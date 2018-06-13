Медицина в восточном стиле

Как восточная медицина в Приморье дополняет официальную

Российская официальная медицина довольно далека от восточной медицины, хотя некоторые ее методы и процедуры (массаж, рефлексо-, ароматерапия) применяются и в обычных поликлиниках, в том числе по полису ОМС и в рамках Программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».

Но все же официальная медицина и восточная иногда довольно далеки друг от друга, а некоторые понятия и подходы к диагностике и лечению стоят на диаметрально противоположных позициях. О том, как дополняют друг друга эти разные направления, в чем их схожесть и в чем различия - в материале «Журнала Здоровья».

На Западе лечат болезнь, на Востоке - человека

Существуют разные примеры противоречий между восточной и официальной медициной.

Например, официальная медицина считает, что ожирение бывает из-за избытка поступления энергии, а этот избыток в виде жира откладывается в теле человека.

Восточная же медицина считает, что в организме не хватает энергии, поэтому откладывается жир. Другими словами, организм не имеет возможности вывести продукты своей жизнедеятельности.

«Или другое утверждение - лишний вес ведет к заболеваниям сердца. Как раз наоборот. С точки зрения восточной медицины, проблемы с сердцем ведут к лишнему весу. Просто традиционными методами обнаружить начинающиеся болезни сердца очень сложно. Отсюда и разные подходы в лечении ожирения», - рассказывают эксперты медицинского центра в Приморье.

Сердце в восточной медицине относится к элементу «огонь», а когда мало «огня», то накапливается «холод», который часто приводит к нарушению энергетического баланса, уровень энергии падает, организм не может регулировать обмен веществ, накапливаются продукты жизнедеятельности, шлаки и они начинают откладываться в теле.

Но не только ожирение возникает из-за ослабления энергетики. Многие болезни возникают также из-за нарушения циркуляции энергии в энергетических каналах.

Врачи нетрадиционной медицины считают, что в организме имеются 26 основных энергетических каналов. На поддержание их в хорошем состоянии направлены многие оздоровительные системы - цигун, тайцзицюань, йога и другие. Все эти системы базируются на восточной философии.

Так, ослабление энергии в каналах почек приводит к ослаблению слуха, выпадению волос, болям в суставах, болезням зубов, гинекологическим и урологическим заболеваниям, в каналах легких - болезням всей бронхо-легочной системы и кожи, и поскольку легкие, с позиций восточной медицины, опускают энергию вниз, то все органы, лежащие ниже легких, могут получать недостаточную или искаженную энергию.

Нарушения в канале селезенки приводят к опущению органов, дряблости мышц, и если селезенка слабая, то никакие физические упражнения в полной мере помочь не могут.

Слабость печени не только приведет к ее заболеваниям, но и к появлению камней в желчном пузыре. Тут, к слову, с официальной медициной особых разногласий нет.

При злоупотреблении алкоголем возникает цирроз печени. При этом печени не хватает питания для осуществления своих функций. Для поддержания самой себя она заменяет функциональную ткань на соединительную, которая требует меньше энергии и не выполняет положенных ей функций.

Также можно подойти и к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и многим другим болезням.

Врачам часто приходится наблюдать, как официальная медицина даже в крупнейших специализированных клиниках ставит диагнозы по следствию, а не по причине.

«Например, к нам поступают пациенты, у которых диагнозы болезней сердечнососудистой системы, в то время как корень болезни лежит в печени. Многие лечат патологию почек, а причина в том, что легкие, которые, с позиций восточной медицины, являются матерью почек, не поставляют «детям» достаточно энергии. Отсюда и заболевания почек, гинекологические и урологические заболевания, миомы, простатиты и аденомы предстательной железы и проч., - поясняют специалисты. - Сами почки поставляют энергию печени, и когда почки больные, то страдает и печень».

Таких связей в организме очень много, и не зная их, невозможно лечить. Это своеобразный круг циркуляции энергии, помощи и взаимопомощи, взаимовлияния органов и систем друг на друга. С точки зрения восточной медицины, невозможно лечить одну патологию, не врачуя весь организм.

