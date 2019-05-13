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Многофункциональными кроватями оборудуют Детский онкогематологический центр в Приморье
Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил Детский краевой онкогематологический центр в пятницу, 10 мая. Во время визита пообщался с медперсоналом, родителями детей и подарил игрушки юным пациентам медучреждения, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
По словам заведующей центра Людмилы Минкиной, на данный момент в учреждение есть все необходимое медицинское оборудование.
«Центр оснащен переносными УЗИ и рентген-аппаратами, “счетчиками капель”, полностью укомплектована реанимация. Обеспеченность отделения врачебными кадрами составляет почти 90%», – сказала она.
Олег Кожемяко поблагодарил врачей за работу, сохранение самого ценного – жизни детей.
«Будем со своей стороны вам помогать, в том числе через благотворительные фонды. Сейчас появятся многофункциональные кровати», – подчеркнул Губернатор.
Также Олег Кожемяко отметил, что на летний период нужно для детей предусмотреть лагеря отдыха.
«Чтобы повысить иммунную систему ребенка, необходима реабилитация на свежем воздухе», – подчеркнул глава региона.
Вместе с детьми Олег Кожемяко нарисовал главные символы Приморского края – амурского тигра и Золотой мост.
Завершилась встреча чаепитием с родителями и подарками от благотворительного фонда «Сохрани жизнь», который активно помогает в решении социальных проблем детям и семьям больных детей.
Отметим, сегодня Детский краевой онкогематологический центр применят современные протоколы лечения. Это позволило в течение последних трех лет иметь стабильно низкие цифры детской смертности и выход в длительные ремиссии в 70-75% случаев.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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