются воды разных бальнеологических типов, обладающие различными лечебными свойствами.

В Приморье большие запасы лечебных грязей. До 90-х годов прошлого столетия успешно функционировал Всероссийский грязевой курорт Садгород. Достойной ему альтернативой стало открытие в 2003 году нового месторождения на острове Русском, в бухте Мелководная. Сегодня на его базе располагается санаторий-профилакторий «Белый лебедь». Изученные свойства Мелководненской грязи показывают высокий лечебный эффект.

За свою творческую жизнь И. Брехман опубликовал более 300 статей, 14 монографий, которые переведены на китайский, английский, португальский, японский языки. Он получил 10 авторских свидетельств и 12международных патентов. Научный архив и многолетняя переписка Израиля Брехмана с иностранными учёными переданы в музей адаптогенов Шведского травяного института

Ученые утверждают, что оздоровительный потенциал Дальнего Востока значительно превышает потребности местных жителей. Многие вопросы рационального использования природных лечебных факторов решены: проведена типизация минеральных вод юга Дальнего Восток, составлен реестр лечебно-оздоровительных местностей, изучены механизмы действия минеральных вод, лечебных грязей. Словом, наши природные богатства в значительной степени изучены, осталось только разумно их использовать.

И тогда мы будем говорить не только о том, что у нас из-за влажного климата давно «появились жабры», что благодаря туманам у наших женщин прекрасный цвет лица, а благодаря сопкам во Владивостоке женщины стройные и красивые. Настанет время, когда Дальний Восток станет регионом с самыми здоровыми людьми. Природа на нашей стороне.

Наталья ДЕКА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.