По зову сердца и длинного рубля

Реализация федеральной программы «Земский доктор» в Приморском крае набирает обороты

За 6 лет функционирования программы лечебная сеть сельской местности края пополнилась 310 врачами востребованных специальностей. Для Дальнего Востока это значимые цифры, сообщает «Журнал Здоровья».

Как и для большинства регионов страны, для Приморья характерно неравномерное распределение медицинских кадров. Изменить существующее положение вещей в целях повышения доступности и улучшения качества медпомощи на территории края и были призваны федеральная общероссийская целевая программа «Земский доктор» и программа «Развития здравохранения Приморского края» на 2013-2202 годы. Решение кадрового вопроса - одно из приоритетных направлений работы здравоохранения Приморского края.

Напомним, что в начале реализации программы ее участниками становились молодые врачи в возрасте до 35 лет, трудоустроившиеся в лечебно-профилактические учреждения, расположенные в сельской местности, далее - в 2015 году к участию в программе допускались специалисты, чей возраст не превышал 45-летний порог, а начиная с 2016 года разрешенный возраст участников был увеличен до 50 лет. Также в 2016 году перечень населенных пунктов был дополнен поселками городского типа, а финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам стало осуществляться из бюджета Федерального фонда и средств бюджетов субъектов Российской Федерации в соотношении 60 на 40 процентов.

Как сообщили «Журналу Здоровья» в Департаменте здравоохранения Приморского края, в рамках реализации подпрограммных мероприятий с 2013 по 2017 гг. из краевого бюджета было выделено 113,5 млн рублей (в 2017 году - 26,8 млн руб.) для софинансирования компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт либо поселок городского типа или переехавшим туда на работу из другого населенного пункта.

За 6 лет (2012-2017 гг.) реализации в крае программы «Земский доктор» лечебная сеть пополнилась 310 врачами наиболее востребованных в сельской местности специальностей (2012 г. - 59 чел., 2013 г. - 34 чел., 2014 г. - 43 чел., 2015 г. - 44 чел., 2016 г. - 63 чел., 2017 г. - 67 чел., из них 42 чел. прибыли в сельские населенные пункты, 25 чел. - в пгт).

Что касается структуры кадрового состава врачей, трудоустроившихся в медицинские организации в рамках программы «Земский доктор» в разрезе должностей, то наибольшее количество из числа трудоустроившихся в лечебно-профилактические учреждения, расположенные в сельской местности, приходится на терапевтов - 15%, акушеров-гинекологов - 10%, врачей-педиатров и хирургов - по 8%. На долю врачей анестезиологов-реаниматологов приходится 6%, стоматологов - 6 %, врачей клинической лабораторной диагностики - 5%. На долю врачей-психиатров - 3%. По 2% - на долю рентгенологов, неврологов, оториноларингологов.

Всего за время существования программы наибольшее количество врачей прибыло в Надеждинскую ЦРБ (11% от общего числа трудоустроившихся), в Михайловскую ЦРБ (10 % от трудоустроившихся), в Спасскую городскую больницу (8 % от трудоустроившихся) и Партизанскую ЦРБ (7 % от трудоустроившихся). При этом возрастная структура прибывших на село врачей такова: специалисты в возрасте до 30 лет составляют 66,5%, в возрасте от 31 до 35 лет - 16,5%, на долю врачей от 36 до 40 лет приходится 7,4%, старше 40 лет - 9,6%. Благодаря реализации данной программы в крае отмечается прирост численности врачей, работающих в сельской местности и увеличение показателя обеспеченности врачами на селе (с 16,6 в 2011 году до 17,03 на 10 тыс. населения в 2017 году).

Как пояснили в департаменте, начиная с прошлого года программа не распространяется на врачей, которые переехали на работу в сельский населенный пункт либо поселок городского типа из другого сельского населенного пункта, где они ранее работали в государственном учреждении здравоохранения Приморского края. Это означает, что правом участия в программе «Земский доктор» могут воспользоваться врачи, которые до этого момента не работали в краевом учреждении здравоохранения, расположенном в сельской местности, а, к примеру, были специалистами в городских, ведомственных, военных и других учреждениях здравоохранения. Как отметили в ДЗПК, такая мера была принята с целью предотвращения миграции врачей из одного района в другой. Суть программы «Земский доктор» заключается в привлечении врачей для работы в сельском здравоохранении, при переезде же специалистов из одного населенного пункта в другой теряется смысл программы, поскольку в этом случае происходит лишь обмен кадрами между лечебными учреждениями.

