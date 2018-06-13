От хобби до больничной койки - один гриб

Приморские врачи напоминают: самолечение при отравлении грибами исключено

Съедобные грибы в Приморье растут целых восемь месяцев - с апреля по ноябрь, каждый вид в свое время. «Тихая охота» - благодатное время для грибников. Однако следует помнить, что не все грибы одинаково полезны, некоторые считаются условно съедобными грибами - при неправильной обработке ими можно отравиться. Нередко при неграмотном подходе происходит отравление и самыми, казалось бы, на первый взгляд, безобидными грибами, сообщает «Журнал Здоровья».

Помните: прежде, чем отправляться в лес за грибами, ознакомьтесь с теми видами, которые могут вам там встретиться. Таким образом вы научитесь различать грибы, пригодные в пищу, от ядовитых и избавите себя от ошибок, которые могут стоить вам здоровья и даже жизни. Но если вы все же не были предельно внимательны и произошла экстренная ситуация, вам, возможно, будут полезны несколько советов от экспертов «Журнала Здоровья».

Напомним, оказание бесплатных медицинских услуг предусмотрено на территории всего Приморского края, в том числе и в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2020 годы».

В поисках заветного лакомства приморцы отправляются в самые дальние уголки края. Поэтому нередки ситуации, когда до ближайшего медучреждения несколько километров, а время для оказания помощи пострадавшему идет на часы. Именно к таким экстренным случаям относится отравление грибами, массовость которых фиксируют приморские врачи с весны до конца сентября.

Не дать умереть

Отравление грибами - одно из самых тяжелых патологических состояний, которое часто приводит к летальному исходу. Поэтому жизнь и здоровье отравившегося человека напрямую зависят от своевременно оказанной помощи.

Дома лечить грибное отравление невозможно, помощь должна быть оказана исключительно в условиях стационара. Однако оказание первой экстренной помощи пострадавшему, пока едет бригада врачей, имеет первостепенное значение.

Врач-хирург ЗАО «Эй И Эй Интернэшнл» Дмитрий Шевцов подчеркивает, что только после вызова бригады СМП можно приступать к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему.

«Самолечение при отравлении грибами исключено, так как необходимо введение специальной сыворотки, которую может определить только доктор. Сразу после появления признаков отравления необходимо у человека вызвать рвоту, чтобы максимально очистить желудок от содержимого. Промывание желудка поможет его освободить не только от остатка съеденной пищи, но и от ядов, которые не успели всосаться в кровь. Второй шаг - клизма, которую нужно делать с использованием простой кипяченой воды комнатной температуры. Процедура проводится до получения чистых и прозрачных промывных вод. Единственные препараты, которые можно выпить на этапе доврачебной помощи, - это сорбенты, которые нейтрализуют и выводят токсины и яды из пищеварительной системы. К ним относятся: активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг веса, сорбекс, смекта, энтеросгель и атоксил. Эти препараты нужно дать человеку сразу после промывания желудка. Отравление грибами страшно тем, что счет уже идет на часы. При этом может произойти все что угодно - от потери зрения до развития инфекционного токсического шока, и если не оказать экстренную помощь, то человек погибнет», - рассказал Дмитрий Шевцов.

Эксперты советуют: при потере сознания отравившегося человека необходимо уложить на ровную твердую поверхность, приподняв ему ноги и повернув голову набок. При этом нужно следить за его сердцебиением и дыханием.

«Лучше всего пульс проверять на сонной артерии, которая проходит по переднебоковой шейной поверхности, под кожей», - советует доктор Шевцов.

Часто при отравлении ядовитыми грибами во всем теле пострадавшего появляются судороги, похожие на эпилепсию. В этом случае рекомендуется придерживать человеку голову, не давая ему биться ею об пол. После окончания приступа нужно проверить дыхание и пульс.

При наступлении клинической смерти - когда дыхание и пульс отсутствуют - можно провести непрямой массаж сердца, нажимая прямыми руками на нижнюю треть грудины с частотой 120 раз за минуту.

