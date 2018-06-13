Бородавка - повод обратиться к врачу

Пустяковые новообразования на коже могут угрожать жизни человека

Очень часто к врачам косметологам обращаются люди, с такой, казалось бы, на первый взгляд, пустяковой проблемой, как бородавка. Медики уверены: такие дефекты кожного покрова не только неприятны на вид, но и могут быть опасными для здоровья человека. Подробнее - в материале специального корреспондента «Журнала Здоровья».

Бесплатное лечение в Приморье доступно каждому

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер» относится к подведомственным департаменту здравоохранения Приморского края государственным учреждениям здравоохранения и среднего профессионального образования. В рамках программы Приморского края «Развития здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» и на основании Постановления администрации Приморского края от 26 декабря 2017 года № 551-па «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», целый комплекс услуг в данном медицинском учреждении предоставляется населению на безвозмездной основе.

Ни один человек не застрахован от появления бородавки. В Краевом клиническом кожно-венерологическом диспансере каждый третий четверг месяца ведет прием врач дерматоонколог Юлия Ланько.

Для точной постановки диагноза врач производит дерматоскопию, которая является аппаратным диагностическим методом, позволяющим произвести визуальную оценку патологически измененных кожных очагов под многократным увеличением оптического или цифрового дерматоскопа. Дерматоскопия показана для дифференциальной диагностики доброкачественных (невусов, старческих бородавок, папиллом, гемангиом и др.) и злокачественных (меланомы, базальноклеточной карциномы) новообразований кожи. Дерматоскопия позволяет тщательно рассмотреть структуру, оценить параметры (асимметрию, края, оттенок, размеры, динамику изменений) новообразований и является обязательным исследованием перед их удалением.

Кроме того, центр лечебной косметологии предоставляет обширный спектр услуг в области современной косметологии, работая с использованием различных инъекционных и аппаратных методик.

Косметологи медицинского учреждения подробно проконсультируют и подберут индивидуальные, подходящие именно конкретному пациенту, наиболее эффективные процедуры.

Специалисты диспансера имеют большой опыт работы, высокую квалификацию, регулярно осваивают новые методики, проходят курсы повышения квалификации, о чем свидетельствуют многочисленные дипломы и сертификаты. В своей работе врачи используют проверенные надежные технологии и методы, новейшие достижения профессиональной косметологии, подтвержденные многочисленными клиническими испытаниями. Все используемые медикаменты и косметологические препараты исключительно высокого качества, официально разрешены к применению на территории России как изделия медицинского назначения.

В клинике косметологические процедуры выполняются врачами-дерматологами и косметологами исключительно с использованием одноразовых расходных материалов в условиях строгой асептики и стерильности. Индивидуальный подход к каждому пациенту обеспечивает прицельную коррекцию проблемы и достижение стойкого результата.

Врачи рассказывают, что крайне проблематичны новообразования, которые локализовались в носу или на нём, а также бородавки на губе.

Такое уплотнение на носу, как бородавка, может достигнуть большого диаметра, и мешать такому естественному для человека процессу, как дыхание.

В случае появления любого уплотнения на кожных покровах тела, человеку необходимо как можно быстрее получить консультацию у грамотного специалиста и начать лечение.

Причины и симптомы

Врач-косметолог Мария Мальцева рассказала, что за возникновение новообразований отвечает вирус папилломы человека. Он присутствует, как правило, в организме практически у любого человека, но в латентной форме. То есть вирус не проявляется до тех пор, пока не ослабеет иммунная система.

«Данный тип вируса можно запросто подхватить даже при простом рукопожатии с уже заражённым человеком. Другими причинами появления такого недуга, как бородавка, могут быть стрессы, нервное перенапряжение, сбои в гормональной системе, хронические вирусные заболевания, не соблюдение личной гигиены и даже беременность. Все это способствует активизации вируса в организме», - пояснила эксперт.

Многие врачи, специализирующиеся в диагностике и лечении данного заболевания, уверены, что бородавка в носу или на носу появляется из-за банального халатного отношения к гигиене, а также, из-за использования косметических средств низкого качества.

Бородавку практически невозможно спутать с проявлениями какого-либо другого заболевания, поражающего кожный покров.

Начальная стадия характеризуется появлением нароста. Со временем он приобретает более плотную структуру, и увеличивается в размере. Это происходит довольно быстрыми темпами.

Как правило, бородавка может быть тонкой, иметь удлинённую или сосочкообразную форму. Вид очага поражения зависит сугубо от типа вируса, которым был поражён организм.

Самое опасное в появлении бородавки то, что , даже имея доброкачественный характер, она имеет свойство через некоторое время перерастать в злокачественное образование, и часто этот период «перехода» занимает десятки лет.

Необходимо помнить, что, если бородавчатые образования в области носа склоны не исчезают в течении года, то это веский повод обратиться к специалисту.

Любые механические повреждения очага поражения могут привести к развитию воспалительных процессов, что увеличивает риск перерождения бородавки в новообразование злокачественного характера.

От «цилиндра» до «узелков»

Новообразования, располагающиеся в носовой полости, как правило, делятся на три типа: нитевидные, плоские и простые.

«Нитевидный вид бородавок имеет форму цилиндра, который тянется вверх. Такое новообразование отличается наличием неровных краёв. Как правило, бывает до 5 мм, и рост их происходит вверх. Наиболее часто такие бородавки располагаются на носогубной складке.

Плоский тип бородавок похож на небольшое пятнышко, при нажатии на которое можно ощутить его плотную структуру. Такое новообразование заметно возвышается над кожным покровом, и часто появляются на лице ребенка.

Простые бородавки представляют собой узелок, имеющий ороговевшую наружность. Максимально допустимый размер составляет до 1,5 см. Как правило, такие бородавки вызывают психологические и физические неудобства своими диаметрами. Могу сказать одно - при появлении любой бородавки нельзя затягивать с обследованием. Необходимо сразу обращаться в медицинское учреждение как можно быстрее, к специалисту в этой области - врачу-дерматологу. Он точно определит тип кожного заболевания, проведёт диагностику и назначит качественное лечение»,- рассказала Мария Мальцева.

Диагностика и лечение

Диагностика заключается в визуальном осмотре с использованием специального прибора - дерматоскопа. После дерматолог проводит гистологический анализ и специальный тест, с помощью которого врач определит к какому типу относится локализовавшаяся бородавка.

На основе извлечённых данных специалист подберёт наиболее безопасный и эффективный метод лечения.

Также, рассказали эксперты, можно обратиться и к косметологу, который поможет избавится от наростов при помощи жидкого азота.

Некоторые люди очень чувствительны к данной процедуре. Многие пациенты не могут смириться с тем, что после лечения около недели на теле остаётся волдырь, который нельзя вскрывать или травмировать.

Еще один способ удаления бородавки - лазерное удаление, которое считается наиболее современной безболезненной процедурой.

После такого лечения на месте новообразования остаётся небольшое углубление, которое постепенно зарастет и кожа восстановится полностью.

Если иммунитет человека после лечения восстановился в полном объеме, а наросты все равно не покидают тело, то необходимо идти за помощью именно к врачу. Использовать средства, которые могут спровоцировать аллергию, и заниматься самолечением категорически запрещается.

Очень важно убедиться, перед тем как начинать сводить нарост на носу, что это именно бородавка, а не что-то другое. В практике врачей нередки случаи, когда внешнее сходство обманчиво и у человека диагностируют такое заболевание, как меланома. Точно определить диагноз в плане доброкачественности образования может только врач и только после обследования.

Ирина ПЕТРОВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.