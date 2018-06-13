Здоровье в тестовом режиме

Приморцам следует поспешить с диспансеризацией

Минздрав РФ поставил задачу: в 2018 году охватить диспансеризацией не менее 63% россиян, кому она положена. Это втрое выше прежней цифры. Но смогут ли поликлиники принять втрое большее количество граждан, если все они решат протестировать свое здоровье? Особенно если учесть, что на прием одного диспансеризуемого уходит больше времени, чем на обычного больного.

В одной из владивостокских поликлиник подсчитали, что если разделись спущенную сверху плановую цифирь на число дней в году (за вычетом всех праздников и выходных), получается 76 чел. в день. Где же взять столько врачей?

Начнем с того, что при прохождении диспансеризации пациенту предложат заполнить анкету, в которой надо указать, имеются ли у него заболевания и какие, оценить характер своего питания, физические нагрузки. Курит ли он, употребляет ли алкоголь, принимает ли наркотики. Проанализировать эту анкету и оценить имеющиеся у него факторы риска.

Далее. Зафиксировать антропометрические данные: измерить рост, вес, окружность талии, определить индекс массы тела. Измерить артериальное давление, а тем, кому за 60, еще и внутриглазное давление. Сделать ЭКГ, флюорографию легких, провести цитологическое исследование мазка с шейки матки (для женщин от 30 до 60 лет) и т.д. по списку.

По итогам обследования врачи должны выявить возможные хронические неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные и сахарный диабет), а также их факторы риска. И если у кого-то обнаружится высокий риск сердечных проблем, ожирение, высокий холестерин, то еще и индивидуально проконсультировать.

Правда, за первые четыре месяца с начала года лечебные учреждения края не дотянули и до четверти от планового задания. А впереди - лето, когда народ на каникулах, в отпусках, на огородах… Но с осени и особенно ближе к концу года число желающих пройти диспансеризацию традиционно растет, поэтому следует поспешить, пока еще нет очередей.

Проходить ли диспансеризацию? Непременно. Даже в усеченном с этого года формате.

Как сообщили во Владивостокской поликлинике № 1, благодаря диспансеризации, врачи выявили у своих пациентов 5 случаев рака, 30 подозрений на наличие злокачественных новообразований и другие социальнозначимые и опасные для жизни заболевания, на борьбу с которыми направлена краевая программа «Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

Ирина ПЕТРОВА, фоторепортаж автора.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.