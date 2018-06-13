ТГМУ - 60 лет!

В 2018 году главный медицинский вуз Дальневосточного региона отмечает свое 60-летие. В преддверие юбилея корреспондент «Журнал Здоровья» встретился с преподавателями и студентами университета, чтобы поговорить о современных образовательных тенденциях, престиже профессии врача и многом другом.

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ

Лидия ТРАНКОВСКАЯ, д.м.н., профессор, проректор:

- Тихоокеанский государственный медицинский университет вот уже на протяжении шести десятков лет неизменно является крупнейшей образовательной организацией в сфере подготовки медицинских кадров на Дальнем Востоке. День за днем, в течение длительного периода времени, вуз укреплял свои позиции, создавая мощную учебную материально-техническую базу, формируя научный и кадровый потенциал для подготовки специалистов в области охраны здоровья. Сегодня в вузе созданы все возможности, для того чтобы каждый желающий посвятить себя медицинской стезе мог получить всеобъемлющее, фундаментальное образование, дающее уверенность в завтрашнем дне, а университет позиционируется как признанный лидер медицинских вузов Дальневосточного Федерального округа. Лидирующая роль нашей образовательной организации как флагмана медицинского и фармацевтического образования позволяет реализовать функции координатора научно-образовательного медицинского кластера «Восточный», объединившего медицинские вузы Дальнего Востока и Забайкальского края.

Мы стремимся к тому, чтобы профессиональный уровень врачей оставался всегда неизменно высоким. Университет развивает систему непрерывного многоуровневого образования, обеспечивающую подготовку и переподготовку кадров по широкому спектру специальностей и отвечающую потребностям медицинской отрасли Дальнего Востока и, конечно, Приморского края. Ежегодно благодаря различным уровням подготовки на рынок труда мы выпускаем около 450 врачей для первичного здравоохранения, более 300 врачей - узких специалистов, 1000 врачей получают дополнительную врачебную специальность через профессиональную переподготовку по полному перечню из более чем 300 специальностей, 6000 врачей проходят повышение квалификации. С гордостью могу отметить, что все выпускники пользуются огромным спросом среди работодателей. Мы применяем комплексный практикоориентированный подход в обучении, сочетая классическое академическое образование с инновационными технологиями. Указанная стратегия наиболее эффективна, поскольку позволяет учащимся шаг за шагом осваивать специфику врачебной деятельности и самостоятельно отрабатывать различные ситуационные задачи, максимально приближенные к условиям реальной профессиональной деятельности.

Важным разделом программ подготовки будущих врачей является освоение методов и средств использования современных информационных технологий. Центр симуляционно-тренинговых технологий университета, оснащенный передовым учебным и тренинговым оборудованием, по праву считается одним из лучших в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он включает в себя тренажеры мануальных навыков, инструментальных методов диагностики, эндоскопических оперативных вмешательств, родовспоможения, аудио- и видеотренажеры патологических состояний, учебные компьютерные 3D-технологии. Их использование в системе медицинского образования способствует 100%-ой адаптации будущих специалистов к условиям практической деятельности.

Сегодня для наших студентов работает относительно новое структурное подразделение - Библиотечно-информационный центр. По сути, это - библиотека нового поколения, спроектированная по принципу свободного доступа к бесценным информационно-библиотечным ресурсам. Невозможно представить Тихоокеанский государственный медицинский университет и без Центральной научно-исследовательской лаборатории, на базе которой будущие врачи и выпускники могут совершенствовать свои компетенции.

Хотелось бы особо отметить, что имидж и вклад Тихоокеанского государственного медицинского университета в подготовку, привлечение и закрепление медицинских кадров для системы здравоохранения региона, повышение качества оказания медицинской помощи населению неуклонно растет не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом.

ВПЕРЕДИ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА





Екатерина ЕЛИСЕЕВА, д.м.н., профессор, проректор:

- В медуниверситете выполняются фундаментальные и прикладные научные исследования по 5 отраслям наук. На базе ТГМУ непрерывно реализуются актуальные научные направления. Под руководством ведущих профессоров успешно развиваются 6 научных школ. При университете также функционируют 3 диссертационных совета, принимающие к защите диссертационные исследования на соискание ученой степени доктора наук, кандидата наук.

