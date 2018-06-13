Современные технологии в здравоохранении спасают жизни людей

Доступность медицинской помощи населению в Приморском крае с каждым годом возрастает и совершенствуется. В работу по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи вовлекаются все новые лечебные учреждения Приморья. Именно повышение доступности медицины определяет снижение смертности в России и крае. Для этого и разработана госпрограмма «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы. О значимых событиях в области доступной медицины Приморья - в «Журнале здоровья».

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Приморского края, на сегодняшний день продолжается активное внедрение в работу информационных технологий, расширяется использования ГЛОНАСС в работе скорой. Так, в 2017 году система ГЛОНАСС позволила сэкономить более 3 миллионов рублей за счет использования технологий дистанционного учета расхода топлива. В 2018 году уже завершена его интеграция с оперативной электронной системой управления бригадами «ИСТОК», которая позволяет в онлайн­режиме определить бригаду скорой помощи, находящуюся ближе всего к адресу вызова.

Ранее, чтобы определить местоположение бригады, уточнить, занята она или освободилась, везет ли пациента в стационар, было необходимо с ней связаться по рации или по сотовому телефону. Это, безусловно, увеличивало время реагирования. Особенно данный фактор негативно отражался на экстренных ситуациях, когда счет идет на минуты.

Сегодня возможность видеть статус выполнения вызова позволяет сократить время ожидания оказания медицинской помощи пациентам в экстренном состоянии. Кроме того, ГЛОНАСС предоставляет возможность оперативного перенаправления бригад в случаях массовых травм, ДТП и других чрезвычайных ситуациях.

Работа сердца видна на расстоянии

При фразе «плохо с сердцем» главными факторами в спасении человеческой жизни становятся время и расстояние. Самое главное в такой ситуации - точно поставленный диагноз, и здесь без ЭКГ не обойтись.

Сегодня все бригады Скорой медицинской помощи края оснащены переносными электрокардиографами. Они встроены в единую систему дистанционной передачи данных ЭКГ, поступающих в круглосуточный консультативный кардиологический центр. Именно здесь идет расшифровка графики линий и зигзагов, по которым специалисты узнают, как работает сердце и нужно ли его срочно спасать.

Система теле­ЭКГ­диагностики существенно повысила качество оказания медицинской помощи в Приморье. Об этом информируют в департаменте здравоохранения, поясняя, что достаточно одного нажатия кнопки - и данные работы сердца уходят на рабочий стол компьютера дежурного врача, который делает заключение по полученной электрокардиограмме, на основании которого консультирует по тактике лечения. В случае необходимости пациенту оперативно пациенту проводится спасительный тромболизис.

Главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения, заведующая Региональным сосудистым центром Елена Хлудеева подчеркивает, что такую форму диагностики начали внедрять с момента реализации в крае федеральной программы совершенствования экстренной помощи больным с сердечно­сосудистыми заболеваниями. «Временной показатель, определенный как «терапевтическое окно», когда лечение больных с острой патологией сердца эффективно, отвел скорой помощи в этой системе важную роль. Чем быстрее доставят больного в медицинское учреждение, тем лучше прогноз и исход лечения», - говорит Елена Хлудеева.

Именно с момента внедрения нового порядка, который регламентирует организацию работы скорой медицинской помощи, потребность в данной диагностике оказалась особенно востребованной.

Тогда появились фельдшерские бригады, в функции которых не входит расшифровка электрокардиограмм. Помочь в этом и призваны круглосуточные консультативные центры дистанционного приема ЭКГ. В крае таких три: во Владивостоке, Находке и Уссурийске.

На сегодняшний день идет активное формирование единого информационного поля при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно­сосудистыми заболеваниями между ССМП Владивостока и специализированными отделениями стационаров городских и краевых больниц.

По сообщению администрации Приморского края, сегодня на базе системы «Теле­ЭКГ» и оперативной электронной системы управления бригадами «ИСТОК» совместно с Еленой Хлудеевой идёт настройка пилотного проекта по оперативному онлайн­взаимодействию Регионального сосудистого центра Краевой больницы №1 и Станции скорой медицинской помощи города Владивостока, с последующим внедрением этой системы на все стационары города и края. Это позволит еще на этапе медицинской эвакуации пациента специалистам стационара получать максимальный объем информации о пациенте, готовить диагностическое оборудование, операционную, определившись с предварительным диагнозом, получать информацию о наличии мест для госпитализации пациента с инсультом и другими заболеваниями.

