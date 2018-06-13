Коварный варикоз: предупредить и победить

Главный сосудистый хирург края рассказал, как не стать жертвой рекламы в лечении не такой уж безобидной болезни

Варикозное расширение вен - это не только «простой» косметический дефект, но и серьезное заболевание, требующее к себе особого внимания и осознанного отношения, сообщает «Журнал Здоровья». Медики не устают напоминать, что все патологические изменения в венах нижних конечностей неизменно приводят к нарушению работы сосудистых клапанов и ухудшению кровообращения. В рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» профилактике этого недуга приморцев уделяется особое внимание.

О том, как распознать и обезвредить варикоз «Журналу Здоровья» рассказал главный сосудистый хирург Приморского края, доктор медицинских наук, профессор Виктор РАПОВКА.

У ВАРИКОЗА СВОИ ПРАВИЛА

- Виктор Григорьевич, кто в первую очередь подвержен развитию варикоза?

- К сожалению, от варикозной болезни мало кто застрахован, но статистически доказано, что у представительниц прекрасного пола варикоз встречается чаще. Считается, что чем больше женщина рожает, тем больше у нее вероятность развития этого заболевания. Во время вынашивания плода вырабатывается большое количество эстрогенов, которые как раз и провоцируют варикозное расширение вен.

Особенно опасна для вен и любая гормональная терапия (включая противозачаточные препараты). Гормоны сильно сгущают кровь и расслабляют венозную стенку, повышая тем самым риск образования тромбов. Немаловажна в этом вопросе и наследственность. Если у ваших близких родственников (родителей, бабушек и дедушек) был варикоз, вполне вероятно, что это заболевание в будущем может коснуться и вас.

В числе факторов риска развития болезни - малоподвижный образ жизни, сидячая и связанная с длительным стоянием на ногах работа, долгий постельный режим, частые авиаперелеты, многочасовые поездки в автомобиле.

- По каким признакам можно определить варикозное расширение вен?

- Согласно международной классификации существует шесть стадий проявления болезни. На первой стадии варикоза видимые изменения вен отсутствуют, однако человека могут беспокоить: появляющиеся к концу рабочего дня тяжесть и боль в ногах, проходящая после ночного отдыха отечность ног, единичные сосудистые расширения. На второй стадии мы имеем дело с ретикулярным варикозом - легкой формой варикозного расширения вен, характеризующейся появлением специфических сосудистых звездочек в области нижних конечностей. На этом этапе еще нет постоянной отечности ног, да и клинически эти признаки не представляют никакой угрозы для здоровья. Однако в косметическом плане они могут доставить немало неудобств их обладателю. А вот на третьей стадии уже развивается клапанная недостаточность - определяется выраженная деформация сосудистой стенки - стенка утолщается, а венозные узлы становятся большими и извилистыми. Отличительная особенность этой стадии - выраженные устойчивые отеки, справиться с которыми очень непросто. На четвертой стадии вены еще больше деформированы: прикосновения к ним болезненны ввиду постоянного воспалительного процесса, а внешне они выглядят как подкожные веревки или жгуты. Нередко встречается пигментация (темные коричневые пятна), кожные покровы легко травмируются и плохо заживают. Развивается застой лимфы в сосудах. Пятая стадия - это появление трофических нарушений, поддающихся заживлению. На последней, шестой стадии болезнь приобретает осложненное хроническое течение. Трофические язвы не заживают, и человеку становится сложно передвигаться самостоятельно.

ЧТО ПОМОЖЕТ БОЛЬНОМУ

- Фармацевтическая промышленность предлагает нам широкий выбор мазей и гелей, якобы способствующих полному излечению от варикоза. Так ли это на самом деле?

- Вынужден вас разочаровать, но это не более чем рекламный трюк. Ни гели, ни кремы не избавляют от варикозного расширения вен. И об этом надо помнить каждый раз, когда вы идете в аптеку в поисках чудодейственного средства от варикоза. Здесь больше срабатывает эффект плацебо. Например, охлаждающие мази, за счет входящих в их состав анальгетиков, антикоагулянтов и ментола могут обезболивать и успокаивать кожу на начальной стадии заболевания. Но они не лечат! Это иллюзия, что можно чем-нибудь помазать расширенные вены - и все пройдет. Биодоступность кремов минимальна, а действуют они только лишь на поверхностные слои кожи. Если уж так хочется помазать - возьмите обычный детский крем. Кожа на ногах станет гладкой, а визуально скрыть дефект поможет любой тональный крем.

