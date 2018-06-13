Три уровня здоровья

Эксперт рассказала о принципе работы нового проекта

Основная задача департамента здравоохранения и всех государственных лечебных учреждений - оказание своевременной и качественной медицинской помощи. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» и по программе госгарантий в России была создана трехуровневая система, позволяющая гражданам получать современную врачебную помощь в терапевтически обоснованные сроки в любой части страны. О работе трехуровневой системы в Приморском крае "Журналу Здоровья" рассказала заместитель главного врача по амбулаторно поликлинической работе ГБУЗ ПККБ №1 Ольга Топчий.

Напомним, порядок направления разработан в соответствии с требованиями Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской федерации, проживающим на территории Приморского края, бесплатной медицинской помощи на 2018 год, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 26 декабря 2017 года №551-па.

Рассказывает Ольга Топчий:

«Наше учреждение, Приморская краевая клиническая больница № 1, относится по ряду специальностей одновременно и ко второму, и к третьему уровню. Краевая консультативная клиника является подразделением больницы. Показанием для консультации является наличие проблемы пациента, которую не может решить лечащий врач в силу отсутствия необходимого оборудования и материального обеспечения, безусловной необходимости специализированной либо высокоспециализированной медицинской помощи, неясности и сложности текущего лечебно-диагностического процесса, иных сложившихся в конкретной ситуации условий. Лечащий врач обязан обеспечить своевременность консультации пациента для осуществления ранней диагностики заболеваний, коррекции лечения, определения дальнейшей тактики ведения.

Если разбираться детально, то первый уровень трехуровневой медицинской системы - это оказание помощи пациенту по самообращению. Если на первом уровне проблема пациента не решена, например, не ясен диагноз, не ясна тактика, нет возможности диагностировать заболевание, врач не понимает, подходит ли выявленная патология под оказание технологичной помощи и прочее, это свидетельствует о том, что необходимо пациента отправлять на второй этап. Дело в том, что на ервом этапе прием ведут врачи общей практики, на втором - узкие специалисты. Так, в краевой консультативной поликлинике работают 17 ведущих специалистов. Это кардиологи, врачи по программированию кардиостимулятора, сердечно-сосудистые хирурги, нейрохирурги, гастроэнтерологи, проктологи - то есть врачи, решающие проблему узконаправленно.

По полису ОМС в нашем лечебном учреждении можно получить дорогостоящие и самые новые обследования - компьютерное томографическое исследование, магнитно-резонансное томографическое исследование, ультразвуковое исследование сосудов и так далее - все то, что на первом уровне сделать невозможно. Кроме того, на первом уровне часто специалисты очень загружены, в связи с чем возникают очереди. У нас консультации проводятся по записи, и очередей практически никогда не бывает.

Если проблема пациента не решена на втором уровне, его отправляют на третий этап.

К третьему уровню системы относятся медучреждения, которые оказывают помощь в особо сложных случаях и с использованием самых передовых технологий. Здесь, например, можно получить высокотехнологичную медицинскую помощь, которая раньше была доступна только в центральных НИИ и столичных клиниках, а теперь - в медицинских центрах, расположенных по всей стране, в том числе и в Приморском крае.

Отметим, что, по информации администрации Приморского края, в Приморье к первому уровню относятся 26 больниц и диспансеров, действующих на территории одного муниципального района или городского округа.

36 медучреждений второго уровня оказывают преимущественно специализированную медицинскую помощь. Это больницы и диспансеры, имеющие в своей структуре специализированные межрайонные отделения или центры, а также многопрофильные учреждения, действующие в пределах нескольких муниципальных районов и в городских округах.

К медучреждениям третьего уровня относятся 16 больниц, диспансеров и медцентров, специализирующихся на оказании высокотехнологичной медицинской помощи. В их числе - ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1», КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», ФГАОУВПО «Дальневосточный федеральный университет» (Медцентр ДВФУ), ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1», КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3», ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» и другие.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.