Наука и лекарство по-приморски

Препараты и биодобавки, разработанные приморскими учеными, набирают популярность

Мы знаем, что море - источник жизни на Земле. Мы знаем, что морские обитатели - источник лекарств от всех болезней. Корейские ученые утверждают, что достаточно провести отпуск у моря, каждый день ловить трепанга, аккуратно отрезать у него несколько пупырышков, съедать их, а животное отпускать обратно. Оно на воле быстро регенерирует, а вы за отпуск наберете столько полезных веществ, что год болеть не будете, сообщает «Журнал Здоровья». Согласитесь, все мы наслышаны о целебных чудесах моря и природы нашего региона, где, к слову, действует Программа «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы», которая направлена в том числе и на сохранение здоровья и профилактику заболеваемости приморцев. В этой связи мы немного подробнее остановимся на некоторых популярных разработках приморских ученых.

Чем богаты?

Человечество очнулось от магии химии, пришло понимание того, что синтетические биологически активные вещества значительно отличаются по своей биодоступности от тех, которые содержатся в лекарственных растениях и морских организмах. Как утверждает Светлана Григорьевна ПОНОМАРЧУК, ассистент кафедры фармации Тихоокеанского государственного медицинского университета, витамин С в шиповнике усваивается неизмеримо лучше, чем он же, но в виде фабричных витаминов. Это происходит потому, что природные вещества наш организм не воспринимает, как чужеродные. В аптеках, в киосках с лекарственными препаратами и травами на рынках можно встретить самые разные БАДы местного производства. Но можно и потратить немало времени на поиски нужных вам средств.

Хаурантин - один из самых старых препаратов, разработанных приморскими учеными еще в советские годы. Экстракт из морского гидробионта асцидии пурпурной (Halocynthia aurantium) способен ослаблять анатомические и биохимические проявления стресса. Он препятствует снижению антитоксической функции печени и нарушениям липидного обмена печени при интоксикации гепатотоксичными ксенобиотиками. Его делает Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева.

Маскар - разработан учеными Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова. У него ярко выраженное гепатозащитное, антитоксическое действие при поражениях печени, он значительно понижает уровень холестерина и триглицеридов,

Гистохром для офтальмологии и гистрохром для кардиологии. ТИБОХ ДВО РАН выпустил около 500 тысяч дозировок. Тысячи людей спасли зрение при дистрофических заболеваний сетчатки и роговицы. Гистохром помогает при остром инфаркте миокарда.

Тинростим - продукт из нервной ткани кальмара. БАД поддерживает функции иммунной системы и органов дыхания, снижает риск обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системы.

Ламиналь® - натуральный продукт из бурых водорослей. Предназначен для регулярного приёма для лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колит, дисбактериоз, дискинезия желчевыводящих путей). Рекомендуется также в качестве энтеросорбента.

Маристим, витальгин, фукоидан, морской целитель и другие БАДы - продукция ТИНРО-Центра (Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр). У организации есть свои торговые точки и сайты: www.tinro-center.ru и www.трепангдв.рф. ТИНРО-Центр с 1975 года проводит исследования по комплексным технологиям переработки объектов рыболовства, его БАДы имеют свидетельства о государственной регистрации, высшие награды региональных, российских и международных выставок и конкурсов.

В интернете можно найти сайт «Берлоги здоровья» - panti-dv.ru. Эта организация сотрудничает с разными поставщиками, в том числе и зарубежными, имеет несколько торговых точек в Приморье.

Немного истории

Самым первым поставщиком целебной продукции из моря можно назвать ТИБОХ (Тихоокеанский институт биоорганической химии) ДВО РАН. Именно здесь была разработана рецептура «Уссурийского бальзама». Позже на рынке появился «Гербамарин», безалкогольный бальзам. Опытное производство института выпускает БАД «Фуколам», полисахарид из водорослей, который способствует поддержанию нормального уровня холестерина, нормализует состав крови и предотвращает образование тромбов, поддерживает иммунитет, препятствует развитию атеросклероза. Медовая композиция с экстрактом морского ежа «Золотой Рог» значительно улучшает состояние нервной системы. Все это можно купить в некоторых аптеках, но - увы! - далеко не везде.

