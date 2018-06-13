Аптечку в дорогу

Что может понадобиться отдыхающим вдали от «цивилизации»

На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» в 2018 году предусмотрено более 37 миллиардов рублей, что на 22,42% больше утвержденного объема средств на 2017 год, сообщает «Журнал Здоровья». Об этом на заседании комитета Законодательного Собрания по социальной политике края и защите прав граждан сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

Медицина в Приморье становится доступнее с каждым годом. Оказание бесплатных медицинских услуг предусмотрено на территории всего Приморского края. Однако что делать, если ближайшее медучреждение далеко, а помощь человеку требуется здесь и сейчас? О том, что может понадобиться отдыхающим вдали от «цивилизации», «Журналу Здоровья» рассказала заведующая кабинетом межведомственных и внешних связей КЦМП КГБУЗ «ВКДЦ», врач высшей категории Татьяна Минеева.

Весна и лето - лучшее время отпусков. Все больше семей предпочитают комфортабельному отдыху за границей воссоединение с природой. Лучший способ обезопасить себя и свою семью от непредвиденных осложнений на отдыхе - правильно подготовиться. Для этого существует простейший алгоритм действий: не забыть взять с собой страховой полис и небольшую аптечку.

«Чаще всего на отдыхе случаются непредвиденные моменты работы кишечника, поэтому при себе нужно обязательно иметь активированный уголь. Он принимается из расчета 1 таблетка на 10 кг веса человека. Если есть подозрение на диарею инфекционного происхождения, симптомы которой - рвота и высокая температура, такие препараты, как «Имодиум» (лоперамид) принимать ни в коем случае нельзя, - предостерегает Татьяна Минеева. - Но-шпа применяется при болях в правом подреберье, как правило, они возникают на фоне переедания. При болях в желудке рекомендуется «Маалокс».

Удобные сорбенты такие, как «Смекта», «Эспумизан», «Энтеросгель», облегчат самочувствие человека при вздутии живота и подозрении на пищевое отравление. Лоперамид является эффективным средством от поноса для взрослых и для детей от 6 лет.

Обязательным препаратом в аптечке должен быть йод. Если предполагается отдых на море, существует риск укуса медуз. В такой ситуации необходимо промыть пресной водой место, где стрекательные клетки коснулись тела, вокруг ранок нанести йод и обязательно принять какой-то подходящий вам антигистаминный препарат, который снимает аллергизацию организма.

При укусе клеща в первую очередь необходимо аккуратно от него избавиться. Для этого понадобится пинцет. Удалять клеща нужно выкручивающими движениями против часовой стрелки, затем обработать место укуса спиртосодержащим раствором, например, йодом и отправляться в ближайший медпункт. Не забудьте положить клеща на листик и в баночку, чтобы доставить его в лабораторию для исследования на энцефалит.

При укусе змеи пострадавшего нужно обездвижить и дать ему антигистаминный препарат. В такой ситуации отдых необходимо сворачивать и срочно везти человека в ближайшую больницу, где ему введут специальную сыворотку. Змея кусает чаще всего в районе щиколотки, поэтому, выезжая на отдых в лес, вам понадобятся резиновые сапоги и длинная палка, чтобы раздвигать листву.

Парацетамол и ибупрофен, который более мощный, чем парацетамол. Это нестероидные противовоспалительные препараты - болеутоляющие и жаропонижающие, подходят и детям.

В аптечке обязательно должны быть бинт, пластырь и жгут. Если, например, человек серьезно порезался, жгут накладывается выше места пореза, чтобы остановить кровотечение. После оказания первой помощи пострадавшего необходимо доставить в травмпункт. Важно помнить, что при транспортировке через каждые 40 минут жгут необходимо снимать, чтобы восстановить кровоток и не предотвратить наступление омертвления тканей.

Лучшее средство для того, чтобы промыть любую рану в любых условиях, - перекись водорода.

При переломе пострадавшего нужно обездвижить и правильно наложить шины и перевязать. Для этого можно использовать две ровные палки. Например, в случае перелома голени, палки должны охватить голеностопный и коленный суставы. Затем необходимо срочно обратиться в ближайший медпункт.

От комаров и клещей хорошо помогают репелленты - это средства, которые отпугивают насекомых. Ими обрабатываются открытые участки кожи и одежда.

Солнцезащитные крема также должны найти свое место в аптечке. При получении солнечного удара человека размещают в тени и дают обильное питье. При возникновении осложнений на фоне перегрева организма - например, началась тахикардия - нужно срочно обратиться к врачу».

Анна МАЦОВСКАЯ, фото Ирины БАРАННИК.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.