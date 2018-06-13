Телемедицина стирает границы

В 2018 году в Приморье создана серьезная база для дальнейшего развития в направлении дистанционной медицинской помощи за счет телемедицины. Этот проект основан на использовании компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена информацией между докторами на расстоянии.

Напомним, в 2016 году Владимир Путин утвердил перечень поручений из 12 пунктов, в том числе по подключению больниц и поликлиник к скоростному интернету для внедрения телемедицины.

На сегодняшний день в Приморском крае, в рамках реализации Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» лоббируется проект развития информационных технологий в здравоохранении, который рассчитан до 2021 года. Он был инициирован департаментом здравоохранения Приморья на заседании проектного комитета и под председательством губернатора Приморского края.

Заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края Иван Здобин отмечал, что цель проекта «Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021 годы», обозначенная Президентом РФ, - повышение эффективности организации оказания медицинской помощи за счет внедрения современных информационных технологий.

Одним из направлений информационных технологий является телемедицина, важнейшим блоком которого эксперты считают телерентгенологию - подключение лечебных учреждений края к центральному архиву медицинских изображений.

Главный врач Владивостокской клинической больницы №1 Евгений Шестопалов рассказал «Журналу Здоровья» о том, как телемедицина делает доступными консультации для приморской глубинки Приморья.

«Хочу напомнить, 29 июля 2017 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан Федеральный закон № 242 о внесении изменений в отдельные законодательные акты развития информационных технологий в сфере здравоохранения, и на сегодняшний день телемедицина - это инструмент здравоохранения, который направлен на оптимизацию и организацию доступности медицинской помощи в регионе. Сегодня в правовом поле телемедицина идет по пути пациентоцентрированности. По сути, телемедицина - это широкомасштабный проект, рассчитанный на несколько лет реализации. Сейчас в Приморье развивается телерентгенология. Уже подключено 21 лечебное заведение в Приморье. До конца текущего 2018 года будут подключены все лечебные учреждения региона стационарного типа», - рассказал Евгений Шестопалов.

Он подчеркнул, что телерентгенология уже сейчас позволяет медицинским учреждениям, расположенным в разных уголках Приморского края, обмениваться медицинскими снимками по защищенным каналам интернет-связи и запрашивать консультацию у профильных специалистов.

«Любое учреждение, где есть рентгенологическое оборудование - рентген, компьютерный томограф, МРТ, маммограф, флюорограф и прочее, может подключиться к центральному архиву медицинских изображений. В этом случае рентген-лаборант, где бы он территориально ни находился, в течение всего пяти минут имеет возможность отправить данные пациента в архив и запросить консультацию. То есть телемедицина - это инструмент, который стирает время и расстояние», - пояснил эксперт.

С одной стороны, врач может запросить удаленную консультацию по собственному усмотрению. С другой - иногда он обязан запросить консультацию. Это касается тех ситуаций, которые попадают под определенные требования.

Совсем скоро и сам пациент, при определенных условиях, сможет воспользоваться данными центрального архива медицинских изображений.

«Если человек выполнял по своему заболеванию ряд исследований в разных местах, а пришел за консультацией в стороннее лечебное учреждение, он может попросить лечащего врача получить данные исследования из архива. Не нужно будет таскать за собой снимки или проходить обследования повторно», - рассказал Евгений Шестопалов.

Проблема привлечения медицинских кадров в приморскую глубинку стоит достаточно остро. Однако с учетом внедрения телемедицины ситуация по своей остроте также может сгладиться.

Например, теперь не обязательно в отдаленные населённые пункты нужно будет привлекать врача-рентгенолога, которых в Приморье не хватает. Достаточно взять по специальности на работу лаборанта, и ему не составит проблем даже при затруднительном медицинском случае проконсультироваться со специалистами в любое время и на любом расстоянии. Таким образом, вся система здравоохранения экономит кадры.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото Яны МАЛЬЦЕВОЙ.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.