Три реанимобиля - для спасения тяжелых пациентов

18 мая врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко торжественно вручил представителям Центра медицины катастроф ключи от новых современных реанимобилей. Машины относятся к классу «С» и предназначены для транспортировки и эвакуации тяжелобольных пациентов, в том числе и тех, которые доставляются санитарной авиацией.

Глава региона неоднократно подчеркивал, что одна из важнейших задач - получение качественной, оперативной и доступной медицинской помощи.

Вручая ключи от автомобилей, Андрей Тарасенко сказал: «В вашем деле счет идет на минуты. Автомобили оснащены по последнему слову техники, а это значит, что вы сможете спасти жизни и сохранить здоровье многим приморцам».

Новые машины скорой помощи (Mercedes, 2018 года, российской сборки) оснащены современным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, включая проведение реанимационных мероприятий и диагностики.

Как пояснил и.о. главного врача центра Дмитрий Бондарчук, такого транспорта в Центре медицины катастроф Приморья еще не было.

«Чтобы транспортировать пациента, например, доставленного из района края во Владивосток, от вертолетной площадки до больницы, мы использовали автомашины владивостокской “скорой” - теперь в этом нет необходимости», - сообщил он.

Отметим, что данные автомобили были приобретены приморским филиалом АО «СУЭК». Руководитель компании ООО «Приморскуголь» Александр Заньков подчеркнул, что бизнес должен быть социально ответственным и оказывать необходимую помощь своему региону, добавив: «Мы рады, что можем оказать содействие в спасении людей».

Напомним, в этом году автопарк службы скорой помощи региона был пополнен 11 автомобилями марки ГАЗ и УАЗ, а также семью полноприводными машинами класса «В» для работы в северных территориях. Средства на приобретение скорых направлены из резервного фонда Правительства РФ.

В 2018 году на Станцию скорой медицинской помощи поступила полноприводная автомашина «Соболь». Автомобиль укомплектован самым современным медицинским оборудованием. «Соболь» предназначен для работы на острове Русском. Это позволит за счет высокой проходимости максимально уменьшить время ожидания пациентам, находящимся в экстренном состоянии.





Гаджеты не для игр

Привычное слово «гаджеты» принято ассоциировать с неким развлекающим моментом. Для врачей скорой помощи планшетные компьютеры, внедрение которых было завершено в 2018 году, стали незаменимыми помощниками в работе.

Сегодня вся медицинская документация ведется в электронном виде. На планшет приходит информация о вызове, проводится идентификация пациента и многое другое. Благодаря новым технологиям происходит оперативное взаимодействие между службой скорой помощи, стационарами и поликлиниками. Все это позволит в ближайшем будущем врачам получать информацию о пациенте на всех этапах оказания помощи.

Врач скорой помощи Елена Заречная рассказала, что использование планшетов серьезно облегчает работу медиков:

«Раньше диспетчер фиксировал и передавал информацию о вызове на подстанции, которые отправляли ее бригадам. Сегодня после ввода данных в компьютер они автоматически высвечиваются на планшете у нужной машины скорой помощи. Пока мы едем на вызов, уже в пути имеем возможность анализировать поступившую информацию о пациенте. Через 5 минут я уже понимаю, чего мне ожидать в пункте прибытия. Это очень экономит время для фельдшеров. Тяжеловато приходится медицинским сотрудникам, привыкшим работать по старинке, однако постепенно и они стараются обучиться и перестроится», - отметила Заречная.

Один звонок - и помощь близко

Полная интеграция между станцией скорой медицинской помощи города Владивостока и службой 112 произошла в декабре 2017 года.

Сейчас, набирая единый номер 112 с сообщением о любой чрезвычайной ситуации - пожаре, ДТП или обнаружении бесхозного предмета, информация оперативно направляется во все экстренные службы, в том числе со службой скорой медицинской помощи. Напомним, система 112 предназначена для обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Российской Федерации. Набирая единый номер, гражданин вправе получить экстренную помощь при угрозах для жизни и здоровья, при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Ирина МЕДВЕДЕВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.