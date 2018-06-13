Если пилюля бессильна

Когда усталому сердцу уже не помогают ни уколы, ни таблетки, единственный анс продлить пациенту жизнь - операция

С возрастом в стенках артерий (в том числе и тех, что снабжают кровью сердце) откладывается холестерин, отчего просвет сосуда сужается, сообщает «Журнал Здоровья». В покое кровотока и по суженным артериям может хватать, но стоит увеличить нагрузку, возникает приступ жгучей боли за грудиной. Вот тогда и достается из кармана заветная упаковка с нитроглицерином... Но если приступ длится достаточно долго, может развиться грозное, а зачастую смертельное осложнение - инфаркт миокарда. Борьбе и профилактике этого недуга у приморцев в краевой программе «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы» уделяется особое внимание.

Причина инфаркта миокарда - закупорка артерии кровяным сгустком, который образуется на атеросклеротической бляшке. Сердечной мышце не хватает кислорода - она начинает отмирать. Если кровоток восстановить, зона некроза (омертвения мышечных клеток) будет существенно меньше. Поэтому самое главное - чтобы скорая успела доехать вовремя.

Фирменный стиль краевой клиники

Все кардиологические службы Приморской краевой клинической больницы №1 (а это несколько разнопрофильных отделений) расположены под одной крышей и объединены в Региональный сосудистый центр (РСЦ). У каждого отделения есть свои определенные виды деятельности, но при необходимости врачи РСЦ диагносты, кардиологи, сердечнососудистые хирурги - действуют единой командой. Это своего рода фирменный стиль краевой клиники.

Допустим, пациент поступает в отделение кардиологии с диагнозом «нестабильная стенокардия». Ему назначают медикаментозную терапию, проводят комплексное обследование, а при наличии показаний к операции переводят в отделение кардиохирургии. Так что больной, не выходя за стены больницы, получает здесь весь необходимый объем медицинской помощи.

Конечно, если речь идет о плановом хирургическом вмешательстве, у пациента есть альтернатива: оформить талон ВМП (раньше это называли квотой) в один из федеральных центров и оперироваться там. Но когда дорог каждый час…

«На сегодняшний день основная категория наших пациентов - больные с острым коронарным синдромом (инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия), которых привозит к нам скорая. Все они нуждаются в экстренном стентировании коронарных сосудов. И они эту помощь получают бесплатно за счет средств Фонда ОМС», - поясняет заведующий кардиохирургическим отделением ПККБ №1 Александр Хелимский.

Как раздавить бляшку

Ангиопластика со стентированием - основной вариант лечения острой коронарной недостаточности. Она позволяет восстановить «замурованный» атеросклерозом проход. Такие операции (порядка 1600 в год) выполняют в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения, которое тоже входит в состав РСЦ. Операция бескровна, проводится без наркоза и длится около часа.

Через прокол в бедренной артерии к сосудам сердца подводится катетер с миниатюрным сжатым баллончиком на конце. Под контролем рентгена хирург подводит его к месту нахождения холестериновой бляшки, накачивает в баллончик воздух, вдавливая тем самым ее в стенку сосуда. Просвет сосуда расширяется, кровоток восстановлен. А чтобы бляшка не вернулась в прежнее положение, внутри сосуда устанавливается удерживающий ее металлический каркас - стент.

Но наличие инородного тела в сосудистом русле через какое-то время может привести к тромбозу, поэтому больному придется постоянно пить лекарства, препятствующие образованию тромбов. Этого недостатка лишены стенты нового поколения - саморассасывающиеся.

Хирурги идут в обход

Если степень поражения артерии слишком велика, более надежен обходной путь - шунтирование. Но это уже самая настоящая операция на сердце.

Смысл аортокоронарного шунтирования (АКШ) сводится к тому, чтобы обойти, иначе говоря, шунтировать пораженный сосуд, пустив кровоток ниже места сужения. В качестве шунтов (их число может достигать четырех или даже пяти) используются собственные артерии пациента. Диаметр сшиваемых сосудов всего 1,5-2 мм, поэтому операция проводится под микроскопом. Самый важный ее этап - пришивание шунтов - требует выключения сердца из кровообращения и полной его остановки. На это время его функции берет на себя аппарат искусственного кровообращения.

Более прогрессивный вариант операции - на работающем сердце. С помощью специального оборудования хирург может обездвижить один маленький участок сердечной мышцы, не нарушая работу всего органа в целом. Это значительно облегчает послеоперационный период больного.

«Решение о необходимости АКШ тому или иному пациенту врач принимает, учитывая все данные лабораторных, функциональных, рентгеновских и инструментальных исследований. Каждый человек индивидуален, заболевание течет у всех по-разному, поэтому и методы лечения используются разные. Как правило, шунтирование требуется только 20-30% пациентов», - поясняет Александр Хелимский.

