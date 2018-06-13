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Кадры по-прежнему решают
В канун Дня медика вице-губернатор Приморья рассказал о достижениях и проблемах региональной медицины
Повышение доступности медицины в Приморском крае - одно из главных направлений работы краевого департамента здравоохранения. В преддверии Дня медицинского работника вице-губернатор Приморского края по вопросам здравоохранения, труда и социальной защиты, развития физической культуры и спорта Павел Серебряков дал эксклюзивное интервью «Журналу Здоровья».
- Павел Юрьевич, какие основные проблемы, касающиеся здравоохранения, можно выделить в Приморском крае? С помощью каких рычагов они решаются в 2017-2018 годах?
- Прежде чем начать наш разговор, позвольте поздравить с наступающим праздником всех медработников края, пожелать им здоровья и благополучия!
Отвечая на ваш вопрос, отмечу, что в течение 20 лет проблемы в медицине не только не решались, но усугублялись. У медицинских сотрудников были низкие зарплаты, остро ощущалась нехватка оборудования, все это привело к масштабному кадровому голоду. Только лет 8 назад благодаря нацпроекту «Здоровье» ситуация в медицине стала постепенно меняться в лучшую сторону. В приморском здравоохранении поэтапное улучшение началось после реализации Госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».
По-прежнему ключевой проблемой в здравоохранении является нехватка медицинских сотрудников. В силу различных причин врачи уходят из отрасли. Кульминация наступила три года назад, когда средний возраст врача встал на отметку «за 60», а молодежь заинтересовать работой в медицине было крайне трудно. Это породило свои особенности: появились «незаменимые» врачи, стали позволительны кое-где хамство, взяточничество, чувство безнаказанности... Слава Богу, что таких случаев немного.
Три года назад мы совместно с ТГМУ занялись целевым набором студентов, была проведена качественная работа со СМИ, через которых мы рассказывали о престижности медицинских специальностей, и молодые люди нас услышали. Сейчас набор студентов увеличился, появился конкурс - в среднем 3 человека на место. На сегодняшний день университет выпускает примерно 300 будущих врачей ежегодно. Однако половина выпускников покидает Приморский край по причине того, что это ребята из других территорий, а тех, кто остается работать, нам категорически не хватает. Дефицит врачей в крае - 1200 человек.
Страдает доступность медицины в селах. Этим летом мы впервые этот вопрос надеемся частично решить благодаря студентам-старшекурсникам, которых распределяют на прохождение практики в удаленные населенные пункты края.
Скажу, что сегодня ощущается нехватка и профессиональных руководителей - главных врачей медучреждений, именно управленцев. К сожалению, не всегда хороший врач может стать отличным организатором здравоохранения.
- Расскажите о реформе системы здравоохранения, проводимой с 2013 года. Насколько эффективно внедрение трехуровневой системы здравоохранения и какие можно выделить достижения?
- В целом, считаю, что внедрение трехуровневой системы здравоохранение проходит успешно. Мы стараемся тщательно контролировать этот проект. Например, есть сложности с маршрутизацией пациентов, которые должны попадать сразу в определенное медучреждение. Так, человека с инсультом необходимо сразу везти к квалифицированным врачам, а его иногда везут не в первичное сосудистое отделение, а в рядовую больницу. Так быть не должно! Люди со сложными диагнозами не должны проходить промежуточные этапы. Это потеря драгоценного времени.
В этой связи мы разрабатываем систему межмуниципальных медицинских центров, которые бы контролировали работу медучреждений на местах и подчинялись непосредственно департаменту здравоохранения.
- Какие новшества в медицинской сфере края нас ожидают?
- В 2018 году Приморскому краю из федерального бюджета предоставлено более 7 млн рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов, а также почти 72 млн рублей на реализацию комплекса мер, связанных с оказанием паллиативной помощи.
Почти 152 млн рублей Приморье получит в качестве субсидии и иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник. Приоритетной задачей остается и реализация мер по улучшению первичной медико-санитарной помощи. Так, на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов региону направлено 56,1 млн руб. В этом году на проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения будет направлено 168,2 млн руб. Почти 436 млн руб. направят на приобретение специального медицинского оборудования.