Непосредственно лечение варикозного расширения вен заключается в приеме флеботоников и других типов венотонизирующих препаратов. Их действие направлено на увеличение скорости венозного оттока крови в нижних конечностях и улучшении в пораженных тканях процессов микроциркуляции. В обязательном порядке пациентам, страдающим варикозом, рекомендовано ношение компрессионного трикотажного белья. Большая часть успеха в лечении варикоза напрямую зависит от того, правильно ли подобрана компрессионная терапия. Компрессионные гольфы, колготки и чулки желательно носить даже в рамках профилактики развития варикозной болезни. Разница только в том, что здоровым людям можно прибегать к такому белью по ситуации (длительные поездки на автомобиле, авиаперелеты, занятия спортом с нагрузкой на ноги), а пациентам с диагностированным варикозом и риском его развития - в идеале эластичная компрессия нужна всегда. На время жары гольфы и колготки можно заменить таблетками, но все-таки использование компрессионного трикотажа при проблемах с венами - это основа основ.

- В части оперативной помощи пациентам, что может предложить современная медицина?

- Что касается оперативных методов лечения варикоза, то в наши дни практически все они проводятся амбулаторно. Это склеротерапия, лазерная коагуляция, радиочастотная абляция. При запущенных формах болезни, как правило, применяется хирургическая операция, которая предполагает более длительный период реабилитации.

При склеротерапии с помощью тонких игл и микрокатетеров в сосуд вводится специальный жидкий препарат - склерозант, который склеивает вену изнутри и она со временем исчезает. Соответственно, кровь перестает поступать в пораженный участок и начинает перераспределяться по здоровым венам. Ослабленная вена исключается из кровотока и впоследствии замещается соединительной тканью.

Суть лазерной коагуляции заключается в том, что на расширенную вену через небольшой прокол направляется луч лазера определенной длины волны. В результате клетки крови преобразуют поступающий импульс в тепловую энергию, как следствие - пораженная вена «запаивается», а кровь начинает циркуляцию по здоровым путям. Таким образом, при воздействии тепловой энергии происходит коагуляция («вскипание») сосуда, он спадает, рассасывается и превращается в невидимый под кожей рубец.

Во время радиочастотной абляции вен (РЧА) происходит воздействие высокочастотного тока на внутреннюю стенку венозного сосуда, благодаря чему сосуд склеивается, а в дальнейшем склерозируется. Термическое излучение передается вене при помощи специального прибора посредством катетера. РЧА на сегодняшний день считается самым дорогостоящим методом безоперационного лечения варикоза.

Все вышеуказанные процедуры преследуют одну общую цель - вызвать слипание стенок пораженной вены с облитерацией ее просвета для предотвращения дальнейшего развития варикозной болезни. Но так или иначе, вне зависимости от выбранного типа безоперационной методики в 99,9% случаев повторить процедуру придется в среднем через пять лет. Поэтому как врач смею заверить, особой разницы между этими методиками нет, и то, какую конкретно вы выберете, зависит от размера вашего кошелька и личных предпочтений.

Однако применяются данные малоинвазивные методы терапии только при проходимости глубоких вен. При трофических изменениях вен и проявлениях тромбофлебита пациенту зачастую показано тщательное комплексное обследование и операция - сафенэктомия, или пластика венозных клапанов. Бояться хирургического вмешательства не стоит, так как в большинстве случав при тяжелых и запущенных стадиях протекания варикоза оно является единственным способом избавления пациента от его проблемы. Но, справедливости ради необходимо отметить, что любая операция - это все-таки крайняя мера и доводить себя до критического состояния здоровья при варикозном расширении вен, мягко говоря, неразумно. Если у вас есть даже риск варикоза - следить за собой необходимо всегда.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОФИЛАКТИКЕ

- Можно ли защитить себя от варикозного расширения вен?

- Гарантированной защиты от варикоза нет. Но с точки зрения профилактики венозного застоя в первую очередь нужно обратить внимание на свой вес. Люди с лишним весом в разы чаще мучаются от этого не самого приятного заболевания. Профилактика варикозной болезни помимо нормализации веса включает в себя занятия посильными видами спорта (плаванье, езда на велосипеде, ходьба), отказ от вредных привычек.

Не забывайте регулярно применять контрастный душ, тонизируя тем самым гладкие мышцы венозных стенок. Всем офисным работникам рекомендую подобрать для себя любой комплекс упражнений для ног в положении сидя (вращение стопами, сгибание и разгибание в голеностопном суставе, шевеление пальцами и пр.). Не забывайте и про самомассаж для активации тока крови в ногах.

После посещения сауны, бани, спортивного зала, необходимо компенсировать потерю жидкости. Нехватка жидкости в организме может приводить к сгущению крови и увеличению риска развития тромбоза.

Нежелательно носить сильно обтягивающие брюки и джинсы, а также чулки и носки с резинками, пережимающими поверхностные вены. Важно правильно подбирать и обувь: оптимальный вариант для женщин - устойчивые каблуки высотой до 5 см.

Но главное - не ждите осложнений, а своевременно профилактируйте и лечите варикоз!

Ирина ПЕТРОВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.