Сахарный диабет: приговор отменяется

Страдающих этим недугом, увы, все больше... Однако современная медицина утверждает: побороть диабет можно! Если и не убить болезнь до конца, то «приручить» ее, жить полноценной жизнью. Многое здесь зависит не только от новейших лекарств, но и от грамотного поведения самого больного.

9 апреля во Владивостоке прошел День здоровья для пациентов с сахарным диабетом, организованный международной фармацевтической компанией «Санофи-авентис» совместно с ведущими специалистами-эндокринологами Приморья. В рамках мероприятия состоялся обучающий семинар «Школа для пациентов с сахарным диабетом».

«Школа» собрала около 300 пациентов с сахарным диабетом со всех уголков Приморского края. Мастер-классы для слушателей провели специалисты-эндокринологи Владивостока и Москвы, которые рассказали об особенностях лечения, самоконтроле, питании и физических нагрузках при сахарном диабете 2-го типа.

Проблема сахарного диабета является очень актуальной для Приморского края. «Во Владивостоке количество больных сахарным диабетом увеличивается на 1500-2000 человек ежегодно. По состоянию на март 2011 года в нашем городе зарегистрировано порядка 13 тысяч больных. Из них около 700 - пациенты с диабетом 1-го типа. Большинство людей вообще не подозревают, что у них сахарный диабет или преддиабет. Даже работающее население не сдает регулярно анализы на сахар, отсюда запущенные формы заболевания, так как люди обращаются к врачу уже лишь на поздних стадиях, когда развиваются серьезнейшие осложнении от сахарного диабета. Такая ситуация характерна не только для Владивостока и Приморского края, но и для всех регионов России», - отметила главный эндокринолог Владивостока Ольга ЦЫГАНКОВА.

«Сегодня в Приморском крае насчитывается свыше двухсот детей и подростков с сахарным диабетом, треть из них - жители Владивостока. К сожалению, их количество растет: если в 80-е годы мы регистрировали 10-12 вновь выявленных случаев сахарного диабета 1-го типа в год, то сейчас заболевает в среднем 32-36 детей», - подчеркнула главный детский эндокринолог Приморского края Любовь ШАПКИНА.

Сахарный диабет - широко распространенное хроническое заболевание, вызываемое снижением секреции инсулина или его низкой биологической активностью. Сахарный диабет является причиной серьезных осложнений и приводит к инвалидизации, вызывая осложнения со стороны сосудов, сердца, головного мозга, конечностей, почек и сетчатки, приводящих к развитию инфаркта миокарда, инсульта, гангрены и слепоты.

Важным аспектом лечения сахарного диабета является понимание специфики заболевания и умение его контролировать. По мнению специалистов, при соблюдении определенных рекомендаций по питанию, физическим нагрузкам, а также при грамотном самоконтроле можно улучшить качество жизни пациентов с сахарным диабетом. Ведущие эндокринологи уверены, что 90% успеха в лечении сахарного диабета зависит от самих больных, и подчеркивают значимость подобных обучающих семинаров для пациентов с сахарным диабетом.

По словам директора московского центра обучения «Диабет - образ жизни» Натальи ЧЕРНИКОВОЙ, «подобные мероприятия являются основополагающими для успешного лечения сахарного диабета. Если пациент не знает, как правильно питаться, какие физические нагрузки ему разрешены, как измерять сахар в крови, то он не сможет полноценно жить и трудиться. В первую очередь, в процессе диалога с врачом пациент получает для себя жизненно важные знания. В будущем они помогут ему принимать решения, от которых будет зависеть его дальнейшая жизнь. Для решения проблемы сахарного диабета необходим командный подход врача и пациента. Только в этом случае это тяжелое хроническое заболевание можно будет держать под контролем».

По завершении обучающего семинара всем его участникам была предоставлена возможность бесплатно сдать анализ крови на гликированный гемоглобин, который показывает среднее содержание сахара в крови за последние 3 месяца. Именно на этот показатель врачи-эндокринологи ориентируются при назначении пациенту терапии или для ее корректировки. Целью в лечении сахарного диабета является достижение уровня гликированного гемоглобина меньше 7%.