Согласно комплексному плану социально-экономического развития Приморского края в ближайшие три года запланировано строительство многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме и детской поликлиники в Большом Камне, а также установка 8 фельдшерско-акушерских пунктов в Суходоле, Рождественке, Дальнем, Дубках, Песчаном, Луговом, Каймановке, на железнодорожной станции Фридман.
- Оправдало ли себя деление, которое произошло несколько лет назад, на скорую и неотложную помощь? Насколько это повысило доступность медицинских услуг для населения?
- Честно говоря, не оправдало. В ночное время неотложную помощь поликлиники не оказывают, так что бригадам скорой помощи приходится выезжать на все вызовы, из которых 99% - неотложные. Буквально пару месяцев назад мы лицензировали услуги скорой помощи в рамках оказания населению неотложной помощи. Фельдшерские бригады приезжают на такие вызовы в течение двух часов.
В целом, служба скорой медицинской помощи сейчас находится в процессе оптимизации. Например, установленная на автомобилях система ГЛОНАСС помогает обеспечивать контроль за расходом топлива. Хочу отметить, что показатель по времени доезда на экстренные вызовы в Приморье - один из лучших в России.
- Расскажите, пожалуйста, немного о проекте автопоезда «Забота», который пользуется огромной популярностью у жителей сел.
- Проект автопоезда «Забота» призван компенсировать отсутствие узких специалистов на территории Приморского края. После запуска пилотного проекта мы добавили детский поезд, а затем по селам края отправились врачи-онкологи. Сейчас мы работаем над третьим поездом, который поедет в труднодоступные населённые пункты. В целом «зона покрытия» увеличится на 30%. Случается так, что главы поселений просят увеличить количество посещений, и мы идем им на встречу.
- Вопрос весьма острый, интересующий большое количество читателей: что бы вы могли посоветовать больным, оказавшимся в затруднительной ситуации и столкнувшимся с отказам медиков в оказании медицинских услуг?
- Как я уже говорил, часто дефицит врачей порождает безнаказанность и вседозволенность. Мы подумываем о создании телефона доверия для пациентов, но уже сейчас существует мобильное приложение, с помощью которого можно не только записаться в поликлинику, но и оставить жалобу. Действовать всегда нужно в рамках закона. Первая инстанция, куда я советую обращаться недовольному человеку (если вопрос не удалось решить в поликлинике с руководителем ЛПУ), - это страховая компания, выдавшая вам полис ОМС. Специалисты должны защищать и, как показывает практика, защищают интересы пациентов. Все они работают 24 часа в сутки, то есть и днем, и ночью. Телефон указан на вашем страховом полисе ОМС. Далее, существуют такие ведомства, как Росздравнадзор, Роспотребнадзор, прокуратура, следственный комитет. При проведении служебного расследования и выявлении нарушений крайняя мера, применяемая к медицинскому сотруднику, каким бы уникальным тот ни был, - увольнение.
- В 2017 году был запущен масштабный проект по информатизации здравоохранения. Что было уже сделано за этот небольшой промежуток времени?
- Информатизация - это огромный пласт работы, который мы с успехом реализуем на территории Приморского края. Уже работает электронная запись к врачу, теле-ЭКГ, внедрен мониторинг беременных, создан центральный архив изображений. Успешно проходит централизация лабораторий, идет повсеместное внедрение электронной карты пациента, практикуются телеконсультации и так далее.
В целом идеальная модель информатизации в здравоохранении должна работать так: запись к специалисту - через приложение или в инфомате, соответственно, отсутствие очередей. У врача есть доступ к данным пациента из централизованного архива, на основании которых он назначает анализы и ставит диагноз.
Результаты анализов должны уходить в электронную карту пациента, которая отображается во всех медучреждениях страны, а также у бригад скорой помощи. На мой взгляд, именно к такой модели здравоохранение придет в ближайшее время.
Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.
"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.
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