Но и АКШ - не панацея от ишемической болезни, оно лишь позволяет устранить следствие, не убирая основную причину - атеросклероз. Хирурги дают пациенту второй шанс, а как им распорядится человек - зависит только от него самого.

«АКШ уже стали для нас обычными, рутинными операциями, которые мы делаем практически каждый день. Чем больше хирург оперирует, тем лучше результат. На сегодняшний день риск не превышает 1,5-2%, несмотря на то что за последние годы у нас значительно увеличилось число пожилых пациентов - 70 лет и старше. В этом году запланировано выполнить до двухсот АКШ. И на сегодняшний день это, пожалуй, наш потолок. Чтобы развиваться, чтобы делать не одну, а две таких операции в день, необходимо увеличивать штаты, расширять коечный фонд… Нужно дополнительное оборудование, дополнительный инструментарий…» - говорит зав. кардиохирургическим отделением.

К слову, медицинское оборудование было закуплено еще лет десять назад.

Да и стерилизатор, как выяснилось, один на всю больницу! И находится он в другом здании. Комплект хирургических инструментов - тоже один. Чтобы приступить к следующей операции, необходимо эти инструменты, обработать, простерилизовать… Сколько времени на это уйдет? Так может в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» приобрести для краевой клиники еще один стерилизатор? Чтобы не бегали с хирургическим скальпелем из операционной в соседнее здание.

Протез для клапана

Помимо коронарной ангиопластики и АКШ, в ПККБ №1 делают и более сложные операции - протезируют сердечные клапаны, удаляют опухоли сердца, устраняют постинфарктные дефекты межжелудочковой перегородки…

Сужение (стеноз) клапана или его недостаточность - не такая уж редкая патология. При стенозе отверстие клапана становится настолько узким, что сердце уже не может нормально сокращаться и проталкивать кровь в сосуды. Недостаточность - порок, при котором створки клапана не в состоянии обеспечить его «герметичность», и тогда часть крови течет в обратном направлении. А это опять же уменьшает ее поступление к тканям организма. Поэтому вместо пораженного клапана хирурги ставят искусственный, что помогает человеку вернуться к активному образу жизни.

Крайне опасное осложнение острого инфаркта миокарда - постинфарктный дефект межжелудочковой перегородки. Или, проще говоря, когда в перегородке образуется дырка. Как ее закрыть? Поставить заплатку. Но это тоже требует мастерства.

Когда ритм дает сбой

Еще одним поводом для хирургического вмешательства может стать нарушение сердечного ритма (синоним: аритмия). В норме он составляет от 60 до 90 ударов в минуту. При физических нагрузках или стрессовых ситуациях пульс учащается, во время отдыха или сна - замедляется, но затем приходит в норму. Но если сердце без каких-либо видимых причин бьется с частотой менее пятидесяти или более ста ударов в минуту, это может говорить о наличии патологического нарушения сердечного ритма.

«Самый опасный вид аритмии - мерцательная (синоним: фибрилляция предсердий). Характеризуется исчезновением одной из фаз сердечного цикла. Результатом являются хаотические сокращения предсердий - мерцания. Отсюда и такое красивое название. Мерцательная аритмия чревата не только одышкой и болями в груди, но и застоем крови, в результате которого в сосудах сердца образуются тромбы. Самое страшное - если этот сгусток отрывается от стенок сосудов и вместе с током крови поступает в аорту, а затем - в головной мозг, - говорит зав. отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и ЭКС Виктор БРИЦИН. - Один из наиболее эффективных способов борьбы с аритмией - радиочастотная, или катетерная, абляция (РЧА)».

Процедура абляции (абляция - разрушение) в чем-то схожа с ангиопластикой, только на конце катетера, который подводят к сердцу, не сжатый баллончик, а электрод. И проводится она не внутри сосуда, а в камерах сердца.

После того как патологический очаг обнаружен, на него воздействуют радиочастотным импульсом. Кончик электрода нагревается до высоких температур и точечно прижигает аритмогенный участок. В итоге он становится неспособным воспроизводить патогенные импульсы.

Но последним словом в лечении фибрилляции предсердий является криоабляция. Это сложная и дорогостоящая операция. В мире первые эксперименты по ее применению начали лет десять назад. В Приморье первыми освоили криоабляцию хирурги первой краевой больницы. Проводится операция за один «заход» - вместо радиочастотного импульса для изолирования аритмогенного участка используется холод, поэтому нет необходимости многократно делать точечные прижигания, как при РЧА.

Ежегодно в подобных операциях нуждаются от 800 до 1000 приморцев, но финансирование позволяет больнице делать не более 20-30 абляций в год. В 2018-м за счет средств из краевого и федерального бюджетов будет профинансировано 22 таких операции.

При брадиаритмии (редкий сердечный ритм) больному имплантируют искусственный водитель ритма - кардиостимулятор, тем самым спасая его от внезапной остановки сердца. Эти операции финансируются из Фонда ОМС, поэтому их выполняется столько, сколько необходимо.

Ирина ПЕТРОВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.