В 2018 г. реализация данной программы продолжается, кроме того, как отметили в ведомстве, единовременная компенсационная выплата (ЕКВ) будет предоставляться и фельдшерам ФАПов. Также в перечень населенных пунктов, подпадающих под действие программы добавились города численностью до 50 тыс. населения.

Основным условием для получения субсидии из федерального бюджета является наличие утвержденного уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются ЕКВ на очередной финансовый год.

Количество вакансий врачебных и фельдшерских должностей, вошедших в программный реестр, определено с учетом имеющихся финансовых возможностей бюджета Приморского края. В 2018 году объемы финансирования мероприятий, связанных с предоставлением единовременных компенсационных выплат (из расчета 1,0 миллиона рублей на одного врача и 0,5 миллиона рублей на одного фельдшера), составляют 72000000 рублей, в том числе - 43390300 рублей из средств федерального бюджета, 286097000 рублей - средства краевого бюджета.

При формировании перечня медицинских организаций, нуждающихся в первоочередном обеспечении медиками наиболее дефицитных специальностей, при трудоустройстве в которые предоставляется единовременная выплата, учитывались данные статистических отчетов, в том числе укомплектованность врачебными кадрами и средними медицинскими работниками, необходимость повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению в отдельных муниципальных образованиях, в том числе монопрофильных муниципальных образованиях Приморского края.

В случае трудоустройства медработника на должность, не включенную в реестр, он не сможет стать участником данной программы и получить ЕКВ. Действие программы не распространяется и на медицинских работников, имеющих неисполненные обязательства по договору о целевом обучении. Таким образом, специалисты, отказавшиеся трудоустраиваться и работать в ЛПУ, с которым был заключен договор о целевом обучении, автоматически теряют шанс на получение единовременной выплаты. Кстати, призыв в армию - тоже не форс-мажор, а потому несостоявшийся сотрудник того или иного медучреждения обязан вернуть деньги в бюджет. Если он примет решение после службы вернуться на работу в то же самое ЛПУ, то действие договора о ЕКВ пролонгируется. То есть договор остается в силе и продлевается, а если специалист не возвращается в ЛПУ, то он обязан вернуть деньги в бюджет.

Основаниями для отказа медицинскому работнику в предоставлении ЕКВ также являются случаи повторного трудоустройства в медицинскую организацию: если медработник переехал (прибыл) в текущем финансовом году на работу в тот же сельский населенный пункт, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек, где он ранее состоял в трудовых отношениях с государственным медицинским учреждением.

Благодаря программе «Земский доктор» учреждения здравоохранения края усилили штат медицинских организаций достойными профессиональными кадрами. При этом, как подчеркивают сами руководители ЛПУ, принявшие на работу новых сотрудников, большая часть приезжих врачей осталась довольна своим выбором. Среди новоявленных врачей краевой глубинки немало и семейных пар, выбравших для жизни и социальной реализации отдаленные территории. Полученные по госпрограмме средства многие супруги пустили на улучшение жилищных условий. Получив единовременную поддержку в размере одного миллиона рублей, все приезжие медики не покладая рук активно работают с перспективой на обозримое будущее. А молодые сотрудники, нарабатывая собственную уникальную практику, не устают расти и совершенствоваться в профессии.

Таким образом, такие мощные государственные меры поддержки как внедрение программы «Земский доктор», являются реальным мотивационным стимулом к трудоустройству врачей в отдаленные районы и позволяют не только привлечь, но и закрепить врачебные медицинские кадры в лечебных учреждениях Приморского края. Глубинка в этом случае получает недостающие кадры, а специалисты - все условия для жизни и работы и отличные возможности для профессионального роста.

Ирина ПЕТРОВА, фото Ирины БАРАННИК.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.