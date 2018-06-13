Демографическое развитие - наше будущее

Шансы родить здорового ребенка в наши дни составляют более 95%

Узнав о беременности, после первого всплеска радости и волнений, каждая женщина должна осознать ту ответственность, которую предстоит ей нести на протяжении всего срока вынашивания малыша, а затем и после родов. Любая программа дородового ухода направлена на сохранение здоровья матери и ребенка, на успешное рождение новой жизни. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы», ласти края продолжают наращивать меры, направленные на демографическое развитие и охрану материнства и детства. Каким же образом осуществляется поддержка будущих родителей - в материале «Журнала Здоровья».

Более 3 трлн рублей направят на охрану материнства и детства

Напомним, Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал важность решения демократической проблемы в стране. Обращаясь к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием, Владимир Владимирович акцентировал внимание присутствующих на том, что в 2017 году численность населения в трудоспособном возрасте сократилась почти на миллион. «В ближайшие годы такая тенденция к сокращению сохранится, что может стать серьёзным ограничением для экономического роста. Трудовых ресурсов просто нет. Необходимо ответить на эти вызовы и в предстоящее десятилетие обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России», - сказал президент, подчеркнув, что в целом за предстоящую шестилетку на меры демографического развития, на охрану материнства и детства необходимо будет направить не менее 3,4 триллиона рублей, что на 40 процентов больше, чем за предыдущие шесть лет.

Напомним, по поручению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко бюджет края остается социально ориентированным. Жители региона могут воспользоваться 59 мерами социальной поддержки. 18 мер будут направлены на демографические выплаты. На эти цели в текущем году в Приморье запланировано более 3,6 миллиарда рублей, 1,6 из которых предоставляет краевой бюджет, остальные - федеральный.

Роды - это не страшно

Специалисты утверждают, что шансы родить здорового ребенка в наши дни составляют более 95%. Этому способствует целый комплекс мероприятий, направленный на сохранение жизни и здоровья роженицы и малыша: высокая технологическая оснащенность медицинских учреждений, ранняя диагностика патологий, информативная доступность и многое другое. В числе поддержки молодых мам и пап особой популярностью пользуются так называемые школы будущих родителей.

Такие школы заблаговременно готовят семьи к родам и помогают избежать самых разных и часто неожиданных сложностей. Основные задачи курсов направлены на то, чтобы помочь женщине справиться с дискомфортом и страхами во время беременности, научить ее правильному поведению и самоконтролю в родах, грамотной организации грудного вскармливания и ухода за ребенком. Часто школу будущих родителей посещают и мужчины, готовящиеся стать отцами.

В краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Владивостокский клинический родильный дом № 3», учредителем которого является Приморский край, курсы для будущих мам и пап проходят уже много лет. Сегодня в женской консультации КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» действует школа для будущих мам и пап «В ожидании чуда». В рамках ее работы для беременных женщин и их супругов проводятся тематические занятия со специалистами учреждения. Они посвящены образу жизни и питанию будущей мамы, подготовке к родам с точки зрения психологического и физиологического настроя, важности грудного вскармливания и особенностям ухода за новорожденными, а также законодательной базе, затрагивающей интересы женщины, ожидающей рождения ребенка. Особое внимание уделяется так называемым «партнерским» родам и значимой роли папы в воспитании малыша.

Нужно отметить, что принять участие в работе школы «В ожидании чуда» могут все желающие, а сами занятия проводятся бесплатно. Теме грудного вскармливания здесь уделяется особое внимание.

Во время встреч с будущими мамами и папами, акушеры-гинекологи роддома обучают женщин тому, как правильно прикладывать детей к груди и делать так, чтобы процесс кормления приносил радость и был как можно более длительным. В свою очередь, педиатр рассказывает о пользе грудного вскармливания как для самой матери, так и для ее ребенка.

Главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная поясняет: очень важно, чтобы женщина понимала, что кормление грудью - это не просто возможность удовлетворить чувство голода ее малыша.

«Это естественный механизм запуска и развития иммунитета новорожденного, который вместе с грудным молоком получает самую ценную защиту от негативных воздействий внешней среды. Кроме того, грудное вскармливание позволяет установить прочную психологическую связь между женщиной и ее ребенком. В процессе кормления мама и малыш становятся близки как никогда, они общаются и прислушиваются друг к другу, дарят друг другу свое тепло», - рассказывает главврач.