«Можно привести множество примеров, когда человек чувствует слабость, недомогание, а врачи считают его здоровым, иногда даже симулянтом на основании анализов, рентгеноскопии и других исследований. Мы же находим изменения, иногда даже существенные, в его энергетической системе.

Или различные нарушения сна. Каких только теорий нет по этому поводу! Имеется даже врач сомнолог, который изучает проблемы сна. Но это могут быть причины, связанные с периодом активности различных органов. Например, если человек не может заснуть, то это может быть связано с нарушением каналов печени и желчного пузыря, т.к. они наиболее активны в период отхода ко сну.

Если человек рано просыпается и не может заснуть - надо искать патологию в канале легких.

Но не только одни каналы в этом участвуют - это целая сеть каналов. Эту сеть каналов мы называем информационной системой организма.

Возьмем простой пример - у пациента боли в коленных суставах. Как правило, с этим симптомом общаются к невропатологу, травматологу, физиотерапевту. Эти врачи выписывают таблетки, физиотерапию, различные растирания.

Но это не грамотный подход, т. к. не выявлена причина болезни.

Вокруг коленного сустава проходят каналы желудка, селезенки, печени, почек, желчного пузыря, мочевого пузыря и необходимо разобраться, что же является причиной боли, какой канал или каналы сигнализируют об опасности в том или ином органе. Если просто лечить сустав, то это может привести к хроническому процессу в том или ином органе», - говорят доктора-восточники.

В восточной медицине считается, в организме часто бывает избыток холода, который мешает нормальному протеканию энергии в организме. Об одном примере в отношении ожирения мы уже писали.

Но таких процессов в организме очень много - аллергии, болезни сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, бронхиальная астма, анемии, сахарный диабет, опухолевые заболевания и проч.

В традиционной медицине эти заболевания лечатся симптоматически, лечение направлено только на больной орган, а если лечатся различные органы, то их часто лечат многие врачи.

И только восточная медицина может развязать этот сложный клубок, утверждают эксперты в этой области.

Основное отличие от западной - комплексный подход с вниманием не только к симптомам заболевания, но и к особенностям организма пациента, его образу жизни. Поэтому восточные методы лечения лучше справляются с хроническими и системными болезнями. Не зря говорят: «На Западе лечат болезнь, а на Востоке - человека».

Восточные врачи используют пять основных методов обследования, которые позволяют им получить полную информацию о здоровье пациента: осмотр, выслушивание, опрос, пальпацию и пульсовую диагностику. По характеру пульса врач способен заметить малейшие отклонения от нормального состояния организма. Обязательно определяется конституция человека, ведь от нее зависит реакция на болезнь и лечение. Такая диагностика требует внимательности к пациенту и опыта, поэтому восточные врачи много учатся и проходят практику у опытных целителей.





Александр Селиванов, специалист японского медицинского центра во Владивостоке:

«Нужно понимать, что такое восточная медицина и о чем идет разговор. Японская медицина отличается, например, от китайской; у нас в России принято обращаться к врачу по факту проблемы: заболело что-то - идем в больницу. В Японии секрет долголетия - в профилактике и ранней диагностике заболевания. Люди приучены обращаться к врачам не когда заболит, а загодя. Чтобы предотвратить заболевание».





Коива Мотоки, главный реабилитолог госпиталя:

«При поддержке программы правительства Японии мы делаем многое для поддержания здоровья населения Приморского края. Наши два медучреждения во Владивостоке также направлены на предварительную диагностику возможных заболеваний. Мы не ставим иголки, не лечим травами. Анализ здоровья человека производится на современном оборудовании. Если выявлено заболевание, нашему пациенту гораздо проще с предварительным диагнозом и результатами обследования обратиться в местную поликлинику для дальнейшего прохождения обследования и назначения лечения. В этом и есть пересечение интересов российского и японского здравоохранения, мы помогаем друг другу».

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.