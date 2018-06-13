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Допплер покажет, как течет кровь

13 Июня 2018, 12:14 | Приморье

2018 год в Приморском крае проходит под девизом «Инсульту - НЕТ!». В течение всего года мы информируем жителей края о том, что такое инсульт, как вовремя распознать симптомы одного из самых опасных сердечно-сосудистых заболеваний и где можно пройти диагностику.

Инсульт - один из самых грозных недугов, который в одночасье превращает здорового человека в немощного инвалида. Один из факторов риска - атеросклероз. Шанс заработать острое нарушение мозгового кровообращения из-за опасного сужения атеросклеротическими бляшками сосудов, питающих мозг, довольно велик. Главными «поставщиками» инсультов являются гипертония, повышенный холестерин, сахарный диабет и мерцательная аритмия. Профилактика инсульта важнее его лечения, говорят врачи. Ведь инсульт опасен тем, что меняет личность человека, нарушая интеллект, и восстановить здоровье полностью, когда инсульт уже случился, чаще всего бывает невозможно.

Задача пациента - контролировать эти состояния, следовать рекомендациям врачей и таким образом вести профилактику инсульта. И, конечно, регулярно проводить ультразвуковую допплерографию сосудов головы и шеи.

Сегодня в Приморье действуют восемь специализированных первичных сосудистых отделений - во Владивостоке на базе городских больниц №1 и №4, в Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Дальнегорске, Арсеньеве. А также региональный сосудистый центр - на базе краевой клинической больницы №1.

«Журнал Здоровья» поговорил на эту тему со специалистом сосудистого центра - врачом ультразвуковой диагностики Приморской краевой клинической больницы №1 Инной Михеевой.

«Допплерография - простой и достоверный метод неинвазивной диагностики, основанный на эффекте, открытом австрийским физиком Допплером. Упрощенно с технической стороны допплерографию можно описать так: отраженные звуковые высокочастотные волны, воздействующие на кровеносные сосуды, визуализируют строение артерий и вен, а допплерография сосудов показывает движение эритроцитов в режиме реального времени. Полученные эхосигналы регистрируются специальным датчиком, обрабатываются компьютером, и на экране монитора мы видим систему кровеносных сосудов исследуемого участка тела. Если есть спазмирование, сужения просветов, тромбы, ход крови меняется», - поясняет врач.

По словам специалиста, чаще всего допплерографию применяют для диагностики поражений сонных артерий. Расположены они на шее - справа и слева и являются одними из наиболее важных, так как снабжают кровью все органы головы, включая мозг. Если просвет сонных артерий сужается, это приводит к уменьшению кровоснабжения головного мозга, нарушению в нем обменных процессов и его ишемии (голоданию), что в свою очередь вызывает развитие ряда осложнений. Наиболее тяжелое из них - инсульт, нередко приводящий к летальному исходу.

Атеросклеротическое поражение сосудов головы и шеи на ранних стадиях ничем себя не проявляет. Но формируясь исподволь, атеросклеротическая бляшка способна перекрыть сосуд на 70-80%, когда кислород почти не поступает к головному мозгу. Вот почему так важно своевременно проводить диагностику состояния сонных артерий, не дожидаясь «мозгового удара». Поэтому допплерографию сосудов, снабжающих кровью головной мозг, рекомендуется проходить раз в 1-2 года всем, перешагнувшим 45-летний рубеж. Если диагностируется опасное сужение сосудов, пациента направляют на стентирование - малоинвазивную эндоваскулярную операцию, позволяющую расширить просвет артерии.

Для оценки состояния вен и артерий, расположенных непосредственно в головном мозге, проводится ультразвуковая транскраниальная допплерография. В этом случае датчик аппарата устанавливается на кости черепа. Полученные данные позволяют оценить и коллатеральное кровообращение - окольный кровоток, который в случае стеноза основных артерий осуществляет его по боковым сосудам. В некоторой степени он компенсирует последствия закупорки мозговых артерий.

С помощью допплерографии можно также исследовать кровоток в сосудах сердца, рук и ног, позвоночника, паховой области и т.д. Эти исследования назначают тем, кто страдает от варикоза, судорог, повышенного давления, остеохондроза, бессонницы, зябкости рук и ног, периодических обмороков.

В рамках краевой программы «Развитие здравоохранение Приморского края» на 2013-2020 годы, направленной в т.ч. на борьбу с угрожающими жизни заболеваниями - такими, как инсульт или инфаркт миокарда, стационарным больным при наличии показаний, а также пациентам с направлениями из поликлиник допплерографию сделают бесплатно. Ну а всем остальным… Правда, расценки на диагностику в первой краевой больнице одни из самых демократичных.

Ирина МЕДВЕДЕВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.

Автор: Ирина Медведева
Теги: приморье  исследования  здоровье  реабилитация  диагностика  врачи  здравоохранение  допплерография  госпрограмма  лекарства  лечение  профилактика  медицина 













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