Вообще отношения науки и аптечного бизнеса нельзя назвать простыми. Ученые высказывают свои идеи на заседании бизнес-клуба «Диалоги», дело понемногу движется, но тот же замечательный препарат «гистохром» неизвестно, когда появится вновь. Выпуск приостановлен потому, что фармацевтический завод переехал на новую площадку и заново проходит все разрешительные процедуры.

Пути научного поиска - бег с препятствиями

Почему мы видим на прилавках не лекарства, а БАДы? Потому что оформлять патент на лекарство и дорого, и сложно. Слишком уж мощная бюрократия! И хотя дальневосточным ученым остро не хватает 250 миллионов долларов, чтобы вести полноценный поиск новых лекарственных препаратов, успехи очевидны. Еще полвека назад мы имели смутное представление о восточной медицине. Зато сегодня мы хорошо знаем, что есть «лекарства для здоровых» - так называют адаптогены: элеутерококк, аралия и прочие. В Тихоокеанском государственном медицинском университете их активно изучает кафедра фармации.

Биологическое разнообразие животных и растений в море значительно выше, чем на суше. Это дает основания полагать, что нас ждет множество «открытий чудных» при изучении гидробионтов. Мы видим, насколько активнее используют дары моря наши соседи - японцы, корейцы, китайцы - и насколько у них меньше традиционных европейских заболеваний - сердечно-сосудистых и онкологических.

Сегодня возлагаются большие надежды на Институт биологии моря и Школу биомедицины ДВФУ. Её директор Юрий ХОТИМЧЕНКО сообщил, что, для того чтобы разработать новый препарат, нужно протестировать примерно 10 тысяч химических соединений. Тем не менее ученые довели до аптеки несколько полисахаридов и созданных на их основе БАДов, в числе которых «Детоксал» и «Полисорбовит». Они хорошо работают при язве желудка, способны выводить из организма тяжелые металлы, радионуклиды. Сам Юрий Степанович регулярно пьет такого рода сорбенты.

Новая жизнь кукумарии

На международном фармацевтическом рынке Россия занимает скромное место. Но нам, приморцам, это не помеха. Мы можем сами ловить трепанга и кукумарию. Наша пищевая промышленность активно выпускает консервы и пресервы с оздоровительными свойствами. Например, солянка из морской капусты с кукумарией - обычный продукт на наших прилавках, а недавно ученые сообщили сенсационную новость: в кукумарии, или в «морском огурце», обнаружили вещества, которые могут замедлить рост опухолей в организме человека и защитить от радиации. Создан новый препарат - кумазид, сверхнизкие дозы которого активизируют иммунную систему.

В прессе появились сообщения о том, что ученые из Тихоокеанского института биоорганической химии обнаружили в голотуриях химические вещества - тритерпеновые гликозиды. По словам Дмитрия Аминина, завлабораторией биоиспытаний и механизма действия биологически активных веществ ТИБОХ РАН, это вещество получено из промысловой дальневосточной голотурии вида кукумария японская. «Морские огурцы» известны каждому, кто хоть однажды плавал в море с маской и трубкой.

Дмитрий Аминин утверждает, что в заливе Петра Великого, в акваториях Японского и Охотского морей запасы кукумарии японской оцениваются тысячами тонн. Предполагается, что кумазид поможет лечить различные формы иммунодефицита, что очень важно и при лечении вирусных заболеваний, и при реабилитации онкобольных после радиотерапии. Дело в том, что синтетические препараты, в том числе противовирусные, которые сейчас активно продвигаются на фармацевтический рынок, слишком резко подстегивают иммунную систему и после прекращения приема препарата иммунитет перестает работать сам. Природные препараты, как правило, действуют мягко, долго и с минимальными побочными эффектами. Ученым из ТИБОХ РАН осталось, как говориться, начать и кончить, то есть провести клинические испытания кумазида и довести до аптеки.

Можно ли купить лекарства из моря во Владивостоке? К моему полному удивлению, ответ положительный. Да, они называются БАДы, да, они продаются и в аптеках, и в травяных киосках на рынках. Все больше частников сами ловят трепанга и морского ежа, делают из них препараты. Морских лекарств много. Они разнообразны. Жаль только, что участковые врачи не могут рассказать о них подробно, и приходится самим читать литературу, консультироваться с продавцами, искать информацию в интернете. Жаль, что не всегда есть именно то, что вы выбрали, но всегда можно найти аналоги. Главная хорошая новость: эти лекарства есть, они действуют, и для жителей Приморья они вполне доступны.

Ирина БАРАННИК, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.