Помимо занятий в школе для будущих родителей уроки грудного вскармливания проводятся и в акушерском отделении учреждения, где теория сменяет практику. Свой первый опыт кормления молодые мамы получают непосредственно в родзале, ведь новорожденных крох прикладывают к груди сразу после их появления на свет.

При соматических заболеваниях боль нужно купировать

Одним из самых популярных вопросов у будущих мам является вопрос об обезболивании во время родов.

Заведующая отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии КГБУЗ «ВКРД № 3» Наталья Румянцева поясняет: современные препараты, купирующие боль при родах, безопасны и для роженицы и для новорожденного.

«В настоящее время индекс здоровья населения очень низкий, и поэтому женщины даже молодого возраста имеют ряд соматических заболеваний. В этой связи главная задача специалиста - оказать грамотную помощь пациентке и при необходимости провести обезболивание в родах в соответствии с ее общим состоянием и имеющимися заболеваниями. Некоторые женщины не могут самостоятельно справиться с болью во время родов, и задача анестезиолога - помочь им пережить этот достаточно болезненный процесс, то есть обеспечить тот или иной вид обезболивания с учетом пожеланий будущей мамы», - говорит Наталья Румянцева, добавляя, что очень важно при консультации расспросить женщину о здоровье.

«Это важно, поскольку обезболивание в обязательном порядке нужно проводить тем пациенткам, у которых, как я уже говорила, есть какие-либо соматические патологии. К примеру, заболевание сердечно-сосудистой системы, пороки сердца, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма. Таким роженицам нельзя допускать болевого синдрома, поэтому им и нужна анестезия», - подчеркнула эксперт.

Опасным при родах может быть и высокое давление, при котором нередко происходит преждевременная отслойка плаценты, развивается кровотечение и может произойти кровоизлияние в головной мозг.

«Этого нельзя допустить. Поэтому такие роды ведутся совместно акушером и анестезиологом с тщательной оценкой состояния, коррекцией артериального давления и своевременным адекватным обезболиванием», - поясняет Наталья Румянцева.

Кстати, специалисты отмечают, что классические, «правильные» роды происходят намного чаще, чем роды с осложнениями. Поэтому, готовясь стать родителями, в первую очередь, необходимо успокоиться и настраиваться на самый замечательный исход.

Нормальными параметрами рождения ребенка считаются роды, происходящие между 37-й и 41-й неделями от дня начала последних месячных. Вес младенцев колеблется в среднем между 3 и 4 кг, а рост составляет немногим более 50 см. Роды могут начинаться и раньше, так же существует вероятность переносить малыша, но при уровне развития современной медицины это не представляет особой опасности.

Например, в роддоме № 3 города Владивостока в 2017 году появились на свет 2 498 здоровых детей: 1 297 мальчиков и 1 201 девочка. 742 ребенка родились после операции кесарева сечения.

Семейные связи - это самое дорогое, что у нас есть

Многие женщины, родившие первенца, находятся в растерянности и даже в состоянии страха, потому что просто не знают, как ухаживать за своим крохой в первые дни. Как раз на предоставление этой информации и рассчитаны курсы будущих мам и пап. О том, как кормить, пеленать, купать, укладывать спать, гулять и других жизненно важных мероприятиях, молодым родителям всегда готовы рассказать специалисты.

Будущим мама и папам необходимо понимать, что первые дни пребывания дома, сразу после родов, могут стать самыми сложными. При отсутствии родственников и близких людей заботу о жене должен обязательно проявить супруг, взяв на себя часть работы по хозяйству.

Светлана Сагайдачная напоминает о той значимой роли, которую играют в жизни каждого человека его родные и близкие. «Семейные связи - это самое дорогое, что у нас есть, это наша опора и поддержка, счастье и радость. В общении с семьей мы черпаем свои силы и вдохновение, ей же мы посвящаем себя без остатка. Но, конечно, особое звучание слово «семья» приобретает с появлением детей, именно тогда семья раскрывается полностью - в этом состоит мое глубокое убеждение. Я желаю, чтобы ваши семьи были наполнены любовью, а сердца согреты детским смехом», - говорит Светлана Сагайдачная.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.