Сотрудники университета являются членами профильных комиссий Минздрава РФ, членами экспертного совета ВАК России. ТГМУ является учредителем «Тихоокеанского медицинского журнала», входящего в перечень рецензируемых научных изданий, в которых публикуются основные результаты диссертаций.

На базе ТГМУ ежегодно проводятся Конкурс молодых ученых, Региональный конкурс по онкологии им. Дмитрия Шапкина, Слет молодых ученых. Из года в год мероприятие «Неделя молодежной науки» привлекает сотни гостей и партнеров из разных городов России и стран АТР.

Важным событием для всего ДФО является Тихоокеанский медицинский конгресс с международным участием, который в 2018 году ТГМУ будет проводить в 15-й раз. В работе Конгресса ежегодно принимают участие более 3000 врачей со всех регионов России.

ТГМУ сегодня - университет исследовательского типа, международная платформа для подготовки конкурентоспособных научных кадров, чей потенциал позволяет обеспечить широкое внедрение результатов НИР для диагностики, лечения и профилактики заболеваний, как в России, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России представлен докторами и кандидатами наук (более 70%), около 50% имеют звание доцента или профессора. Многие сотрудники университета удостоены правительственных и ведомственных наград (почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», звание «Почетный работник высшей школы Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» и другие), награждены орденами «Мужества», «За заслуги перед отечеством», «Трудовой славы», медалями «За трудовую доблесть», «За Отвагу», «За вклад в развитие города», «За безупречный труд».

Одной из лучших вузовских традиций является тесная связь научно-педагогических кадров университета с учреждениями практического здравоохранения, что способствует взаимному обогащению науки и практики, улучшению подготовки медицинских кадров и повышению качества медицинского обслуживания.

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ - ДВИГАТЕЛЬ УСПЕХА

Галина ГАЙЦЕНРЕЙДЕР, ординатор кафедры акушерства и гинекологии:

- То образование, которое дает нам университет, позволяет в полной мере реализоваться в профессии и стать квалифицированным специалистом. С самого первого дня обучения нас готовили к огромной врачебной нагрузке, которая в будущем ляжет на наши плечи. И за это мы особенно благодарны нашим преподавателям. Врач - это профессия, требующая колоссальной отдачи и самопожертвования. В то же время это одна из самых благодарных специальностей. После завершения ординатуры я возвращаюсь в родной город Арсеньев - работать акушером-гинекологом в городском роддоме. Я точно уверена, что тот объем знаний, который дал университет, позволит каждому из нас достойно состояться в профессии.

Александра ФЕДЮНИНА, студентка 6-го курса педиатрического факультета:

- Если человек выбрал медицинскую стезю по призванию, то его ждет чрезвычайно интересная учеба. По крайней мере, в нашем вузе это так и есть. Интенсивный процесс обучения предполагает постоянную вовлеченность в выбранную сферу деятельности и регулярную шлифовку своих навыков. Во все времена на медиках лежала огромная ответственность - это ответственность за человеческую жизнь. Помимо высокой степени профессионализма врач должен обладать нравственностью, бескорыстием и чутким сердцем. За себя могу сказать, что я ни разу не пожалела о своем решении стать врачом. И чем больше я учусь, тем больше это желание крепнет.

Владислав БАЛЯБИН, студент 6-го курса педиатрического факультета:

- Я планирую поступать в ординатуру по специальности анестезиология и реаниматология. Но в будущем я готов абсолютно к любому повороту событий. И почему-то вижу себя исключительно в государственном секторе здравоохранения. Мне кажется, чем выше требования к врачу, тем выше его профессиональный уровень. И я полностью согласен с тем, что нет никакого смысла идти в медицину, если не готов к трудностям. А трудности - они обязательно будут. В ТГМУ - сильная школа. С первого курса я, как и многие мои одногруппники, старался максимально вникать во все тонкости врачебного ремесла. Нам задали высокую планку - и мы всеми силами стараемся ей соответствовать.

Ирина ПЕТРОВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.