Врачи советуют, при выполнении самостоятельной реанимации не делать дыхание рот-в-рот, так как смысла в этом нет.

Приехавшей на вызов бригаде скорой помощи нужно подробно рассказать не только о симптомах, но и об объемах оказанной вами доврачебной помощи.

Медики возвращают жизнь

После проверки жизненных показателей больного - пульса, давления, частоты дыхания - медики приступят к оказанию медицинской помощи, которая зависит от тяжести состояния отравившегося.

Врачи подключат капельницы с растворами для лечения обезвоживания и снятия интоксикации, введут препараты для регуляции работы нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обезболят человека и в случае необходимости подключат больного к кислороду через лицевую маску. Затем пациент будет транспортирован в стационар для дальнейшего прохождения лечения, длительность которого зависит от степени тяжести состояния пострадавшего. При отравлении ядовитыми грибами проводится гемодиализ, с помощью которого кровь очищается от ядов.

Почему происходят отравления

Отравление грибами может произойти в силу самых различных обстоятельств. Например, известно, что грибы как губки впитывают и накапливают в себе радиоактивные элементы и химикаты. Поэтому собирать их на загрязненной территории например, вдоль автомагистралей, или возле крупных промышленных объектов опасно и категорически запрещено.

Многие не знают, но некоторые грибные яды активизируются и начинают всасываться в кровь только под влиянием алкоголя. Поэтому, употребляя в пищу грибы, от алкоголя лучше воздержаться.

Кроме того, можно отравиться и съедобными, но испорченными грибами. При неправильном длительном хранении в грибах накапливаются патогенные бактерии, в том числе кишечная палочка.

Также неопытные грибники часто готовят и употребляют в пищу ядовитые грибы, ошибочно принимая их за съедобные. Даже опытному грибному «охотнику» бывает сложно отличить съедобные грибы от ядовитых. Самыми опасными для человека являются мухоморы, ложные опята, строчки, сморчки и бледная поганка.

Нужно помнить, что симптомы грибного отравления развиваются быстро. При употреблении ядовитых видов они появляются через 20-30 минут. При отравлении некачественными съедобными грибами симптомы нарастают на протяжении двух часов.

Самые тяжелые отравления происходят грибами-мухоморами. Очень часто такие случаи заканчиваются летальным исходом. Первые симптомы появляются уже через 10-15 минут после их приема в пищу. Интенсивно вырабатывается пот, слюна и слезы, у человека открывается многократная рвота, развивается поверхностное частое дыхание, одышка. Во всем теле возникают судороги, сердцебиение заметно учащается и падает артериальное давление.

Отравление испорченными и некачественными съедобными грибами считается самым «легким», но при отсутствии своевременно начатого лечения оно тоже может привести к печальным последствиям. Симптоматика появляется через 1-2 часа после принятия таких грибов в пищу.

Появляется боль в желудке, тошнота, рвота желчью, желудочным соком и съеденным содержимым. Начинается обильная диарея, которая сопровождается спазмами кишечника и кишечной коликой. Усиливается головная боль, а также может наблюдаться поднятие температуры до 37,8 градусов.

Заведующая кабинетом межведомственных и внешних связей КЦМП КГБУЗ «ВКДЦ», врач высшей категории Татьяна Минеева прокомментировала:

«Если в корзинку со съедобными грибами попадет ядовитый, те грибы, с которыми он соприкоснется, станут опасными для здоровья. При отравлении срочно вызывайте скорую помощь, дайте пострадавшему как можно большее количество воды, сделайте раствор - ложка соды на литр воды или слабый раствор марганцовки - необходимо хорошо промыть желудок. Обязательно следите, чтобы кристаллы марганцовки растворились полностью и не обожгли слизистую желудка. Затем больной должен принять активированный уголь и дожидаться бригаду медиков. Чтобы такие неприятности исключить, перед поездкой в лес нужно тщательно изучить, какие именно грибы можно употреблять в пищу. И ни в коем случае не использовать грибы, в безопасности которых появляется хоть малейшее сомнение».

Анна МАЦОВСКАЯ, фото Ирины БАРАННИК.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.